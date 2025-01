Irak kondigt plannen aan om zich weer bij de Olijfraad aan te sluiten

De Iraakse premier Mohammed Shia' Al Sudani heeft aangekondigd dat zijn land weer lid wil worden van de Internationale Olijfraad (IOC).

Al Sudani deed de aankondiging tijdens zijn ontmoeting met de IOC uitvoerend directeur Jaime Lillio in Madrid om de stappen te bespreken die de Iraakse regering heeft genomen om zich weer bij de intergouvernementele organisatie aan te sluiten.

"Als Irak lid wil worden van het IOC, zal het een formeel verzoek moeten indienen bij de organisatie', vertelde een IOC-functionaris Olive Oil Times. ​"Vanaf dat moment zou een proces beginnen waarin de Raad van Leden zou beslissen over het quotum dat aan Irak zou worden toegewezen.”

Het quotum bepaalt de omvang van Iraks financiële bijdrage aan het IOC en zijn stemrecht. Het quotum wordt berekend op basis van de activiteit van de olijfsector van het land.

Zodra de aanvraag is ingediend, moet het Iraakse parlement het wetsvoorstel van 2015 ratificeren. Internationale overeenkomst inzake olijfolie en tafelolijvenAl Sudani zei dat dit proces al gaande is.

"Zodra deze stappen zijn voltooid, wordt Irak officieel lid van het IOC, met rechten en plichten", aldus de IOC-functionaris. ​"Onderdanen van Irak zouden profiteren van de activiteiten van het IOC, met name op het gebied van technische samenwerking.”

"Het land zou ook de IOC-handelsnorm moeten respecteren en handhaven, die consumenten beschermt door de toepassing van kwaliteitsnormen voor olijfolie en tafelolijven te garanderen", voegde de functionaris toe.

Irak trad in 2008 voor het eerst toe tot het IOC, maar trok zich enkele jaren later terug vanwege economische en administratieve problemen.

Volgens het IOC is het besluit van Irak om zich opnieuw aan te sluiten een beslissende stap in de richting van de herintegratie van het land in de organisatie en de inzet van het land om de olijfsector nieuw leven in te blazen.

Volgens gegevens van het IOC is de olijfolieproductie in Irak verwaarloosbaar, maar het land produceert jaarlijks ongeveer 10,000 ton tafelolijven.

De olijfsector heeft de afgelopen tien jaar met een reeks tegenslagen te maken gehad. Zo werden olijfgaarden in het noordwesten van het land beschadigd door de zogenoemde Islamitische Staat (ISIS) tijdens de bezetting van 2014 tot en met 2017.

"“Boomgaarden, olijfgaarden en tarwe- en gerstoogsten werden verwoest”, zo blijkt uit een rapport uit 2022 van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). ​"Een gezamenlijke beoordeling door de Wereldbank en de Iraakse regering schatte de totale schade aan de landbouwsector in Nineveh op ongeveer 1377 miljard dinar (95 miljoen dollar).

"In Bashiqa bijvoorbeeld heeft ISIS olijfgaarden met honderdduizenden olijfbomen gedecimeerd, waarvan sommige eeuwenoud zijn', aldus het rapport. ​"De ooit bloeiende olijvenhandel van de stad, die zich specialiseerde in olie en zeep, leed hier ernstig onder.”

Naast het conflict kampen Iraakse olijfboeren met verschillende andere uitdagingen, waaronder hoge elektriciteits- en brandstofkosten.

"“Elektriciteit is erg duur en er is geen steun voor boeren, zoals gesubsidieerde elektriciteit of brandstof”, vertelde een olijfboer in Bashiqa aan Sipr.

De hevige concurrentie van geïmporteerde tafelolijven is ook schadelijk voor lokale producenten. Voor hen is het vaak moeilijk om hun olijven tegen concurrerende prijzen op de binnenlandse markt te verkopen.

"“Geïmporteerde olijven hebben een grote invloed op onze markt gehad en de overheid steunt ons helemaal niet”, vertelde Ali Jarjis, een andere olijfboer in Bashiqa, aan het Koerdische persbureau Rudaw.

Ondanks de uitdagingen worden er al jaren inspanningen geleverd om de sector nieuw leven in te blazen.

In 2022 heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) geïdentificeerde olijven als een strategisch gewas voor de door droogte getroffen regio's in Noord- en Noordwest-Irak.

Met dat doel hielp het Wereldvoedselprogramma van de VN bij de opening van een ultramoderne olijfoliefabriek in Bashiqa, terwijl het Ontwikkelingsprogramma van de VN steun verleent aan de inspanningen om olijfbomen te planten in het mooie Haditha in het middenwesten van het land.