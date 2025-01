Olijfolieproductie komt naar Franse hoofdstad

Eind vorig jaar sloegen buren uit de zuidelijke Parijse voorstad Malakoff de handen ineen om voor het eerst olijfolie te produceren in de hoofdstedelijke regio Île-de-France.

Vincent Chévrier, oprichter van Born to be Olive, vertelde aan Radio France Internationale (RFI) dat de groep 550 kilo olijven had geoogst van bomen verspreid over de wijk.

Chévrier raakte geïnspireerd om zijn buren te verenigen toen hij zich realiseerde dat hij met zijn enige olijfboom niet genoeg fruit kon oogsten om olijfolie te produceren.

"Veel mensen hebben een olijfboom in hun tuin. Elk jaar zien ze de olijven vallen en doen ze niets, omdat we geen molen hebben en ze niet in Parijs kunnen verwerken,” zei Chévrier.

Nadat hij de buurt had verkend, identificeerde hij 120 olijfbomen in een gebied van twee kilometer, die groeiden in privétuinen en lokale parken.

Hij richtte toen een Facebook pagina om olijfboomeigenaren uit te nodigen zich bij zijn initiatief aan te sluiten. Een groep startte een crowdfundingactie om oogst- en maalapparatuur te kopen, waaronder een elektrische hark, netten, een olijvenmolen en een pers.

Tijdens de eerste oogst keken de bewoners met nieuwsgierigheid en opwinding toe.

"Vincent belde aan toen hij de olijfboom in onze tuin zag,” vertelde een bewoner, geïdentificeerd als Geraldine, aan RFI terwijl Chévrier haar boom oogstte met behulp van de onlangs gekochte elektrische hark. ​"Ik begin helemaal opnieuw. Ik weet nog helemaal niks, maar het is erg leuk om te proberen.”

""Het is de eerste keer dat we zo georganiseerd zijn dankzij Vincent, en we leren ook hoe we voor de boom moeten zorgen", voegde ze toe. ​"Het is allemaal een beetje magisch om te bedenken dat je op deze manier olijfolie gaat maken.”

Nadat alle olijven waren geoogst, wat ongeveer een maand duurde, begon de groep met het persen van de vruchten met behulp van traditionele apparatuur en methoden.

Chévrier moedigde bewoners die vroeg oogstten aan om hun olijven in de vriezer te bewaren totdat de hele buurt klaar was om olijven te malen.

Hoewel het eindproduct mogelijk niet als zodanig in aanmerking komt, extra vergine olijfolie, benadrukten de buren dat het meer om de ervaring gaat dan om het resultaat.

"“Mensen van over de hele stad kwamen bij elkaar en besloten dit collectieve project te starten”, vertelde een andere inwoner, JoAnna, aan RFI. ​"Het creëert op een andere manier verbindingen tussen mensen in de buurt… omdat ze samenkomen om iets te consumeren dat ze samen met hun buren hebben gemaakt.”

Born to be Olive maakt deel uit van een grotere beweging voor stedelijke landbouw die tot doel heeft de CO2-voetafdruk van voedselproductie en -transport te verkleinen.

Sinds 2016 is de stedelijke landbouw in Parijs in opkomst, dankzij initiatieven zoals het programma Parisculteurs. Dit programma faciliteert en versnelt de installatie van landbouwprojecten in de stad en de bredere regio Île-de-France.

Het idee is om daken, muren, parkeerplaatsen en open ruimtes te gebruiken om stadsboerderijen en tuinen te creëren.

Het programma Parisculteurs heeft al meer dan 70 projecten opgestart en er zijn er nog evenveel in ontwikkeling.

Tegenwoordig beschikt Parijs over bijna 36 hectare landbouwgrond binnen de stadsgrenzen, wat de stad tot een koploper op het gebied van stedelijke landbouw maakt.

Het programma ondersteunt ook educatieve en bewustmakingsactiviteiten en opleidingsmogelijkheden voor ambitieuze stadsboeren.

Het zuiden van Frankrijk, en dan met name de Provence, zal ongetwijfeld de meest productieve olijventeeltregio van het land blijven. Deze regio is verantwoordelijk voor het grootste deel van de 6,300 ton olijfolie die naar verwachting in het oogstjaar 2024/25 zal worden geproduceerd.

Chévrier ziet echter geen reden waarom de Parijzenaars niet door zouden gaan met het planten van olijfbomen en het maken van olijfolie.

"“Je kunt prima olijfbomen planten, waar je ook bent in Parijs, en een zeer succesvolle olijfproductie hebben”, concludeerde hij.