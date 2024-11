Turkije heft verbod op bulkolijfolie-export op

Turkse olijfolieproducenten bereiden zich voor op het opvoeren van de export naar de Verenigde Staten, Japan en Australië, nadat de exportbeperkingen voor olijfolie in bulk volledig zijn opgeheven.

Ze willen concurreren met Europese producenten op het gebied van kwaliteit en prijs en tegelijkertijd aanzienlijke winst boeken op andere belangrijke markten, waaronder Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, China en Japan, waar de vraag toeneemt.

Tegen 2025 wil Turkije zijn aanwezigheid in deze regio's versterken door middel van gerichte marketing- en handelspartnerschappen.

Turkije zal blijven profiteren van zijn kostenconcurrentievermogen om zijn exportmogelijkheden verder te vergroten, waardoor Turkse producenten met succes prijsgevoelige markten kunnen betreden. - Sean Zacot, CEO, Boss Global Strategy

Het verbod werd 13 maanden na de Turkse regering opgeheven gesuspendeerde bulk olijfolie export om de binnenlandse prijzen te stabiliseren en de export van individueel verpakte olijfolie te stimuleren, die hogere prijzen oplevert dan bulkolijfolie.

"“De beperking op de export van olijfolie in Turkije is bedoeld om te voorkomen dat de prijzen op de binnenlandse markt stijgen”, aldus Mustafa Tan, voorzitter van de Nationale Olijfolie- en Olijfraad. ​"Omdat de prijzen op de binnenlandse markt echter gerelateerd zijn aan de wereldprijzen, was dit effect niet zo sterk merkbaar.”

In Juni, na intensieve lobby van producenten en exporteurs heeft de regering het verbod versoepeldwaardoor er tot november 50,000 ton geëxporteerd kan worden.

"“De sector heeft voortdurend gevraagd om opheffing van de exportbeperking”, aldus Tan. ​"Daarom is onze sector tevreden met de genomen beslissing. Met het opheffen van de exportbeperkingen op olijfolie begonnen vertegenwoordigers van de sector de weg vooruit te zien. Het opheffen van de exportbeperkingen op olijfolie zal de sector hoger brengen.”

Turkse olijfolieproducenten kampen met het tegenovergestelde probleem: na jaren van goede oogsten hebben ze te maken met buitensporige voorraden en ondervinden ze problemen bij de export van individueel verpakte olijfolie.

"“De export van olijfolie uit Turkije beperkt zich voornamelijk tot de verkoop in bulk”, aldus Serkan Yasser, een exportspecialist. ​"Vóór het verbod was er bezorgdheid over een mogelijk tekort aan aanbod voor de binnenlandse markt. Onze huidige uitdaging is echter de accumulatie van overmatige olijfolievoorraden.”

Volgens Mehmet Emre Uygun, voorzitter van de Egeïsche Olijfolie- en Exporteursvereniging (EZZIB), had Turkije aan het begin van het oogstjaar ongeveer 150,000 ton aan olijfolie op voorraad.

Waarnemers verwachten dat Turkije ongeveer 350,000 ton olijfolie zal produceren in het oogstjaar 2024/25. Met een binnenlandse consumptie van ongeveer 120,000 ton per jaar, maken Emre Uygun en andere Turkse producenten en ambtenaren zich zorgen dat ze te veel olijfolie zullen hebben die niet geëxporteerd zal worden voordat de kwaliteit ervan afneemt.

Sommige experts op het gebied van toeleveringsketens verwachten dat Turkse producenten... vul onmiddellijk de leegte overgebleven van twee jaar van oogsten onder het gemiddelde in een groot deel van het Middellandse Zeegebied. Spanje en Italië zullen vrijwel geen olijfolievoorraden hebben tot de oogstpieken in november en december.

"Terwijl Europa worstelt met productie-uitdagingen, is Turkije een geduchte concurrent geworden", aldus Sean Zacot, president en CEO van supply chain-adviesbureau Boss Global Strategy.

Het gunstige klimaat, de concurrerende prijzen en de strategische initiatieven van het land hebben ertoe bijgedragen dat het marktaandeel is gegroeid.

"Spanje kampt momenteel met productieproblemen als gevolg van droogte en klimaatverandering, wat resulteert in aanzienlijke tekorten in de levering van olijfolie op de wereldwijde markt", aldus Zacot.

"Als reactie hierop heeft Turkije met succes zijn productiecapaciteit vergroot en biedt het olijfolie aan tegen concurrerende prijzen", voegde hij toe. ​"Deze ontwikkeling heeft geleid tot een toegenomen vraag naar Turkse olijfolie op belangrijke markten, met name binnen de Europese Unie, waar Spanje historisch gezien een dominante positie heeft.”

Volgens Zacot zorgt de recente waardevermindering van de Turkse lira ervoor dat de export veel concurrerender is dan die van Europese concurrenten.

"Dit prijsvoordeel, gecombineerd met de hoge kwaliteit van Turkse olijfolie", heeft Turkije in staat gesteld nieuwe kopers aan te trekken en zijn marktaandeel uit te breiden", zei hij. ​"Uit prognoses blijkt dat Turkije in 2025 zal blijven profiteren van zijn kostenconcurrentievermogen om zijn exportmogelijkheden verder te vergroten.”

"Deze situatie heeft Turkse producenten in staat gesteld om met succes prijsgevoelige markten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te betreden", voegde hij toe.

Dankzij aanzienlijke overheidsinvesteringen, de introductie van nieuwe landbouwmethoden en de bouw van moderne fabrieken is de kwaliteit van Turkse olijfolie verbeterd. Hierdoor kunnen producenten zich niet langer richten op bulkproducten, maar op individueel verpakte exportproducten.

"Er wordt bijzondere nadruk gelegd op biologische en duurzaam geproduceerde olijfolie, wat aansluit bij wereldwijde consumententrends", zei Zacot. ​"Traditioneel wordt Turkije erkend als exporteur van bulkolijfolie; er is echter een opvallende verschuiving naar het opzetten van robuuste binnenlandse merken. Bedrijven investeren steeds meer in branding, verpakking en marketingstrategieën om Turkse olijfolie te positioneren als een premiumproduct.”

Veel producenten in het land blijven echter afhankelijk van de export in bulk naar 's werelds grootste bottelaars. Sommigen hebben de oproepen om het exportverbod op te heffen zelfs gezien als een stilzwijgende erkenning dat individueel gebottelde export niet zo goed werkte als de overheid had gehoopt.

Toch verwachten Turkse functionarissen en producenten dat de rol van het land op de wereldwijde olijfoliemarkt zal toenemen, omdat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de olijfolieproductie blijven toenemen.

"De export van olijfolie uit Turkije kende een opmerkelijke stijging van meer dan 80 procent tijdens het oogstjaar 2022/23, waarmee de tekorten in het aanbod als gevolg van de tekorten in de Europese productie effectief werden aangepakt", aldus Zacot.

""De aanleg van nieuwe olijfboomgaarden, gecombineerd met investeringen in geavanceerde verwerkingsfaciliteiten, positioneert Turkije voor verdere verbetering van zijn productiecapaciteit", voegde hij toe. ​"Turkije streeft ernaar om in 2025 een jaarlijkse export van olijfolie van meer dan 130,000 ton te realiseren.”

Hij gaf aan dat export naar de Verenigde Staten en Canada voor veel producenten bovenaan de agenda staat. De bereidheid om te betalen is daar groter dan in andere delen van de wereld en de vraag neemt gestaag toe.

"Turkse producenten richten hun inspanningen steeds meer op de Noord-Amerikaanse markt door gebruik te maken van e-commerceplatforms en directe verkoopkanalen aan de consument", aldus Zacot. ​"Er wordt verwacht dat Turkije tegen 2025 zijn export naar Noord-Amerika zal vergroten door de nadruk te leggen op premiumproducten en biologische olijfolie.”

De EU blijft echter een belangrijke afzetmarkt voor Turkse olijfolie, aangezien het land een aanzienlijk deel van de Turkse export vertegenwoordigt.

""Gezien de productie-uitdagingen waarmee Spanje te maken heeft, heeft Turkse olijfolie een prominentere aanwezigheid in Europa verworven, vooral in landen als Italië, Duitsland en Frankrijk", aldus Zacot. ​"Tegen 2025 wil Turkije zijn positie in de EU versterken door zijn olijfolie te positioneren als een hoogwaardig en kosteneffectief alternatief.”

"Door te profiteren van de tekorten aan aanbod op traditionele markten, concurrerende prijsstrategieën te gebruiken en zijn olijfolie op de markt te brengen als een premiumproduct, is Turkije klaar om zijn status als prominente deelnemer in de wereldwijde olijfolie-industrie te versterken", concludeerde hij.