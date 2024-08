Europa verhoogt het exportquotum van Tunesië

Het jaarlijkse exportquotum voor olijfolie uit Tunesië naar de Europese Unie (EU) is verhoogd met 25,000 ton.

Het besluit om het jaarlijkse quotum te verhogen werd aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie van Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de Tunesische premier Habib Essid in Brussel op 20 juli 2015, na de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Voorheen gold voor de export van olijfolie uit Tunesië naar de EU een jaarlijks quotum van 56,700 ton, met het nieuwe quotum komt dit op een totaal van 81,700 ton per jaar. Mogherini kondigde ook aan dat Tunesië niet langer onderworpen zou zijn aan de maandelijkse exportquota die zijn vastgesteld door de Europese Commissie eerder dit jaar.

Meer dan 70 procent van de Tunesische olijfolie wordt naar de EU geëxporteerd, vooral naar Italië en Spanje, twee landen die tijdens de laatste oogst aanzienlijke verliezen hebben geleden in hun olijfoogst. Ondertussen kende Tunesië een uitstekende oogst en exporteerde het van november 242,000 tot eind juni 2014 een recordaantal van 2015 ton, zeven keer meer dan het voorgaande seizoen. /business/afrika-midden-oosten/tunesische-olijfolie-export-bereikt-recordhoogte/48184

Behalve dat olijfolie de belangrijkste landbouwexport van Tunesië naar de EU is, is het ook een belangrijke landbouwbron die directe en indirecte werkgelegenheid biedt aan meer dan een miljoen Tunesiërs.

Op de persconferentie werd ook een financieel steunpakket van 23 miljoen euro aangekondigd voor de hervorming van de veiligheid in Tunesië na de dodelijke aanslagen in Sousse, en het besluit om Tunesië als eerste Arabische partner op te nemen in het onderzoeksprogramma Horizon 2020.