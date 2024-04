Olive Oil Times Lanceert rankingdataportaal

Na twaalf jaar analyse van 10,000 olijfolie uit 30 landen heeft 's werelds grootste en meest prestigieuze wedstrijd voor olijfoliekwaliteit enkele gegevens verzameld.

Vandaag de dag, Olive Oil Times heeft een uitgebreid portaal onthuld dat gegevens van de NYIOOC World Olive Oil Competition's strenge beoordelingsproces. De portal biedt gebruikers gedetailleerde inzichten en ranglijsten in verschillende categorieën.

Bereikbaar op olijfolieranking.org, geeft het portaal een overzicht van de meest bekroonde producenten en merken, in realtime bijgewerkt, samen met gedetailleerde historische resultaatgegevens per halfrond, land, cultivar en organische classificatie.

Curtis Cord Olive Oil Times De hoofdredacteur zegt dat het portaal interessante trends onthult die de olijfolie-industrie de afgelopen tien jaar hebben gevormd.

"We hopen dat gebruikers in de cijfers zullen zien hoe de industrie de uitdaging is aangegaan om bij elke editie van de wedstrijd steeds uitzonderlijkere producten aan te bieden”, zei hij. We zullen op dit platform voortbouwen om meer context en educatieve inhoud te bieden om de waarde van hoogwaardige extra vierge olijfolie voor onze gezondheid, gastronomie en cultuur te illustreren.”

Wereldranglijst olijfolie

Het nieuwe portaal vormt een aanvulling op de World Olive Oil Competition's Officiële gids, de definitieve catalogus van de beste extra vierge olijfolie waarnaar jaarlijks meer dan een miljoen gebruikers verwijzen.

De resultaten van de 2024-editie van de wedstrijd worden dinsdag 19 maart uitgerold. organisatoren zeiden:. Bekroonde merken en producenten worden onthuld in de officiële gids, in speciale kenmerken van Olive Oil Times, en in realtime op de ranglijst van olijfolie platform.