Australië leidt nieuw initiatief om de campesterollimiet voor olijfolie te verhogen

Producenten in de Nieuwe Wereld hernieuwen een poging om de limiet voor campesterol in olijfolie te verhogen om een ​​einde te maken aan wat zij zeggen als een handelsbelemmering en discriminatie van hun authentieke olijfolie van eerste persing.

Onder leiding van Australië en met steun van Argentinië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, zeggen ze dat de limiet moet worden verhoogd van 4 naar 4.8 procent om niet ten onrechte oliën uit te sluiten die deze overschrijden vanwege seizoens-, rassen- of geoklimatologische redenen.

In een discussienota voor de Codex Committee on Fats and Oils (CCFO) -vergadering die van 25 februari tot 1 maart in Maleisië zal worden gehouden, zeggen ze dat de hogere waarde ​"zou de overgrote meerderheid van oliën uit Barnea omvatten, arbequina, Koreneiki, cornicabra en vergelijkbare variëteiten met een hoog cholesterolgehalte, ongeacht waar ter wereld ze worden gekweekt. "

"De productie en handel in olijfolie van eerste persing uit opkomende olijfolieproducerende landen neemt aanzienlijk toe. Het is daarom van cruciaal belang voor CCFO om het bewijsmateriaal te onderzoeken waaruit duidelijk blijkt dat de huidige limiet voor camperol een technische barrière vormt voor de handel in olijfolie van eerste persing”, aldus de krant.

De limiet voor campesterol (een van de vele sterolen die in olijfolie worden aangetroffen) is niet relevant voor de volksgezondheid, maar gericht op opsporing vervalsing van olijfolie met andere eetbare oliën.

Van de 888 monsters die in de loop van meerdere jaren in Australië zijn verzameld en in verschillende seizoenen en variëteiten, had een derde een cholesterolgehalte van meer dan 4 procent. Studies daar hebben echter aangetoond dat genetica en omgeving een grote rol spelen bij het cholesterolgehalte en dat vervalsing of slechte oliekwaliteit als oorzakelijke factoren worden uitgesloten.

De krant zegt dat ​"vooruitlopend op het tegenargument 'dat het verhogen van de campesterollimiet het risico op vervalsing zou verhogen, moet de limiet voor een ander fenol, stigmasterol (waarvan de buitensporige niveaus de aanwezigheid van sojaolie suggereren), worden aangescherpt. De Codex-norm staat effectief tot 3.9 procent stigmasterol in olijfolie toe, maar een lager maximum van 1.9 procent wordt voorgesteld.

"Hoewel EU-landen, Syrië, Tunesië, Turkije en Marokko in de nabije toekomst waarschijnlijk de belangrijkste exporteurs van olijfolie zullen blijven, wordt de productie aanzienlijk uitgebreid in een aantal andere landen (bijv. Argentinië, Israël, Brazilië, Republiek Zuid-Afrika, China en Australië) zullen de handelspatronen op middellange termijn waarschijnlijk veranderen. "

Aangezien er verschillende variëteiten ontstaan ​​en de productie plaatsvindt onder nieuwe geoklimatologische omstandigheden, moeten de parameters in de Codex-standaard (van kracht sinds 1981) dienovereenkomstig worden gestandaardiseerd. zegt de krant.

IOC bestudeert ook campesterol

Tijdens de laatste CCFO-bijeenkomst, gehouden in februari 2011, kreeg een voorstel om te beginnen met het aanpassen van het cholesterolgehalte geen steun, maar de deur werd opengelaten voor nieuwe gegevens die de verhuizing rechtvaardigen, die in 2013 zal worden gepresenteerd.

Volgens het verslag van Jean-Louis Barjol, uitvoerend directeur van de International Olive Council (IOC) over de bijeenkomst, ​"Met betrekking tot… campesterol waren alle IOC-delegaties het erover eens dat ze verklaarden dat er IOC-studies aan de gang waren en dat het voorbarig was dat de Codex zou ingrijpen. "

"De doelstelling om discussies over… campesterol uit te stellen tot 2013, werd bereikt. Tussen nu en dan zal het IOC studies moeten ondernemen om een ​​werkbare database samen te stellen… en realistische wegen naar oplossingen te verkennen ”, schreef hij.

Op 5 februari zal in Maryland een openbare bijeenkomst worden gehouden om informatie te verstrekken en openbare commentaren te ontvangen over Amerikaanse standpunten voor het komende Codex Comité voor Vetten en Oliën.