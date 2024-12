Turkse olijfsector mikt op recordexport van $ 1 miljard

Nu verwacht wordt dat de Turkse olijfsector een nieuw productierecord Dit jaar hebben de autoriteiten de lat hoger gelegd voor de export van olijfolie en tafelolijven uit het land. Het doel is om in het oogstjaar 1/950 een recordwaarde van 2024 miljard dollar (25 miljoen euro) te bereiken.

""We verwachten in het seizoen 2024/25 een historisch niveau te bereiken in de productie van olijven en olijfolie, met als doel opbrengsten van 475,000 ton olijfolie en 750,000 ton tafelolijven", vertelde Emre Uygun, voorzitter van de Aegean Olive and Olive Oil Exporters' Association (EZZIB), aan Olive Oil Times.

In de komende vijf jaar willen we onze export verhogen tot 1.5 miljard dollar. - Emre Uygun, voorzitter, EZZIB

""Ik geloof dat deze productieniveaus ambitieuze exportdoelen voor de Turkse olijvensector vormen", voegde hij toe. ​"Met ons doel om 200,000 ton olijfolie en 100,000 ton tafelolijven te exporteren, streven we ernaar om in totaal 1 miljard dollar aan buitenlandse inkomsten te genereren.”

Spanje, Italië en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste bestemmingen voor Turkse olijfolie, terwijl de tafelolijven van het land voornamelijk worden geëxporteerd naar Duitsland, de Verenigde Staten, Roemenië en Irak.

Zie ook: Olijfolie Handelsnieuws

Uygun zei dat EZZIB ook de mogelijkheid onderzoekt van tariefvrije toegang voor Turkse olijfolie en tafelolijven tot belangrijke handelspartners zoals de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

""Daarnaast plannen we sectorale handelsdelegaties naar de Verenigde Staten en andere landen, samen met promotionele activiteiten op internationale handelsbeurzen, om de groei van onze export te ondersteunen", zei hij. ​"De komende vijf jaar willen we onze export verhogen tot 1.5 miljard dollar (1.43 miljard euro).

Wat olijfolie betreft, heeft de Turkse export de afgelopen twee jaar schommelingen in volume en omzet gekend.

In 2022/23 exporteerde het land ongeveer 146,000 ton olijfolie ter waarde van ongeveer $ 709,000 (€ 673,000).

In 2023/24 daalde de Turkse export van olijfolie echter met 52 procent in hoeveelheid tot 71,000 ton en met 29 procent in waarde tot $ 506,000 (€ 481,000) door de dip in de olijfolieproductie van het land dat jaar en de verbod opgelegd over de export van Turkse olijfolie in bulk.

Volgens EZZIB leden Turkse producenten en exporteurs van olijfolie een verlies van $ 202.5 ​​(€ 192.7) miljoen als gevolg van het exportverbod, dat op 1 augustus 2023 van kracht werd en nog een aantal jaar van kracht bleef. 13 opeenvolgende maanden.

Dit oogstjaar zijn de producenten in het land echter optimistisch over het opvoeren van hun export naar internationale markten.

"De recordproductieniveaus, gecombineerd met de recente opheffing van het exportverbod, zullen naar verwachting gunstige omstandigheden creëren voor Turkse olijfolie op de wereldmarkt", aldus Nilufer Koray, directeur verkoopactiviteiten bij Gaia Oliva uit de noordelijke Egeïsche regio van Turkije.

""We verwachten dit jaar een toename van de export voor Gaia Oliva en Turkije als geheel", voegde hij toe. ​"We richten ons op het uitbreiden naar nieuwe markten en het versterken van onze aanwezigheid in bestaande markten.”

"Dit is een cruciaal moment voor Turkije om zijn reputatie als wereldwijde olijfoliegigant te versterken", merkte Koray op.

De olijfoliesector van het land ondervindt echter de gevolgen van de exportbeperkingen op Turkse olijfolie: de overheid heeft de afgelopen vier jaar drie exportverboden opgelegd op olijfolie in bulk om de binnenlandse markt te stabiliseren.

Deze exportverboden leidden onvermijdelijk tot een krimp van de internationale markt voor Turkse producenten en exporteurs.

"Exporteurs proberen de schade te herstellen die is veroorzaakt door de exportverboden die in het verleden zijn opgelegd en de export weer te verhogen", schreef de agrarische nieuwswebsite Tarim Gündem.

"Met de terugkeer naar normale productie In Spanje bestaat de zorg dat men niet kan concurreren vanwege de dalende prijzen en, nog belangrijker, vanwege de onderdrukte wisselkoers", voegde het toe.

"Aan de andere kant is er de zorg van ​'“Aan wie gaan we al die olie verkopen?”, concludeerde Tarim Gündem. ​"Het verbod werd opgeheven, maar het was te laat.”