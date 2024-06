Turkije versoepelt het exportverbod na intensief lobbyen

Terwijl functionarissen in de Turkse olijfoliesector een nieuwe recordoogst verwachten in het oogstjaar 2024/25, blijven zij de regering oproepen om haar maatregelen op te heffen. verbod op bulkexport.

Na intensief lobbywerk vanuit de olijfoliesector heeft de regering het verbod gedeeltelijk opgeheven, waardoor producenten tot 50,000 november 1 2024 ton olijfolie in bulk konden exporteren.

De nieuwe oogstverwachtingen en voorraden laten ons zien dat we ongeveer twee keer zoveel olijfolie hebben als we nodig hebben op de binnenlandse markt. Om deze reden zijn wij van mening dat de bulkexport van olijfolie geliberaliseerd moet worden. – Ali Kopuz, voorzitter, Istanbul Commodity Exchange

Volgens de Aegean Olive and Olive Oil Exporters' Association (EZZIB) beschikt Turkije over 200,000 ton olijfolievoorraden. EZZIB-voorzitter Mehmet Emre Uygun verwelkomde de beslissing, die volgens hem 300 miljoen dollar (279 miljoen euro) voor de producenten zou opleveren.

Hoewel producenten, exporteurs en hun voorstanders de aankondiging verwelkomden, zeiden ze dat deze niet ver genoeg ging.

Uygun zei dat de bulkexportbeperkingen eerst opgelegd in augustus 2023 hadden de consumenten niet geprofiteerd van het verlagen van de prijzen, wat het doel van de autoriteiten was.

In plaats daarvan zei Uygun dat de inflatie de prijs van olijfolie bijna had verdubbeld gedurende de tien maanden sinds de aankondiging van het verbod op bulkexport. Hij waarschuwde dat voortzetting van het verbod boeren, molenaars en exporteurs zou schaden.

Mehmet Emre Uygun (Foto: EIB)

"Hoewel onze export in het oogstjaar 150,000/2022 23 ton bedroeg, daalde deze in de periode van zeven maanden in 70/2023 met ongeveer 24 procent”, vertelde hij aan de lokale media. ​"Exporteurs waren niet de enigen die onder het verbod leden. De producent leed inkomensverlies omdat hij zijn producten niet aan de export kon verkopen.”

"Bovenal verloren Turkije en Turkse olijfolie-exporteurs hun goede reputatie op de exportmarkten”, voegde hij eraan toe.

Het verbod van augustus 2023 was het derde verbod op bulkexport in evenveel jaren, waarbij eerdere verboden ten uitvoer werden gelegd. maart 2021 en april 2022. Het huidige verbod heeft echter langer geduurd dan de eerdere verboden.

Ali Kopuz, voorzitter van de Istanbul Commodity Exchange, zei dat Turkije twee keer zoveel olijfolie heeft als nodig is om de binnenlandse markt te bevoorraden en riep de regering op om het verbod op te heffen.

"De bulkexport van olijfolie werd verboden, rekening houdend met de opbrengst en de voorraadsituatie”, vertelde hij aan de lokale media. ​"Op deze manier werd de binnenlandse markt met succes gereguleerd en verdubbelde onze [individueel verpakte] olijfolie-export vergeleken met het voorgaande seizoen.”

"De nieuwe oogstverwachtingen en voorraden laten ons echter zien dat we ongeveer twee keer zoveel olijfolie hebben als we nodig hebben op de binnenlandse markt”, aldus Kopuz. ​"Om deze reden zijn wij van mening dat de bulkexport van olijfolie geliberaliseerd moet worden.”

De EZZIB verwacht dat de productie in 400,000/2024 25 ton zal bereiken, iets onder de recordhoge opbrengst geregistreerd in het oogstjaar 2022/23, maar aanzienlijk hoger dan de vorige oogst.

Gecombineerd met de bestaande olijfolievoorraden en de productie uit Afrin, een regio in het noorden van Syrië bezet door Turkije, schat Uygun dat het land tegen het einde van de oogst over 650,000 ton olijfolie beschikbaar zou kunnen hebben.

"We wensen een seizoen waarin er geen quota zijn en waarin buitenlandse exporteurs tegen betalingsvoorwaarden naar de wereldmarkten kunnen exporteren”, aldus Uygun. ​"Als de verbodsbepalingen achterwege blijven, denken we dat we in het oogstjaar 1/932 voor het eerst in onze geschiedenis de exportdoelstelling van 2024 miljard dollar (25 miljoen euro) zullen bereiken."