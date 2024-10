Egypte streeft naar aanzienlijke toename van olijfolie-export

Ambtenaren in Egypte benadrukken de rol van de productie van tafelolijven en olijfolie als strategische sectoren met veelbelovende exportmogelijkheden. Toch kampt het land met grote uitdagingen.

Volgens gegevens van de International Olive Council werd verwacht dat Egypte 1,000 ton olijfolie en 100,000 ton tafelolijven zou exporteren in het oogstjaar 2023/24, dat eind september eindigt. Egypte is de op twee na grootste exporteur van tafelolijven ter wereld, na Spanje en Turkije.

Maysa Hamsa, uitvoerend directeur van de Egyptische Kamer van Koophandel, riep producenten, overheidsfunctionarissen, toezichthouders en onderzoekers op om een ​​bijeenkomst te organiseren om een ​​plan te ontwikkelen om de export van olijfolie te vergroten.

Producenten moeten onderzoek doen naar buitenlandse markten waar olijfolie wordt gevraagd en de specifieke variëteiten en normen identificeren die deze markten vereisen, zodat de productie kan worden afgestemd op de marktvoorkeuren. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, hoogleraar landbouweconomie, Nationaal Onderzoekscentrum

Reda Abdel Jalil, directeur-generaal technische zaken van de kamer, merkte op dat de stabiele olijfolieproductie in Egypte, die in de afgelopen zes oogstjaren slechts één keer onder de 40,000 ton is gedaald, samenvallend met slechte oogsten in de afgelopen twee jaar in andere delen van het Middellandse Zeegebied, een kans biedt voor exporteurs.

Egypte produceerde naar schatting 40,000 ton olijfolie in 2023/24, waarvan vrijwel alles in eigen land werd verkocht. Sommige producenten in het land zeiden dat ze een goede oogst verwachten in 2024/25.

"Dit seizoen hebben we een bijzonder vruchtbare en overvloedige oogst gehad', vertelde Ramy Naguib Rammah, mede-eigenaar van Rammah Olive Oil, een familiebedrijf, aan Olive Oil Times.

Rammah zei dat het exporteren van olijfolie deel uitmaakt van de plannen van het bedrijf, maar het bedrijf richt zich vooral op de binnenlandse markt (in Egypte wonen 117 miljoen mensen) en op de ontwikkeling van toerisme.

""Onze primaire focus ligt op de lokale markt, waar we het bewustzijn over olijfolie willen vergroten en de rijke geschiedenis van Egypte nieuw leven willen inblazen in de productie en het gebruik ervan", aldus hij. ​"Hoewel export deel uitmaakt van onze plannen, is het nu niet onze hoogste prioriteit.”

"De prijzen die wij op de Egyptische markt aanbieden zijn aanzienlijk winstgevender dan de lage aanbiedingen die wij van importeurs ontvangen in vergelijking met de hoge kwaliteit extra vergine olijfolie “Wij bieden aan,” voegde hij toe.

Egyptische producenten hebben het moeilijk vanwege politieke instabiliteit, overmatige bureaucratie, een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en beperkte toegang tot krediet.

Egypte heeft sinds 23 2015 miljoen olijfbomen geplant, met plannen om er nog eens 77 miljoen te planten. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Wereldwijde gebeurtenissen hebben geleid tot de devaluatie van het Egyptische pond, hoge inflatie en een gebrek aan buitenlandse valuta. Toegenomen export van tafelolijven en olijfolie wordt gezien als een manier om euro's en Amerikaanse dollars binnen te halen en de economie te helpen.

"Hoewel Egypte een van de grootste producenten van olijfolie is, kampt het land met veel uitdagingen op het gebied van landbouw, productie en export", vertelde econoom Shayma Said El Araby aan de lokale media. ​"Het grootste probleem dat de leidende positie van Egypte op het gebied van de teelt en export van olijfolie in de weg staat, is het gebrek aan ervaring en kennis onder de boeren.”

Rammah is een van de producenten die investeert in ultramoderne maalapparatuur, omdat het bedrijf kwaliteit boven kwantiteit stelt.

""We maken gebruik van nieuwe technologie en hebben twee geautomatiseerde continue lijnen: één is een driefasenlijn en de andere is een tweefasenlijn, en beide werken met maximale efficiëntie", zei hij. ​"We hebben ook een kwaliteitscontrole-eenheid, een laboratorium om de peroxidegehaltes en de zuurgraad te testen en een proefpanel om elk product op sensorisch niveau te beoordelen om defecten te identificeren.”

Rammah zei inderdaad dat de kwaliteit van Egyptische olijfolie is de laatste jaren verbeterd door technologische vooruitgang. Hij voegde toe dat boeren duurzame praktijken toepassen om waarde toe te voegen en kosten te verlagen tijdens de productie en marketing.

"“Onze olijven zijn vrij van pesticiden, GMO-vrij en met de hand geplukt”, aldus Rammah. ​"We onderhouden een kleine bijenboerderij voor bestuiving en passen de beste waterbesparende methoden toe, waaronder druppelirrigatiesystemen en andere innovatieve methoden om het waterverbruik te minimaliseren en verspilling te voorkomen.”

""Bovendien maken we gebruik van hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk zonne-energie", voegde hij toe. ​"Wij zijn het eerste merk in Egypte dat traceerbaarheid en transparantie in de toeleveringsketen van olijfolie implementeert, zodat [klanten onze] duurzame praktijken kunnen volgen van boerderij tot fles.”

Aanwezigen bij de vergadering van de Kamer van Koophandel benadrukten de noodzaak om de olijventeelt uit te breiden voor olieproductie en nieuwe boomgaarden met hoge en superhoge dichtheid te planten, terwijl de sterke positie van Egypte in de productie van tafelolijven behouden blijft. In 2023/24 produceerde Egypte 600,000 ton tafelolijven, bijna een kwart van het wereldwijde totaal.

Rammah Olive Oil wordt momenteel op de binnenlandse markt verkocht, maar er zijn plannen om uit te breiden naar de export. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Gegevens van het Ministerie van Landbouw en Landaanwinning die in de lokale media worden aangehaald, laten zien dat Egypte ongeveer 97,000 hectare aan olijfgaarden in productie heeft en dat er binnenkort nog eens 11,300 hectare in productie zal komen.

Volgens de Algemene Autoriteit voor Investeringen en Vrije Zones heeft Egypte sinds 23, toen president Abdel Fattah El-Sisi plannen aankondigde om ongeveer 2015 miljoen olijfbomen te planten. plant 100 miljoen olijfbomen.

"De Egyptische regering is een belangrijk project gestart om de groene ruimten uit te breiden', aldus Rammah. ​"Ze moedigen buitenlandse investeringen en exportmogelijkheden actief aan door obstakels weg te nemen waar investeerders mee te maken kunnen krijgen. Daarnaast hebben ze opmerkelijke vooruitgang geboekt in het verminderen van bureaucratie.”

""Het is onduidelijk of andere producenten van olijfolie terughoudend zijn om te exporteren of zich actief bezighouden met export", voegde hij toe. ​"Wat we zeker weten is dat actieve exporteurs momenteel olijfolie voornamelijk in bulk exporteren. We streven ernaar om een ​​eindproduct te exporteren dat in Egypte is gemaakt, waarvan we er zeker van zijn dat het kan concurreren met high-end merken wereldwijd.”

Yahia Mohamed Metwally Khalil, hoogleraar landbouweconomie aan het Nationaal Onderzoekscentrum, vertelde de lokale media dat ambtenaren en producenten specifieke markten moeten identificeren en zich daarop moeten richten, waar Egyptische olijfolie de grootste opbrengsten zal opleveren.

"Producenten moeten buitenlandse markten bestuderen die olijfolie vragen en de specifieke variëteiten en normen identificeren die deze markten nodig hebben om de productie af te stemmen op de marktvoorkeuren', zei hij.