Om de zichtbaarheid en de verkoop van zijn extra vierge olijfolie te vergroten, is het Tunesische Centrum voor Exportbevordering (CEPEX) een ambitieuze campagne gestart met 20 wereldwijde promotie-evenementen.

Ambtenaren zeiden dat het doel van de evenementen is om Tunesische olijfolie te introduceren op nieuwe markten en de aanwezigheid ervan op traditionele markten te versterken, zoals Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Tunesische functionarissen zijn vooral geïnteresseerd in opkomende markten zoals China, Qatar, Saoedi-Arabië en Nigeria.

De redding van Tunesië op het gebied van olijfolie ligt in de zeer gunstige vooruitzichten voor de consumptie van olijfolie, die tegen 30 de € 2030 miljard zou kunnen bereiken. - Salem Fourati, vicevoorzitter van de International Studies Association

Ze hopen ook de relaties in bestaande markten te versterken, waaronder Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk, dat verlaagde tarieven over de import van olijfolie uit Tunesië in 2021.

Mourad Ben Hassin, de algemeen directeur van CEPEX, vertelde op een persconferentie in Tunis dat de evenementen onder meer proeverijen en culinaire demonstraties zouden omvatten.

Het centrum heeft al een begeleide proeverij en promotiefilmvertoning georganiseerd tijdens een evenement in de Keniaanse hoofdstad Nairobi op 30 januarith, die Tunesische exporteurs, Keniaanse importeurs en detailhandelaren samenbrengt.

Begin februari vond er in Tunis ook een business-to-businessbijeenkomst plaats met een Congolese delegatie, waar ook olijfolieproducenten en -exporteurs aanwezig waren.

CEPEX zal in maart in Portugal aanwezig zijn op de voedselbeurs van Lissabon, gevolgd door Comsoprof in Bologna, Italië.

In mei organiseert CEPEX ook een delegatie voor deelname aan Olive Japan in Tokio, gericht op bedrijven en consumenten.

De volgende maand zal het centrum een ​​delegatie meenemen om deel te nemen aan Food & Beverage West Africa in Lagos, Nigeria. Er zijn gedurende het jaar nog meer evenementen gepland.

Dankzij de promotiestrategie van CEPEX konden Tunesische exporteurs tijdens het oogstjaar 2023/24 uitstekende resultaten boeken.

Gegevens van het Nationaal Observatorium voor Landbouw (Onagri) lieten zien dat exportinkomsten in de laatste tien maanden van 2023/24 steeg tot $ 1.5 (€ 1.44) miljard, een stijging van 62 procent vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande seizoen.

Onagri schreef de toegenomen inkomsten toe aan een lichte stijging van het geëxporteerde volume en de aanzienlijke sprongen in olijfolieprijzen bij de oorsprong.

Hoewel de prijzen sinds het einde van de jaren 2000 aanzienlijk zijn gedaald, 2023/24 oogstjaar in september zullen de exportvolumes waarschijnlijk weer stijgen in 2024/25. Het Tunesische ministerie van Landbouw schatte de productie op 340,000 ton in de huidige campagne.

"De redding van olijfolie voor Tunesië ligt in de zeer gunstige vooruitzichten voor de consumptie van olijfolie, die volgens sommige exportmarktramingen tegen 30 € 2030 miljard zou kunnen bedragen", schreef Salem Fourati, de vicevoorzitter van de in Tunis gevestigde International Studies Association, in Kapitalis.

Fourati, oorspronkelijk afkomstig uit de regio Sfax, waar olijfolie veel voorkomt, benadrukte hoe de aanhoudende inspanningen om Tunesische olijfolie te promoten ertoe hebben geleid dat individueel verpakte olijfolie is gestegen van vijf procent in het oogstjaar 15/2022 naar 23 procent van de totale export.

Ben Hassin is optimistisch dat de CEPEX-campagne de Tunesische export ten goede zal komen en gelooft dat dit zal leiden tot meer werkgelegenheid in de olijfoliesector.

"“Wij geloven dat ons uitgebreide promotieprogramma de zichtbaarheid van Tunesische olijfolie op het wereldtoneel aanzienlijk zal vergroten”, aldus Ben Hassin. ​"Ons doel is om de export te vergroten en het rijke erfgoed en de superieure kwaliteit van onze producten te benadrukken.”