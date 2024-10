Burgergroepen in Rome kappen lokale olijfbomen voor liefdadigheid

In Rome zijn talloze openbare parken te vinden, waarvan sommige zijn voorzien van eeuwenoude en recent aangeplante olijfbomen.

Vrijwilligers van twee buurtverenigingen in de oostelijke buitenwijken van de stad zijn opgestaan ​​om te zorgen voor olijfbomen die groeien in de groene ruimtes van hun district. Deze bomen produceren extra vergine olijfolie voor een goed doel.

De stedelijke instellingen hebben het initiatief positief ontvangen en er is grote belangstelling bij het publiek.

Dit is een manier om voor een gemeenschappelijk bezit te zorgen. Het is niet alleen een kans voor ons allemaal om te socialiseren, maar ook een manier om deze prachtige olijfbomen te beschermen en tegelijkertijd iets goeds te doen voor anderen. - Andrea Cacciani, voorzitter van de Nuova Tor Vergata-commissie

"“In het begin waren we gewoon een klein groepje buren dat in het park rondhing”, zegt Antonio Carosi, een van de initiatiefnemers van het Parco dei Romanisti in Torre Spaccata.

"Toen we vrijwillig begonnen met het verzorgen van deze openbare ruimte, het netjes houden en het beschermen van de vegetatie, realiseerden we ons dat de 35 olijfbomen die verspreid in de tuin stonden goed groeiden en veel fruit produceerden," voegde hij toe.

De bomen zijn tien jaar oud en werden in het park geplant toen het in 2004 werd opgericht. De groep die de olijven jaarlijks oogst, probeert de olijfsoort te identificeren.

"“Ik heb ervaring met het maken van olijfolie met mijn familie, en anderen in de groep ook; daarom was het voor ons makkelijker om te beginnen aan het project om extra vierge olijfolie te produceren van hun olijven,” aldus Carosi.

De vrijwilligers voerden de eerste oogst uit in 2012 nadat ze toestemming hadden gekregen van de lokale autoriteiten, zoals wettelijk vereist is in de openbare ruimte.

"“In de eerste jaren van onze activiteit kwam de gemeentepolitie, ondanks de toestemming die we aan het begin van elk olijvenseizoen hadden gekregen, toch opdagen om te controleren of we volgens de voorschriften werkten”, aldus Carosi.

"Na een tijdje als amateurs te hebben gehandeld, hebben we besloten onze rol te formaliseren en op een meer gestructureerde manier te opereren door te fuseren met de solidariteitsinkoopgroep ​'GAS.PAR8.' (leest ​'Gasparotto'), voegde hij toe.

Sindsdien hebben ze deelgenomen aan een evenement gericht op openbare ruimtes, georganiseerd door lokale instellingen. De lancering van hun project werd met enthousiasme ontvangen.

"We hebben ons werk aan het publiek gepresenteerd en kregen de waardering van Sabrina Alfonsi, wethouder landbouw van Roma Capitale,' aldus Carosi. ​"We hebben ons ertoe verbonden het project verder te verbeteren en we staan ​​nu op het punt een concept-samenwerkingsovereenkomst in te dienen bij de gemeente Rome.”

Nu bereiden ze zich voor op de komende oogst medio oktober. Op het juiste rijpingstijdstip worden de vruchten geplukt en binnen een paar uur van de stad naar een molen gebracht om extra vergine olijfolie te verkrijgen. ​"“De kosten voor het malen worden door ons, vrijwilligers, betaald”, aldus Carosi.

De extra vergine olijfolie wordt direct gebotteld en gedoneerd aan de liefdadigheidsorganisatie Caritas Italiana, waarvan de lokale vestiging zich bevindt in de parochie van Saint Bonaventura, naast het park. Hier wordt de olie opgenomen in voedselpakketten die door het personeel met de steun van de vrijwilligers worden uitgedeeld aan mensen in nood.

"Nu bereiken we een overeenkomst om de bomen te snoeien in samenwerking met de tuindienstmedewerkers van de gemeente', aldus Carosi. ​"Een aantal jaar geleden heb ik ook een snoeicursus gevolgd. Ik moet zeggen dat we steeds meer inzetten op het leren kennen en verder verbeteren van het productieproces.”

Olijfbomen in het Romanisti-park in Torre Spaccata, Rome (Foto: Piero Messa)

Meestal zijn er zeven of acht vrijwilligers verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het kleine, stedelijke bosje. Tijdens de oogstdagen sluiten zich bovendien minstens een tiental mensen bij de groep aan.

"“Olijven plukken is een interessante ervaring en een nieuwigheid voor veel stadsbewoners, die ook gemotiveerd worden door het liefdadigheidsdoel erachter”, aldus Carosi. ​"Iedereen kan zijn tijd besteden en dit is een geweldige gelegenheid om te socializen. Het werk wordt inderdaad afgesloten met een gezellige barbecue die voor iedereen toegankelijk is.”

"Mensen zijn druk bezig met deze activiteit, wat de buurt nieuw leven inblaast', voegde hij toe. ​"Omdat we het project willen uitbreiden naar andere delen van de stad, zijn we blij dat we een andere groep vrijwilligers konden steunen die een paar jaar geleden ook begonnen met het produceren van extra vergine olijfolie, niet ver van hier.”

Aan de uiterste oostelijke rand van de stad beslaat het archeologische park Salvador Allende 12 hectare land. Het is de thuisbasis van 25 olijfbomen langs een geplaveide weg uit de Romeinse tijd.

"Deze bomen zijn waarschijnlijk eeuwenoud en behoren tot autochtone variëteiten,” aldus Andrea Cacciani, voorzitter van de Nieuwe Tor Vergata buurtcomité, vertelde Olive Oil Times.

"Toen we eind jaren negentig naar dit nieuw gebouwde gebied verhuisden, waren ze grotendeels verwaarloosd, vooral omdat ze beschermd worden door wettelijke beperkingen van de Superintendence for Archaeological Heritage', voegde hij toe. ​"Ze liggen inderdaad vlak naast een oude weg die in uitstekende staat verkeert en die in de Romeinse tijd de nederzettingen Tuscolo en Fidene met elkaar verbond.”

Ondanks de strenge beperkingen die de autoriteiten oplegden, kregen de vrijwilligers van het buurtcomité toestemming om voor de bomen te zorgen.

"“Toen ik drie jaar geleden tot voorzitter van het buurtcomité werd gekozen, vond ik dat ook hun fruit gewaardeerd moest worden”, aldus Cacciani. ​"Bovendien hebben we in de buitenwijken te maken met de ​'‘Olijvenrovers’, die de olijven stelen en daarbij de takken afscheuren en beschadigen.”

"“Dit is een probleem voor de gezondheid van deze bomen, die een waar erfgoed zijn, vooral gezien hun hoge leeftijd”, voegde hij toe. ​"Wij beschermen de bomen tegen schade door het fruit op het juiste moment te plukken. Zo verkrijgen we een kwaliteitsproduct terwijl het nog te groen is om de aandacht van dieven te trekken.”

Nuova Tor Vergata doneert de olie die vrijkomt bij de oogst van de publieke olijfbomen aan mensen in nood. (Foto: CDQ Nuova Tor Vergata)

Vastbesloten om de olijfbomen te beschermen en te valoriseren, gingen vertegenwoordigers van het buurtcomité naar het kantoor van de tuindienst. Ze presenteerden de situatie in het park en hun idee om extra vergine olijfolie te produceren aan de ambtenaren. Ze kregen snel toestemming om de eerste oogst in 2022 uit te voeren.

"“Niet alleen stemde de landbouwraadslid ermee in dat we het fruit mochten oogsten, maar haar collega informeerde ons ook over het werk dat al door de vrijwilligers in het gebied in Torre Spaccata werd verricht,” aldus Cacciani. ​"Ze brachten ons in contact met hen, die zich meteen beschikbaar stelden om te helpen en ons nuttige tips gaven om te beginnen.”

Toen de oogstwerkzaamheden in het Salvador Allende Park begonnen, sloten verschillende mensen zich aan bij de groep vrijwilligers om hen te helpen de olijven te plukken en in een busje te laden.

"“Ik heb een expert gebeld, die met twee medewerkers kwam om ons beter te helpen, en hij leende ons alle benodigde gereedschappen, waaronder kratten, netten en harken”, aldus Cacciani. ​"We beginnen met oogsten in de ochtend en binnen een halve dag waren we op weg naar een molen in de buurt van Pavona. Gezien het doel van ons werk gaf de molenaar ons gul een goede korting op het persen.”

Ze verkregen 110 liter, die werd gebotteld en toevertrouwd aan de Caritas-exploitanten in de nabijgelegen stad Frascati.

Ondertussen is de samenwerking tussen het buurtcomité Nuova Tor Vergata en de groep van het Romanisti-park uitgegroeid tot een vriendschap, wat een goed voorteken is voor de toekomst van het project. De vrijwilligers hopen dat meer burgergroepen de olijfbomen in hun omgeving gaan beschermen en waarderen, met als bijkomend voordeel dat ze goede en gezonde extra vergine olijfolie produceren voor degenen die het harder nodig hebben.

"“Nog maar gisteren belde Tonino mij,” zei Cacciani, liefkozend verwijzend naar Antonio Carosi. ​"Hij vertelde mij dat ze een vergunningsaanvraag hebben ingediend om dit jaar te oogsten en dat hun bomen en olijven in goede staat zijn.”

"Vorig jaar was het voor ons onmogelijk om fruit te plukken omdat de sterke droogte "Er is sprake van een productieverlies, maar dit jaar doen onze bomen het ook goed en we zijn van plan om binnen een paar weken met de nieuwe oogst te beginnen", voegde hij toe.

"“Dit is een manier om voor een gemeenschappelijk bezit te zorgen”, concludeerde Cacciani. ​"Het is niet alleen een kans voor ons allemaal om te socialiseren, maar ook een manier om deze prachtige olijfbomen te beschermen en tegelijkertijd iets goeds te doen voor anderen.”