Taiwan beweert dat Italiaanse olie uit afvallen van olijven groene kleurstof bevat

Olitalia is de nieuwste exporteur met zijn olie uit perskoeken van olijven afgewezen door Taiwan omdat het de groene kleurstof koperchlorofyl zou bevatten.

Te midden van internationale bezorgdheid over de zekerheid van de tests, heeft de Taiwanese Food and Drug Administration (TFDA) aangekondigd dat een zending van bijna 17 ton van de Italiaanse leverancier moet worden vernietigd of geretourneerd omdat de verbinding erin is aangetroffen.

Screenshot van een door Google vertaalde TFDA-webpagina

Olitalia, dat beweert het olijfoliemerk te zijn ​"meest verspreid in de wereld”, is de nummer één leverancier van olie uit afvallen van olijven op het eiland.

Collega-leverancier Vidoria, een Spaans bedrijf, heeft 8 ton olie uit perskoeken van olijven gestrand in een Taiwanese haven na ook positief te zijn getest.

Taiwan neemt naar verluidt monsters van al dergelijke zendingen in de nasleep van een breder schandaal met eetbare olie in Taiwan, waarbij verschillende bedrijven beboet zijn, en op 16 december zag het hoofd van een toonaangevend Taiwanees kookoliebedrijf – naar verluidt vervalste olijfolie met goedkopere katoenzaadolie en koperchlorofylline - veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf wegens fraude en verkeerde etikettering.

Expert zegt dat verbinding van nature kan voorkomen in olie uit afvallen van olijven en druivenpitolie

Synthetisch koperchlorofylline is toegestaan ​​in bepaalde voedingsmiddelen, maar niet in plantaardige oliën. Toevoegen aan goedkopere oliën - genaamd ​"greening up” — is een truc die soms wordt gebruikt om te proberen ze door te geven als olijfolie, en vooral als extra vierge olijfolie.

Maar als gerapporteerd vorige week door Olive Oil Times, olie-expert Wenceslao Moreda, van het Spaanse Fats and Oils Institute in Sevilla, is een van degenen die zeggen dat volgens de bestaande testmethoden een positief resultaat voor de verbinding in het geval van olie uit afvallen van olijven of druivenpitolie ​"kan overeenkomen met de natuurlijk gevormde ... en niet met de toevoeging van de kleurstof ... "

Het is wel verstaan ​​dat de Spaanse autoriteiten een rapport van Moreda over dit onderwerp naar Taiwan hebben gestuurd.

Italiaanse exporteurs vragen om interventie in Taiwan

En in een brief vorige maand aan het Italiaanse Instituut voor Buitenlandse Handel (ICE) in Taipei, ASSITOL, de Vereniging van de Italiaanse Olie-industrie, die verpakkers van olijfolie en zaadoliën vertegenwoordigt, zei dat haar tests hebben aangetoond dat ​"een minimale aanwezigheid van koperchlorofyl” kan ​"natuurlijk gegenereerd” en op niveaus die veel lager zijn dan wat nodig zou zijn om een ​​olie te kleuren.

ASSITOL vroeg het instituut om contact op te nemen met de TFDA om opschorting van alle maatregelen tegen de invoer en distributie van Italiaanse oliën in Taiwan te vragen.

De TDFA en Olitalia hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Een ander lid van de industrie dat niet met naam genoemd wilde worden, zei dat hij vond dat Taiwan buitenlandse leveranciers als zondebok gebruikte om onregelmatigheden op zijn binnenlandse markt voor eetbare olie te verdoezelen.