China begint met gesprekken om lid te worden van de Olijfraad

De Internationale Olijfraad (IOC) en China bespreken de toetreding van hun land tot de intergouvernementele organisatie.

Een delegatie uit het op één na grootste land ter wereld en de op één na grootste economie bezocht in september het IOC-hoofdkantoor in Madrid.

Deng Yu, de directeur van het Longnan Olive Oil Research Center, en Robert Woo, de voorzitter van de Olive Oil Life Association, ontmoetten het IOC uitvoerend directeur Jaime Lillo gaat de kwestie van toetreding en erkenning van meer Chinese laboratoria en proefpanels onderzoeken.

De consumptie per hoofd van de bevolking in China bedraagt ​​slechts 0.04 kilogram per jaar, wat aangeeft dat het land een groot potentieel heeft als groeiende consumentenmarkt. - Abderraouf Laajimi, plaatsvervangend uitvoerend directeur, IOC

Volgens Abderraouf Laajimi, plaatsvervangend uitvoerend directeur van het IOC, beschikt China al over één fysisch-chemisch laboratorium voor het testen op residuen en verontreinigingen en één door het IOC erkend proefpanel.

"Met de groeiende belangstelling voor de consumptie, import en binnenlandse productie van olijfolie in China, is het van cruciaal belang om de kwaliteitscontrole voor geïmporteerde en lokaal geproduceerde extra vergine olijfolie te versterken," vertelde hij. Olive Oil Times.

Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw produceerde China 8,000 ton olijfolie in het oogstjaar 2023/24. De USDA verwacht dat de productie ongeveer hetzelfde zal zijn in het naderende oogstjaar 2024/25.

Gegevens van het IOC tonen aan dat de Chinese consumptie van olijfolie de afgelopen 15 jaar dramatisch is toegenomen, van 12,000 ton in 2008/09 tot een recordhoogte van 57,500 ton in 2021/22. In een voorlopige schatting voor het oogstjaar 2023/24, dat eindigde in september, voorspelde het IOC dat de consumptie 46,000 ton zou bereiken.

""Het uitbreiden van het aantal door het IOC erkende laboratoria en proefpanels in China zou een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van fraude, misleidende praktijken en vervalsing", aldus Laajimi. ​"Dit zou de rechten van de consument beschermen en ervoor zorgen dat olijfolie voldoet aan de internationale normen voor zuiverheid en kwaliteit.”

Het IOC schat dat China ongeveer vier procent van de wereldwijde import van olijfolie vertegenwoordigt. Tijdens hun vergadering vertelde Yu aan Lillo dat hij verwacht dat de consumptie van olijfolie jaarlijks met ongeveer zeven procent zal toenemen, omdat Chinese consumenten meer trek krijgen in olijfolie en het product nieuwe doelgroepen bereikt via marketinginitiatieven.

Volgens Yu hebben boeren in de 60 jaar sinds de introductie van de commerciële olijventeelt in China 120,000 hectare aan olijfbomen geplant in de centrale provincies Gansu en Sichuan. Het land heeft ongeveer 50 molens die jaarlijks 11,000 ton olijfolie kunnen produceren.

Hoewel verwacht wordt dat de lokale productie zal toenemen, gaf Laajimi aan dat de Chinese markt op de middellange en lange termijn enorme kansen biedt voor producenten en exporteurs van olijfolie.

""De consumptie per hoofd van de bevolking in China bedraagt ​​slechts 0.04 kilogram per jaar, wat het aanzienlijke potentieel van China als groeiende consumentenmarkt onderstreept", zei hij. ​"Een nauwe relatie met het IOC zou de binnenlandse vraag verder kunnen stimuleren door middel van gerichte promotiecampagnes.”

"“China is een van de belangrijkste importeurs van olijfolie, met Spanje als voornaamste leverancier”, voegde Laajimi toe. ​"Omdat Spanje deel uitmaakt van de EU en een IOC-lidstaat is, zou het bevorderen van een nauwere relatie met het IOC China kunnen helpen de uitdagingen op zijn binnenlandse olijfoliemarkt beter te begrijpen en aan te pakken.”

De Spaanse producenten en beleidsmakers hebben de afgelopen jaren inderdaad hard gewerkt om export ontwikkelen naar China. Volgens gegevens van het Spaanse Ministerie van Economie, Handel en Zaken, geanalyseerd door Olive Oil TimesSpanje voorziet in 64 procent van de Chinese behoefte aan olijfolie in 2022/23.

Een van de uitdagingen die Spaanse producenten die zaken doen in Spanje aanhalen, is het voorlichten van consumenten over olijfolie. olie gezondheidsvoordelen, het begrijpen van de Chinese eetcultuur en eigenaardigheden, en gerichte reclame en levering op kritieke momenten in het jaar wanneer de aankopen van olijfolie het hoogst zijn.

Gezien de expliciete interesse van de Chinese delegatie om de 22e te wordennd Laajimi, lid van het IOC, zei dat er een duidelijk pad naar toetreding is.

"Als China lid wil worden van het IOC, moet het een aanvraag indienen. Daarmee start een proces waarin de Raad van Leden het quotum van het land vaststelt', zei hij. ​"Dit quotum, gebaseerd op China's betrokkenheid bij de olijvensector, heeft gevolgen voor de financiële bijdrage en het stemrecht binnen het IOC.”

Vervolgens moeten de Chinese autoriteiten het verdrag ondertekenen en ratificeren. Internationale overeenkomst inzake olijfolie en tafelolijven.

"“Als China eenmaal lid is, zal het dezelfde rechten en plichten hebben als het lidmaatschap”, aldus Laajimi. ​"Lid worden van het IOC geeft landen toegang tot internationale normen, technische expertise, marktpromotie en inspraak in het wereldwijde olijfoliebeleid.”

"Bovendien zou China zich moeten houden aan de IOC-handelsnormen en deze moeten handhaven, waardoor de bescherming van haar consumenten wordt gewaarborgd door de kwaliteit en authenticiteit van olijfolie op haar binnenlandse markt te garanderen", voegde hij toe.