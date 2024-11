App gebruikt AI om de best beoordeelde olijfolie te identificeren

Hoewel veel consumenten de gezondheidsvoordelen en de heerlijke smaak van hoogwaardige extra vierge olijfolie waarderen, vinden ze het vaak lastig om deze oliën in de winkel te herkennen op basis van alleen de verpakking.

De Olive Oil Times Wereldranglijst heeft nu een baanbrekende nieuwe functie, momenteel in bèta, die kunstmatige intelligentie gebruikt om de best gerangschikte olijfolie te identificeren op basis van een eenvoudige foto van de fles. De innovatieve tool is bedoeld om consumenten en professionals in de industrie in staat te stellen om snel en eenvoudig de beste olijfolie ter wereld te ontdekken.

Consumenten krijgen toegang tot tien jaar aan verzamelde kennis over duizenden merken. - Curtis Cord, Olive Oil Times hoofdredacteur

De app maakt gebruik van een enorme database met informatie die is samengesteld uit de NYIOOC World Olive Oil Competition, 's werelds grootste en meest gerespecteerde olijfoliekwaliteitswedstrijd. De AI-aangedreven app kan bekroonde olijfolie nauwkeurig identificeren door duizenden afbeeldingen en datapunten te analyseren.

De nieuwe functie is toegankelijk op mobiele apparaten door naar olijfolieranking.org of het downloaden van de gratis app. Tik op het camerapictogram en Maak een foto van een olijfolieverpakking om de kwaliteitsbeoordeling van het merk te bekijken.

""Met deze app krijgen consumenten toegang tot een decennium aan opgebouwde kennis over duizenden merken", aldus Curtis Cord, de hoofdredacteur van Olive Oil Times en voorzitter van de World Olive Oil Competition. ​"Door simpelweg een foto van een fles te maken, kunnen gebruikers direct gedetailleerde informatie raadplegen over de kwaliteit, herkomst en het smaakprofiel.”

De Olive Oil Times Wereldranglijst, bijgewerkt in real-time, geeft een overzicht van de meest bekroonde producenten en merken en gedetailleerde historische resultaten per halfrond, land, cultivar en biologische classificatie. De portal vult de World Olive Oil Competition's Officiële gids, de catalogus van de beste extra vierge olijfolie, die jaarlijks door meer dan een miljoen gebruikers wordt geraadpleegd.