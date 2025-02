Bumperoogst stimuleert Tunesische olijfolie-export te midden van marktvolatiliteit

Nu de oogsten fors zijn hersteld, zijn de Tunesische autoriteiten en olijfolieproducenten optimistisch, ook al kampt de sector met opstartproblemen.

Het ministerie van Landbouw schat dat Tunesië in het oogstjaar 340,000/2024 25 ton zal produceren, de grootste opbrengst sinds de recordhoge 440,000 ton geproduceerd in 2019/20.

Het Tunesische Nationale Bureau voor Olijfolie (ONH) verwacht dat de export zal stijgen tot 300,000 ton, een stijging van 50 procent ten opzichte van het vorige oogstjaar en het hoogste totaal sinds 2019/20.

De exportprijzen moeten iets lager liggen dan die in Europa om een ​​verstoring van de markt te voorkomen die nadelig zou zijn voor alle marktdeelnemers. - Salem Fourati, vicevoorzitter van de International Studies Association

Echter, vallen olijfolieprijzen bij de oorsprong betekent dat de waarde van deze export in 5.16/1.56 waarschijnlijk niet het recordbedrag van 2023 miljard dinar (€24 miljard) zal bereiken.

De ONH benadrukte ook dat de export van het afgelopen oogstjaar maar liefst 28,600 ton verpakte olijfolie betrof, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 9,900 ton in 2022/23.

"“Ons land heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om onze olijfolie te verpakken, waardoor het de export van verpakte olie kon verhogen tot 15 procent van de totale export”, schreef Salem Fourati, de vicevoorzitter van de in Tunis gevestigde International Studies Association, in Kapitalis.

Hij voegde eraan toe dat Tunesië goed gepositioneerd is om te profiteren van de toenemende vraag naar conventionele en biologische olijfolie. consumptietrends.

Toch pleitte Fourati voor een formeel partnerschap met de Europese Unie, die in 176,051/2022 23 ton voornamelijk bulk Tunesische olijfolie importeerde, om de export van individueel verpakte Tunesische olijfolie te stimuleren. extra vergine olijfolie.

Fourati identificeerde echter ook enkele uitdagingen voor de sector. Lagere prijzen voor extra vergine olijfolie bij de bron hebben Tunesië al lang een concurrentievoordeel gegeven ten opzichte van zijn tegenhangers aan de noordelijke oevers van de Middellandse Zee, maar dit begint te veranderen.

"“Hoewel onze productieprijzen lager zijn dan die van sommige Europese landen… zullen ze een langzame maar zekere vooruitgang doormaken in het voordeel van de boeren, wat de ontwikkeling van onze olijfboomgaarden zal aanmoedigen,” schreef Fourati.

""De exportprijzen zullen iets lager moeten zijn dan die in Europa om een ​​verstoring van de markt te voorkomen die nadelig zou zijn voor alle exploitanten", voegde hij toe.

Om de prijzen voor boeren en molenaars op een acceptabel niveau te houden en tegelijkertijd de export concurrerend te houden, pleitte Fourati voor een flexibele marktstabilisatiestructuur om producenten te ondersteunen wanneer de prijzen laag zijn en te voorkomen dat de prijzen te hoog oplopen.

"“Prijscontrole is essentieel voor de toekomst van Tunesische olijfolie,” schreef hij. De stabilisatiestructuur zou ​"“tussenbeide komen bij de inzameling tegen een voor elke campagne vastgestelde referentieprijs voor olijfolie waarvoor op de markt geen koper is gevonden, en dit op voorwaarde van opslag en eventuele korting.”

Fourati voegde eraan toe dat dit ondersteuningsmechanisme een minimumprijs voor de export van extra vierge, Maagd en lampante olijfolie om de transparantie te verbeteren en ​"“Vermijd dubieuze transacties.”

Hamed Dali, de directeur van ONH, zei dat de organisatie 80,000 ton olijfolie kon kopen en opslaan om ervoor te zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen.

Terwijl de prijzen bij de bron in Spanje en Griekenland daalden, voegde Dali eraan toe dat de ONH al olijfolie kocht tegen ​"“eerlijke marktprijzen” die later in het jaar worden vrijgegeven, wanneer de kans groter is dat de prijzen zullen stijgen.

Moez Ben Zaghdan, voorzitter van de Tunesische Unie voor Landbouw en Visserij, waarschuwde er echter voor dat deze oplossing een bot instrument kan zijn vanwege de verschillen in productiekosten in het land.

""Op dit moment kunnen we de prijs van olijfolie in Tunesië niet vaststellen vanwege de specificiteit van elke productieregio en de verdeling van de productie over de verschillende soorten olijfbomen", vertelde hij aan Kapitalis.

Ondanks de uitdagingen op de markt, erkende Ben Zaghdan dat de situatie er goed uitziet voor olijfboeren. Hij wees daarbij op de recente regenval die de watervoorraden in het hele land heeft verbeterd, als een positief teken voor het oogstjaar 2025/26.