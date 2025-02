Turkse olijfboeren worstelen ondanks verwachte recordoogst

Ondanks de verwachtingen van een recordoogst, hebben sommige boeren in Turkije het moeilijk vanwege de lage olijfprijzen, hoge productiekosten en het onzekere overheidsbeleid.

In de eerste ramingen voor het oogstjaar 2024/25 die in januari werden gepubliceerd, voorspelde de Internationale Olijfolieraad dat Turkije 450,000 ton zou produceren, wat meer is dan de vorig record van 421,000 ton in 2022/23, maar lager dan de Turkse Olijfolie- en Olijfolieraad (UZZK) voorlopige schatting van 475,000 ton.

Buitensporige stijgingen van de lonen hebben de oogstkosten aanzienlijk doen stijgen… Als de olijfolieprijzen niet boven de 180 lira uitkomen, kunnen producenten hun basisuitgaven niet dekken. - Saim Demirbaş, voorzitter van de Landbouwkamer van Foça

Saim Demirbaş, voorzitter van de Landbouwkamer van Foça, vertelde de lokale media dat de olijvenoogst bijna is afgerond, maar dat de olijfprijzen niet evenredig zijn gestegen met de kosten.

"“Oliefabrieken kopen olijven in voor een prijs tussen de 130 en 150 lira (€ 3.40 en € 3.95) [per kilogram]”, zei hij, een daling ten opzichte van de 295 lira (€ 9) in het voorgaande oogstjaar.

Gegevens van de online marktplaats voor olijfoliehandel Oleista tonen prijzen bij de oorsprong voor lampante, virgin en extra vergine olijfolie In de tweede week van februari stegen de prijzen naar respectievelijk € 4.53, € 5.15 en € 6.20 per kilogram.

Boeren gaven echter aan dat deze maatregelen de stijgende prijzen voor energie, kunstmest en pesticiden en de stijgende arbeidskosten niet compenseerden.

"“Dit jaar hebben olijfproducenten het zwaar te verduren”, bevestigt Demirbaş. ​"De kosten zijn tussen vorig jaar en dit jaar met 50 procent gestegen.”

"“Landbouwarbeid wordt als beroep minder aantrekkelijk vanwege de economische omstandigheden”, voegde hij toe. ​"“De buitensporige stijgingen van de lonen hebben de oogstkosten aanzienlijk doen stijgen.”

Demirbaş berekende dat het olijfboeren ongeveer 180 lira (€ 4.75) kost om gemiddeld zes kilo olijven te oogsten, wat nodig is om één liter olijfolie te produceren.

""Als de olijfolieprijzen niet boven de 180 lira uitkomen, kunnen producenten hun basisuitgaven niet dekken", zei hij.

Producenten, bottelaars en exporteurs zijn ook bezorgd over de mogelijke gevolgen van veranderingen in het overheidsbeleid voor hun mogelijkheden om hun product naar het buitenland te verschepen.

An exportverbod opgelegd De maatregel die de overheid in juli 2023 heeft genomen om de binnenlandse prijzen te stabiliseren en de export van individueel verpakte olijfolie te stimuleren, heeft geleid tot aanzienlijke voorraden olijfolie.

Hoewel het verbod was opgeheven in oktober In 2024 maken producenten zich zorgen dat een deel van de extra vierge olijfolie is gedegradeerd tot een lagere kwaliteit en daardoor minder waardevol zal zijn op de exportmarkt.

Anderen maken zich zorgen dat het overheidsbeleid snel zal veranderen, waardoor langetermijnplanning een grotere uitdaging wordt. De overheid heeft sinds 2021 drie keer de export van olijfolie in bulk verboden, waarbij de verboden zes tot veertien maanden duurden.

Halit Uşak, een olijvenboer die al 30 jaar actief is, vertelde de lokale media dat de combinatie van lagere prijzen voor olijven en hogere arbeids- en productiekosten ervoor heeft gezorgd dat de onderneming niet langer houdbaar is.

"“De olijven die worden verzameld, dekken nog niet eens de kosten van de arbeiders [lonen]”, zei hij. ​"De staat moet zo snel mogelijk ingrijpen in deze situatie en de producenten steunen.”

Ömer Ulaş Kırım, voorzitter van de Turkse Kamer van Levensmiddeleningenieurs in Izmir, riep de regering op om de productie en export van olijfolie te beschouwen als strategische sectoren voor het land en de nodige steun te bieden om deze sectoren te laten slagen.

""Het ondersteunen van producenten en het focussen op branding-inspanningen tijdens dit proces is van cruciaal belang voor de toekomst van de sector", zei hij. ​"Deze crisis kan een kans worden om de olijfoliesector te versterken. Hiervoor moeten de stemmen van producenten echter sterker worden gehoord en moeten er op de lange termijn duurzame strategieën worden ontwikkeld.”