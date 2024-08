Australische supermarkt keurt standaard goed, maar alleen voor private label

In navolging van een groeiende wereldwijde trend in de richting van beoordeling en controle van de kwaliteit van olijfolie, heeft de Australische supermarktketen Coles aangekondigd dat al haar huismerkolijven zullen voldoen aan de Australische norm voor olijfolie en olie uit afvallen van olijven aan het einde van 2012.



Ze hebben beweerd dat ze niet kunnen dicteren wat hun leveranciers doen, wat volgens mij onzin is - Lisa Rowntree, Australische Olijfvereniging

Aangezien er momenteel geen verplichte controles voor olijfolie in het land zijn, is de goedkeuring door Coles van de Australische norm, die criteria voor zuiverheid en kwaliteit toepast, vrijwillig. De Australische norm werd in 2011 opgericht als een gezamenlijk initiatief van belanghebbenden uit de industrie en consumentenbelangenorganisatie CHOICE om nauwkeurige etikettering en testmethoden te garanderen. De Australische norm verbiedt het gebruik van holle termen zoals ​"zuiver," ​"licht,” en ​"premium”, die consumenten kan misleiden.

Olijfolie die is goedgekeurd door de Australian Standard, moet een reeks smaaktests doorstaan ​​die worden uitgevoerd door een geaccrediteerd sensorisch panel. Leden van het panel testen en beoordelen elke olie op basis van het 20-punts sensorische scoresysteem van de Australian Olive Association.

De Australische norm vereist ook dat alle olijfolie met het label ​"extra vierge ”worden ongeraffineerd, mechanisch gewonnen uit kwaliteitsolijven en opgeslagen en gehanteerd volgens richtlijnen om ervoor te zorgen dat olijfolie voldoet aan de kwaliteit op het moment van aankoop.

Lisa Rowntree, chief executive van de Australian Olive Association, zei dat de stap de sector zeker ten goede zal komen, maar drong er bij de op een na grootste supermarktketen van het land op aan verder te gaan.

"We kijken er erg naar uit om een ​​verandering in het supermarktschap te zien, en we zouden Coles sterk willen aanmoedigen om ervoor te zorgen dat alle importeurs die olie [naar Australië] brengen en het via Coles verkopen, ook aan de Australische norm voldoen", aldus Rowntree.

"Zij [Coles] hebben altijd gezegd dat ze het voor hun eigen merken zouden doen, maar we willen dat het dat ook doet met hun importen. Ze hebben beweerd dat ze niet kunnen dicteren wat hun leveranciers doen, wat ik onzin vind,' vertelde Rowntree De wekelijkse tijden. ​"Ik denk dat een supermarkt kan dicteren wat zijn leveranciers binnenbrengen en dat ze ervoor kunnen kiezen om het niet op voorraad te houden als het niet voldoet.”

Coles zei dat het eerder dit jaar begon met het verwijderen van olijfolie van het merk Coles die niet aan de Australische norm voldeed. Het bedrijf zei dat het zich inspant om te promoten: Australische extra vergine olijfolie heeft geleid tot een omzetstijging van 50 procent in het afgelopen jaar.

