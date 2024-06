Azerbeidzjan wordt 21e lid van de Olijfraad

Verbeterde toegang tot internationale markten, de gestroomlijnde adoptie van standaardprocedures en de implementatie van de beste landbouwpraktijken zijn enkele redenen waarom de Azerbeidzjaanse olijfoliesector de toetreding van het land tot de wereld viert. Internationale Olijfraad (IOC) als zijn 21est lid.

Volgens Vahid Novruzov, de CEO van Agro Food Investments, een van de grootste landbouwbedrijven van het land, groeit de belangstelling voor de olijventeelt in Azerbeidzjan, met de verwachting dat het olijventeeltareaal de komende jaren zou kunnen verdubbelen tot 15,000 hectare. .

"Lid worden van het IOC is een belangrijke mijlpaal voor ons”, vertelde Novruzov Olive Oil Times. ​"Het duurde ruim twee jaar om dit doel te bereiken, wat mogelijk werd gemaakt door de steun van het Ministerie van Landbouw. Dit lidmaatschap is belangrijk omdat het aansluit bij de doelstellingen en ambities van de olijfolie-industrie.”

De Azerbeidzjaanse regering en ondernemers bevinden zich tussen Rusland en Iran en onderhouden nauwe banden met buurland Georgië aanzienlijk geïnvesteerd bij het opzetten van een moderne olijfolie-industrie in de afgelopen jaren.

"Namens de Internationale Olijfolieraad ben ik blij Azerbeidzjan te mogen verwelkomen als ons nieuwste lid”, aldus Jaime Lillo, de uitvoerend directeur van het IOC.

"Azerbeidzjan, dat sinds 2021 als waarnemerland deelneemt aan het IOC, heeft een rijke geschiedenis en tradities die zeker zullen bijdragen aan de missie van het IOC om de groei en duurzaamheid van de olijventeelt en -handel te bevorderen, consumenten te beschermen en hun kennis over de olijfolie te vergroten. talrijk gezondheidsvoordelen, "Voegde hij eraan toe.

George Svanidze, een Georgische ondernemer en voormalig IOC-voorzitter, bevestigde dat de aankondiging groot nieuws is voor de Azerbeidzjaanse olijfoliesector.

"We zijn al enkele jaren in gesprek met de Azerbeidzjaanse regering, waarbij we bezoeken hebben uitgewisseld in Spanje en Georgië, omdat de olijvenproductie in het land uitstekende resultaten liet zien”, zei hij.

Svanidze, wiens bedrijven en geassocieerde boeren ook zwaar investeren in het opzetten van nieuwe landen olijfgaarden in Georgië, merkte op dat de toetreding van Azerbeidzjan tot het IOC de steun van buitenlandse deskundigen en kwaliteitscertificeringen voor de productie van olijfolie zou vergemakkelijken.

"Onze Azerbeidzjaanse vrienden hebben gezien hoe belangrijk het IOC en zijn experts zijn voor onze olijvenexpansieprojecten in Georgië”, zei hij. ​"Dankzij dat hebben we hier 1.2 miljoen olijfbomen geplant.”

"Dankzij de steun van het IOC investeren we ook in nieuwe technologieën en machines en beginnen we te werken aan nieuwe, ultramoderne olijfoliemolens”, voegde Svanidze eraan toe.

Olijfbomen groeien al eeuwenlang in Azerbeidzjan, met name op het Absheron-schiereiland, waar de gunstige klimaatomstandigheden de regering ertoe aanzetten verdere ontwikkelingen te steunen.

Azerbeidzjan produceerde in het oogstjaar 1,000/2023 ongeveer 24 ton olijfolie. (Foto: Grand Agro)

Het doel van de nieuwste inspanningen is om verwaarloosd land terug te winnen en tegelijkertijd kansen te bieden aan lokale boeren.

"In 2018 kocht ons bedrijf, Grand Agro, ongeveer 200 hectare oude olijfgaarden aan, niet ver van Bakoe”, aldus Novruzov. ​"Ze waren vervallen, in zeer slechte staat en moesten uitsterven. Dit was het overblijfsel van wat ooit een grote collectieve boerderij was.”

Het bedrijf werkte aan het herstel van de oude boomgaarden en het planten van veel nieuwe bomen.

"In de beginjaren hebben we veel geleerd over boomgaardbeheer, wat ertoe heeft geleid dat ongeveer 30 procent van onze boomgaarden traditioneel is, met bomen die tot vijf meter uit elkaar staan", aldus Novruzov. ​"De rest is intensief en superintensief.”

"Met moderne irrigatie en bemesting kunnen we nu streven naar een oogst van zeven tot acht ton olijven per hectare,” voegde hij eraan toe.

Het bedrijf, de grootste olijfolieproducent van het land, produceerde in 600 2023 ton olijfolie, ruim 50 procent van de totale productie van Azerbeidzjan.

"We streven ernaar om in de nabije toekomst 1,000 ton te produceren”, aldus Novruzov. ​"De vraag is er, omdat we exporteren naar Spanje, Israël, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije.”

Deze uitbreiding van de olijvenoogst beperkt zich niet tot Azerbeidzjan en Georgië. ​"Er is een voortdurend proces gaande in de hele regio”, zei Svanidze. ​"We hebben gesprekken gevoerd met functionarissen in verschillende landen en er is grote belangstelling voor het ondersteunen van verdere investeringen in olijfolie.”

"Georgië en Oezbekistan zijn al IOC-leden. In navolging van Azerbeidzjan voorzien we dat de belangstelling van de Kazachse regering zou kunnen leiden tot het ontwikkelen van nauwere banden met de Internationale Olijfraad”, voegde hij eraan toe. ​"Vooruitkijkend tonen de Turkmenistaanse autoriteiten en boeren ook interesse.”

Azerbeidzjan maakt deel uit van een groep landen waar klimaatverandering de mogelijkheden van de olijventeelt vergroot. (Foto: Grand Agro)

Volgens Svanidze valt de interesse van deze landen in de ontwikkeling van hun olijvenindustrie samen met de dringende noodzaak voor de mondiale olijvenindustrie om zich aan te passen aan het veranderende klimaat.

In een Interview in januari Met Olive Oil TimesVolgens Lillo is het een van de missies van het IOC om de olijventeelt wereldwijd uit te breiden om de gevolgen van extreme hitte en droogte in de Middellandse Zee op de mondiale olijfolievoorziening te verzachten.

"Hoewel landen als Georgië, Azerbeidzjan, Oezbekistan en Kazachstan een koeler klimaat hebben dan de landen rond de Middellandse Zee, groeien veel olijfvariëteiten hier heel goed”, aldus Svanidze.

"Het hebben van nieuwe producerende landen is een strategische missie in dit scenario [van opeenvolgende slechte oogsten, aangewakkerd door hoge temperaturen en droogte], dat bijna overal tot torenhoge prijzen voor olijfolie heeft geleid”, voegde hij eraan toe.

Novruzov zei dat de situatie in Azerbeidzjan snel verandert. ​"Toen we begonnen, had Azerbeidzjan ongeveer 3,800 hectare olijfgaarden, waarvan de meeste in slechte staat verkeerden”, zei hij. ​"Nu hebben we meer dan 7,000 hectare productieve olijfboomgaarden.”

Volgens Svanidze zou het ontwikkelen van een sterke olijvenindustrie ook kunnen leiden tot een beter begrip tussen de betrokken landen in een regio waar conflicten en spanningen de lokale inspanningen vaak hebben gehinderd.

"Vogels brengen olijfboomtakken over de hele wereld”, zei Svanidze, verwijzend naar de Bijbelse duif en de olijftak die hij als vredeoffer naar Noach bracht.

"Als mensen de olijfbomen zien die ze hebben geplant en beseffen hoe lang ze kunnen leven, verandert dat hun mentaliteit”, voegde hij eraan toe. ​"Dit is een belangrijke motivatie voor vrede en stabiliteit wereldwijd.”