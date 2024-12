Een beschuldiging van wijdverbreide fraude veroorzaakt controverse in Spanje

De olijfoliesector in Spanje is in rep en roer na beschuldigingen van Dcoop, een coöperatie met duizenden leden, over wijdverspreide en ongecontroleerde olijfoliefraude.

Deze uitspraken lijken mij bijzonder ongelukkig en onverantwoord, omdat ze de reputatie van de sector in twijfel trekken. - Luis Planas, minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Op het hoogtepunt van de olijvenoogst vertelde Antonio Luque, secretaris-generaal van de coöperatie, aan El Economista dat bepaalde bottelaars winst maken door olijfolie te mengen met goedkopere producten, zoals zonnebloemolie.

Volgens Luque worden deze vervalste producten vervolgens nationaal en internationaal op de markt gebracht als olijfolie, waardoor de integriteit van de Spaanse productie in gevaar komt.

Volgens de president van Dcoop is dit scenario al lange tijd aan de gang. ​"“We zijn 40 jaar stil geweest, maar dat gaan we niet langer tolereren”, zei Luque tijdens een evenement dat door de coöperatie was georganiseerd.

""We hebben geen bewijs om ze voor de rechter te dagen, maar we hebben wel zeer solide aanwijzingen en we hebben geen bestuur, zowel nationaal als regionaal, dat bereid is om dit te stoppen en er een einde aan te maken", voegde hij toe. ​"De overheid moet iets doen, want fraude wordt niet gemonitord.”

Luque beweerde verder dat ​"grote olijfoliefraude is uitgevonden in Italië. Het probleem is daar al onder controle, dankzij traceerbaarheid. Toch is de fraude nu verplaatst naar Spanje.”

Dcoop noemde geen specifieke namen van betrokken exploitanten en leverde geen bewijs voor de vermeende fraude.

De opmerkingen van Luque leidden tot onmiddellijke reacties van Anierac en Asoliva, de belangrijkste organisaties die olijfoliebottelaars en -exporteurs vertegenwoordigen. Beide organisaties waren fel ontkend de beschuldigingen.

""Allereerst verwerpen we het ronduit. De Spaanse industrie is een capabele sector die voldoet aan alle parameters die de Europese wetgeving vereist en die bovendien door alle overheden wordt gecontroleerd," aldus Primitivo Fernández, directeur van Anierac.

""Ik vind dit soort uitspraken, die door geen enkel bewijs worden ondersteund, zeer onverantwoordelijk", voegde Rafael Pico Lapuente, uitvoerend directeur van Asoliva, toe. ​"Als u bewijs hebt, moet u naar de rechtbank gaan en het melden.”

Beide organisaties benadrukten hun samenwerking met de Spaanse overheid op alle niveaus om de controles en regelgeving voortdurend te verbeteren.

Ze waarschuwden ook voor mogelijke juridische stappen tegen wat zij omschreven als ​"“Valse beschuldigingen.” Volgens hen zijn dergelijke uitspraken ​"hebben tot doel het aanzien van Spaanse olijfolie in diskrediet te brengen ten opzichte van olie uit andere landen en een sector van enorm belang en traditie in Spanje aan te vallen, die een fundamentele pijler is voor de economie en cultuur van het land.”

De beschuldigingen van Dcoop leverden ook kritiek op van de nationale overheid. De Spaanse minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Luis Planas waarschuwde dat deze beweringen de olijfolie-industrie zouden kunnen schaden.

"“Deze uitspraken lijken mij bijzonder ongelukkig en onverantwoord, omdat ze de reputatie van de sector in twijfel trekken”, zei hij.

Planas benadrukte de strenge controles op de etikettering en de organoleptische testen van olijfolieproducten, die routinematig worden uitgevoerd.

Hij benadrukte ook het belang van regelgeving geslaagd in 2021 om het gebruik van de termen te beperken Maagd en extra vierge in mengsels van olijfolie en andere zaadoliën en verbieden bottelaars om olijfolie van verschillende oogstjaren te mengen. De update van de regelgeving was bedoeld om de traceerbaarheid van producten in productie- en verkoopkanalen te verbeteren.

Planas waarschuwde Dcoop dat zonder het verstrekken van ​"“namen en achternamen” van de vermeende daders, hun beschuldigingen dreigen de geloofwaardigheid van de zaak te ondermijnen. ​"een sector die dat niet verdient.”

In een volgend uitspraakDcoop herhaalde zijn beschuldigingen en verwees naar anomalieën in de markt die erop wijzen dat er inderdaad fraude plaatsvindt.

""In deze campagne zijn er gevallen geweest waarin lampante olie (die niet gebotteld kan worden omdat het van slechte kwaliteit is en geraffineerd moet worden) veel duurder was dan geraffineerde olie, ondanks de industriële kosten van raffinage", schreef de coöperatie.

"“Dit tart de logica van de markt”, voegde de coöperatie toe. ​"Lampante is de olie die in molens wordt geproduceerd en die niet kan worden gebotteld vanwege de slechte kwaliteit en die moet worden geraffineerd. Na raffinage wordt het gemengd met vierge of extra vierge olie en vervolgens gebotteld als ​'olijfolie,'"

Dcoop merkte ook op dat het moeilijk is om bepaalde soorten oliefraude te detecteren door middel van laboratoriumanalyses, waarmee hij de recente woorden van Italiaanse fraudebestrijdingsexperts.

"“Alle oliën hebben een bepaalde vetzuursamenstelling gemeen”, schreef de coöperatie. ​"Zonnebloemolie bevat bijvoorbeeld oliezuur, ook het vet dat veel voorkomt in olijfolie.

"We hebben studies uitgevoerd die oliën op de markt aan het licht brachten met analytische parameters die consistent op hun limieten liggen, wat natuurlijk onmogelijk is en alleen verklaard kan worden door verschillende oliën te mengen. Deze oliën voldoen aan de normen, maar vertonen ongebruikelijke analytische waarden, wat duidt op manipulatie," voegde het toe.

"“We hebben het hier niet over een gezondheidsrisico, maar over authenticiteit, zuiverheid en de garantie dat alles in een fles olijfolie daadwerkelijk afkomstig is van olijven”, aldus Dcoop.

""We hebben aanwijzingen, maar geen concreet bewijs tegen welke operator dan ook; anders hadden we het wel gemeld", zo luidde de conclusie van de verklaring. ​"Het is echter duidelijk dat dit onderzocht moet worden om het goede imago van de Spaanse olijfolie te verdedigen.”