Terwijl de waarde van de Tunesische export stijgt, worstelt de verpakte olijfolie

Volgens het Nationale Observatorium voor de Landbouw (Onagri) zijn de Tunesische inkomsten uit de export van olijfolie in de eerste zeven maanden van het oogstjaar 90/2023 met bijna 24 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2022/23.

Het grootste olijfolieproducerende land van Noord-Afrika exporteerde tussen november 3.936 en mei 1.159 2024 miljard Tunesische dinars (€ 2024 miljard). Op dezelfde manier stegen de exportvolumes met ruim 12 procent tot 148,700 ton.

De overstap naar de verkoop van gebottelde olie zou de toegevoegde waarde en de valuta-inkomsten kunnen vergroten, waardoor Tunesië een leidende wereldmarkt voor de productie en export van olijfolie zou worden. - Donia Sfar, exportmanager, Tesoro del Rio

Volgens Donia Sfar, de exportmanager van Tesoro del RioDe substantiële stijging van de olie-exportinkomsten uit Tunesië kan worden toegeschreven aan het feit dat de vraag de afgelopen twee oogstjaren groter was dan het aanbod en aan de sterke stijging van de olie-export. mondiale olijfolieprijzen. De prijzen zijn echter gedaald ten opzichte van de recordhoogten van medio januari.

"De aanzienlijke omzetstijging heeft geresulteerd in aanzienlijke winsten voor de staat, vooral op het gebied van deviezen”, vertelde ze Olive Oil Times. ​"De waarde van de olijfolie-export ervaart een indrukwekkende groei als gevolg van de toenemende mondiale vraag.”

"Dit succes heeft de autoriteiten gemotiveerd om de sector verder te ontwikkelen en de landbouwgronden voor de productie van olijfolie uit te breiden”, voegde ze eraan toe.

Sfar noemde ook het groeiende bewustzijn van Tunesische olijfolie als een andere reden voor de stijgende verkoop uit het Noord-Afrikaanse land. Tunesische producenten hebben onlangs 26 prijzen gewonnen tijdens de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. Het bedrijf van Sfar was dat wel onder de winnaars.

Uit gegevens van Onagri blijkt dat Spanje de belangrijkste bestemming is voor Tunesische olijfolie, waarbij 47.4 procent naar Spaanse havens stroomt, op de voet gevolgd door Italië met 42.2 procent en de Verenigde Staten op de derde plaats met 33.8 procent.

Het observatorium meldde verder dat de verkoop van biologische olijfolie in totaal 32,589 ton bedroeg, met een waarde van 881 miljoen Tunesische dinar (259 miljoen euro), wat neerkomt op 21.9 procent van het totale volume en 22.2 procent van de waarde.

Ondanks de positieve groei van de olijfolie-export wordt de Tunesische olijfoliesector geconfronteerd met beperkingen, zoals de lage toegevoegde waarde van de bulkexport en de hoge mate van bureaucratie bij de productie, verpakking en export van olijfolie.

Uit gegevens van Onagri blijkt dat de export van verpakte olijfolie minder dan vijf procent uitmaakte van de totale export van biologische olijfolie, met Italië (51 procent), Spanje (31 procent) en Frankrijk (12 procent) als de belangrijkste bestemmingen.

"Ondanks deze positieve indicatoren worden exporteurs momenteel geconfronteerd met moeilijkheden, vooral als het gaat om verlengde deadlines en complexe procedures”, zegt ze. ​"Als gevolg hiervan dringen ze er bij de autoriteiten op aan om hun inspanningen te intensiveren om deze obstakels weg te nemen.”

"Bovendien bevelen experts uit de industrie aan om een ​​zeer efficiënt productie- en exportsysteem op te zetten, met als doel de leidende wereldmarkt voor olijfolie te worden en te profiteren van de uitzonderlijke kwaliteit van Tunesische olijfolie”, aldus Sfar.

Sfar is van mening dat de belangrijkste zwakte van de Tunesische olijfoliemarkt is dat de meeste export in bulk plaatsvindt, om te worden gemengd, gebotteld en opnieuw geëxporteerd door Europese landen, die een groter deel van de winst voor hun rekening nemen.

"Tachtig procent van de export vindt plaats in bulk, wat verschillende economische en commerciële nadelen met zich meebrengt”, zei ze. ​"Bepaalde Tunesische oliën worden verpakt en verkocht onder verschillende Europese merken.”

"Bovendien leidt het exporteren van olijfolie in bulk tot een verlies aan toegevoegde waarde en deviezeninkomsten”, aldus Sfar.

Ondanks dat van de overheid inspanningen te bevorderen individueel verpakte export, zei Sfar dat het huidige handelsparadigma de Tunesiërs ervan heeft weerhouden volledig te profiteren van de hogere olijfolieprijzen die gepaard gaan met het bottelen, etiketteren en op de markt brengen van merkolijfolie.

"Deze activiteiten creëren niet alleen werkgelegenheid, maar verhogen ook de waarde van het eindproduct en versterken de reputatie van Tunesië als prominente speler op de olijfolieproductie- en exportmarkt”, zei ze.

"De overstap naar de verkoop van gebottelde olie zou de toegevoegde waarde en de valuta-inkomsten kunnen vergroten, waardoor Tunesië een leidende wereldmarkt voor de productie en export van olijfolie zou kunnen worden”, aldus Sfar.

Hoewel de meeste producten in bulk werden verkocht, zijn er nieuwe bedrijven op de markt gekomen die hun producten in flessen verkopen.

"Het probleem is dat het voor deze bedrijven moeilijk is om verpakkingen te vinden, en zelfs als ze dat wel doen, is het duur”, aldus Sfar. ​"Als gevolg hiervan kunnen ze moeite hebben om te concurreren, tenzij ze zich richten op de high-end markt.”

Ambtenaren uit de sector verwachten stijgende kosten voor olijfolieproducenten, waarbij de prijzen momenteel variëren tussen de 2 en 5.7 Tunesische dinar (€ 0.59 tot € 1.68) per kilogram.

Terwijl Tunesië blijft omgaan met uitdagingen en kansen in de olijfolie-industrie, concludeerde Sfar dat strategische investeringen in verpakking, marketing en productie met toegevoegde waarde essentieel zijn voor duurzame groei en concurrentievermogen op het wereldtoneel.