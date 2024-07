De uitdagingen en kansen waarmee de Marokkaanse olijfoliesector wordt geconfronteerd

Sinds de olijfolieproductie meer dan tien jaar geleden werd geïdentificeerd als een strategische sector voor de economische ontwikkeling in Marokko, hebben lokale en internationale functionarissen gewerkt om de olijfboeren winstgevender en veerkrachtiger te maken tegen de klimaatverandering.

Hoewel deze inspanningen ervoor hebben gezorgd dat de olijfolieproductie gestaag is gestegen van gemiddeld 41,800 ton per jaar in de oogstjaren 1990/91 tot en met 1994/95 tot gemiddeld 141,600 ton per jaar in de afgelopen vijf oogstjaren, blijft de binnenlandse markt kampen met aanzienlijke uitdagingen.

De prijs van olijfolie in Marokko is gestegen, net als in andere grote producerende landen… ondanks de crisis ​ ' gecontroleerde export', die de interne markt moet isoleren en minder gevoelig moet maken voor invloeden van buitenaf. - Lisa Paglietti, FAO-econoom

"Om effectief om te gaan met de verwachte klimaatveranderingen en hun impact op de beschikbaarheid van water, moeten belanghebbenden in de sector en besluitvormers in Marokko tijdige aanpassingsstrategieën plannen voor zowel de korte als de lange termijn voor een warmere en drogere toekomst”, zegt Lisa Paglietti, een econoom. bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

"Deze strategieën zullen het land helpen gezamenlijk een hoog niveau van concurrentievoordeel voor de olijfoliesector te versterken, dat in de loop van de tijd kan blijven bestaan”, voegde ze eraan toe.

Ambtenaren van de FAO sloten zich aan bij hun tegenhangers van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), lokale functionarissen en belanghebbenden op de 16th editie van de Internationale Landbouwtentoonstelling van Marokko in Meknes om te bespreken hoe de sector kan worden hervormd en klimaatbestendigheid kan worden opgebouwd.

Eén van de belangrijkste inzichten was het belang van investeringen in nieuwe technologieën en technieken om het waterbeheer in de regio te verbeteren.

"Het is van cruciaal belang om prioriteit te geven aan investeringen en belanghebbenden te ondersteunen door middel van innovatieve technologieën en technieken om het waterbeheer te verbeteren, waarbij elke druppel telt”, vertelde Iride Ceccacci, hoofd van de landbouwsector van de EBRD, tijdens de bijeenkomst.

"We zien in de landen waar de EBRD in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied investeert dat olijfolie een voorbeeld is van een sector die kan floreren, zelfs met de ernstige waterschaarste waarmee hij wordt geconfronteerd”, voegde ze eraan toe, waarbij ze Marokko als voorbeeld noemde.

Volgens EBRD-functionarissen is Marokko verantwoordelijk voor bijna vijf procent van de mondiale olijfolieproductie. In 2021 was de sector goed voor 13 procent van alle agrarische werkdagen en 19 procent van de voedselbehoefte van het land.

Ambtenaren op de tentoonstelling bespraken ook strategieën om de concurrentie op de markt aan te pakken en te voldoen aan de kwaliteitsnormen in de olijfolie-industrie. Ze concentreerden zich op het implementeren van systemen voor voedselveiligheid en milieucertificering, etikettering en traceerbaarheid om binnenlandse en internationale markten op te bouwen.

Het evenement vond plaats op de twaalfde verjaardag van de oorspronkelijke identificatie door de FAO en de EBWO van olijfolie als een strategische sector om de economische ontwikkeling in Marokko te bevorderen.

De afgelopen tien jaar hebben de twee internationale organisaties samengewerkt met het Marokkaanse ministerie van Landbouw en de Marokkaanse Interprofessionele Olijfoliefederatie om molentechnici en landbouwkundigen op te leiden, olijfolieproeverijen te organiseren en duurzaam beleid.

Volgens de FAO heeft de gecombineerde actie van het beleid en de particuliere sector geleid tot een toename van 40 procent van het areaal met olijfbomen in Marokko tussen 2009 en 2020.

De FAO en de EBWO hebben ook een ondersteuningsprogramma het creëren van een dynamische en open markt, gericht op het toevoegen van waarde in de hele waardeketen.

"Om dit te bereiken waren betere regelgeving, botteling en correcte etikettering van olijfolie nodig, vooral voor de bulkverkoop”, vertelde Nuno Santos, adjunct-directeur bij de FAO. Olive Oil Times. ​"Daarnaast werd er, in samenwerking met de EBWO, training gegeven om het gebrek aan capaciteit op het gebied van het beheer van een olijfoliemolen en het snoeien aan te pakken.”

Het programma heeft gewerkt aan het opbouwen van waarde van onderop door de inspanningen te concentreren op: extra vergine olijfolie productie en het aanmoedigen van producenten om individueel verpakte merken te verkopen in plaats van in bulk aan Europese of Noord-Amerikaanse bottelaars te verkopen.

"Er zijn pogingen gedaan om het import- en exportbeheer te verbeteren door samenwerking met het exportpromotiebureau”, aldus Santos. ​"Dit omvatte initiatieven om de kwaliteit en traceerbaarheid te verbeteren, de overgang van olijfolie in bulk naar gebottelde olijfolie, het afdwingen van voedselveiligheidsmaatregelen en jongeren betrekken in de sector.”

Parallelle inspanningen om de binnenlandse consumptie te bevorderen werden echter belemmerd door hoge mondiale olijfolieprijzen en lokaal beleid dat is ingevoerd om de impact ervan te beperken.

"Tijdens het evenement hebben we de kwestie van prijspieken kort besproken met belanghebbenden”, aldus Paglietti. ​"De prijzen van olijfolie op de Marokkaanse binnenlandse markt zijn erg hoog omdat de prijs van olijven aanzienlijk is gestegen van 4 tot 5 dirham (€ 0.37 tot € 0.47) per kilogram olijven tot 12 tot 14 dirham (€ 1.12 tot € 1.31) per kilo olijven. kilogram."

"Bovendien waren de olijfolievoorraden van voorgaande jaren uitgeput en waren de oogsten voor het tweede achtereenvolgende jaar zeer slecht”, voegde ze eraan toe. ​"Deze stijging van de prijs van olijven is te wijten aan de schaarste ervan.”

Ondanks de implementatie exportcontroles in oktober Om de binnenlandse olijfolieprijzen te verlagen, zei Paglietti dat de prijzen ruim boven het gemiddelde blijven in het op een na grootste producerende land van Noord-Afrika.

"De prijs van olijfolie in Marokko is net als in andere grote producerende landen gestegen, waarbij de bulkolieprijzen dit jaar €7.50 €8 per kilogram bereikten, ondanks de ​'gecontroleerde export', die in theorie de interne markt zou moeten isoleren en minder vatbaar zou moeten maken voor externe invloeden', aldus Paglietti.

"In de EU zijn de prijzen enorm gestegen als gevolg van de ineenstorting van de olieproductie, vooral in Spanje. De lokale productiekosten kunnen deze stijging in Marokko echter niet rechtvaardigen”, voegde ze eraan toe. ​"Als gevolg hiervan is de binnenlandse consumptie nog drastischer gedaald. Deze situatie suggereert dat er mogelijk speculatie in het spel is.”

De regering eiste van olijfolieleveranciers dat ze een exportvergunning kregen om de binnenlandse prijzen te beschermen en de export van flessen aan te moedigen. Alle exportaanvragen van dit jaar zijn goedgekeurd, maar volgens lokale actoren is de impact van dit beleid beperkt.

"Ook is er weinig impact, omdat de sector twee jaar van ernstige droogte heeft gekend. Bulkverkoop domineert de Marokkaanse markt”, aldus Paglieti. ​"Slechts tien procent van de olijfolie die op de lokale markt wordt verkocht, is verpakt. Dit is heel, heel weinig.”

"Zelfs als een of meer kopers olijfolie importeren, zullen ze daarom de lokale marktprijs, die wordt bepaald door de bulkolie, niet kunnen beïnvloeden”, voegde ze eraan toe. ​"Het is een zeer complexe vergelijking, maar het is de Marokkaanse realiteit.”

"Deze situatie maakt overheidsstrategieën behoorlijk kwetsbaar en zeer moeilijk effectief te implementeren”, concludeerde Paglieti. ​"Om de situatie nog ingewikkelder te maken zijn de voorspellingen voor het volgende seizoen niet bemoedigend, met een zeer lage productie. De prijzen zullen dus erg hoog blijven, waardoor meer consumenten wegjagen.”