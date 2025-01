De regering van Pakistan provincie Punjab heeft plannen bevestigd om tegen 50 2026 miljoen olijfbomen op vier miljoen hectare te planten.

De teelt zal zich concentreren op de districten Chakwal, Attock en Mianwali, die bekend staan ​​om hun gunstige land- en klimaatomstandigheden.

Het initiatief maakt deel uit van een bredere strategie om de afhankelijkheid van Pakistan van geïmporteerde eetbare oliën te verminderen, het verdienvermogen van het platteland te verbeteren en een deel van de landbouwproductie te verschuiven naar een gewas dat beter bestand is tegen droogte.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw verbruikte Pakistan in het oogstjaar 4.41/2023 24 miljoen ton eetbare oliën, waarvan 3.19 miljoen ton werd geïmporteerd.

De olijventeelt wordt steeds meer gezien als een strategisch gewas dat de economische crisis van het land kan verminderen. handelstekort— die in oktober 5.4 5.27 miljard dollar (2024 euro) bedroeg — en via de export een nieuwe bron van buitenlandse inkomsten creëerden.

Pakistan heeft 80 miljoen wilde olijfbomen en 5.6 miljoen gekweekte olijfbomen. Jaarlijks worden er respectievelijk 500,000 en 800,000 nieuwe bomen geplant.

De olijfolieproductie van het land zal naar verwachting de volgende 30% bereiken. 160 en 180 metrische ton in het oogstjaar 2024/25, wat een stijging van 20 procent betekent ten opzichte van het voorgaande seizoen.

In 2022, het jaar van Pakistan toegetreden tot de Internationale Olijfolieraad (IOC) als zijn 19eth lid, het exporteerde met succes maagdelijke en extra vergine olijfolie ter waarde van $ 1.9 (€ 1.8) miljoen.

"“We werken aan internationale certificeringen, zoals certificeringen van de Europese Unie en certificeringen in Azië, om de producten internationaal te kunnen exporteren”, vertelde Muhammad Azeem Tariq, de projectmanager van Loralai Olives. Olive Oil Times in een interview in december 2024.

"“Dit jaar was een bijzonder jaar voor de olijvensector”, voegde hij toe. ​"We hebben een toename gezien, niet alleen in de vruchtzetting, maar ook in de passie van boeren voor de olijventeelt.”

Naast de inspanningen in Punjab is de nationale overheid van plan om meer olijfbomen te laten groeien in Khyber-Pakhtunkhwa, vooral in de Hazara-district en Balochistan.

Tijdens het Internationale Olijfoliesymposium dat vorige maand in Madrid werd gehouden, merkte Azeem Tariq op dat de prioriteit die aan de olijventeelt in Pakistan wordt gegeven, gebaseerd is op de vele voordelen die aan het gewas worden toegeschreven.

Hij betoogde dat olijfbomen bijzonder goed zijn aangepast aan de klimaatomstandigheden in Pakistan, omdat ze aanzienlijk minder water nodig hebben dan traditionele gewassen zoals tarwe en rijst.

Deze eigenschap maakt olijven een optimale keuze voor een regio die vaak te maken heeft met waterschaarste. Bovendien heeft olijventeelt het potentieel om de gezondheid van de bodem te verbeteren en erosie te verminderen, wat bijdraagt ​​aan de duurzaamheid van de landbouw op de lange termijn.

Afzonderlijk wordt de olijventeelt gezien als een strategische oogst in onderontwikkelde gebieden om verarmde boeren op het platteland een beter leven te bieden en hen ervan te weerhouden zich aan te sluiten bij terroristische groeperingen, waaronder Al-Qaeda, die nog steeds actief zijn in het noorden van het land.

De Pakistaanse overheid wil uitgebreide steun bieden aan boeren die geïnteresseerd zijn in de olijventeelt.

Deze ondersteuning omvat de levering van hoogwaardige zaailingen, technische assistentie en trainingsprogramma's die zijn ontworpen om effectief gewasbeheer te garanderen.

Er zullen ook financiële prikkels en subsidies beschikbaar zijn om boeren te stimuleren om over te stappen op olijventeelt.

Het overkoepelende doel is het opzetten van een robuuste toeleveringsketen om de lokale productie, botteling en marketing van olijfolie te vergemakkelijken.