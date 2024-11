Carrefour verplicht Nutri-Score-labels voor Franse leveranciers

Retailgigant Carrefour zal binnenkort de Nutri score logo voor de meeste voedselpakketten die in Frankrijk worden verkocht.

In een brief aan meer dan 550 voedselproducenten stelde Carrefour een termijn van drie maanden vast voor de invoering van het front-of-pack label (FOPL).

Als leveranciers zich hier niet aan houden, zal de retailer zijn klanten informeren, de Nutri-Score-scores voor de producten berekenen en deze op zijn website en mobiele applicatie publiceren.

"We zullen de Nutri-Score van verschillende producten die bij Carrefour worden verkocht, op onze website en in de mobiele applicatie van Carrefour bekendmaken, behalve in gevallen waarin u hier formeel bezwaar tegen maakt, wat aan onze klanten zal worden meegedeeld", aldus Alexandre Bompard, president en CEO van Carrefour, schreef op LinkedIn aan de leveranciers van de detailhandelaar.

Het is de eerste keer dat een retailer zo'n duidelijk standpunt inneemt tegenover zijn leveranciers met betrekking tot de Nutri-Score.

Hoewel Frankrijk in 2017 Nutri-Score heeft ingevoerd, blijft het gebruik ervan op verpakkingen vrijwillig en zijn producenten niet wettelijk verplicht om het op te nemen. Meer dan 7,000 door Carrefour verkochte voedingsproducten hebben het label al.

Nutri-Score is een FOPL in verkeerslichtstijl die een combinatie van vijf gecoördineerde kleuren en letters gebruikt om te beoordelen hoe gezond een verpakt voedingsmiddel is op basis van het vet-, suiker-, zout- en caloriegehalte per portie van 100 gram of milliliter.

De ​'Groene A' geeft de gezondste optie aan, en ​'Rood ' staat voor het minst gezond. Alle soorten olijfolie zijn beoordeeld met een ​'Lichtgroen B.

Recent onderzoek heeft gesuggereerd dat Nutri-Score invloed heeft gehad op de samenstelling van voedingsproducten in Frankrijk, het eerste land dat het etiketteringssysteem heeft ingevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat voedselproducenten hun producten opnieuw samenstellen om een ​​hogere beoordeling op de voorkant van de verpakking te krijgen.

"“Voordat we ons afvragen of we suikerhoudende producten moeten belasten, moeten we onze klanten eerst volledig informeren over wat ze consumeren”, aldus Bompard.

Hij benadrukte dat de uitgebreide aanwezigheid van Nutri-Score in het aanbod van Carrefour deel uitmaakt van het bredere Act for Food-initiatief.

Het initiatief, dat in 2018 werd gelanceerd, heeft als doel de prijs-kwaliteitverhouding van Carrefours producten te verbeteren en tegelijkertijd de transparantie in de voedselproductie te vergroten. Het programma betrekt voedselleveranciers rechtstreeks bij deze inspanningen.

"Vandaag wil ik een stap verder gaan door onze klanten nog meer informatie te verstrekken over het voedingsprofiel van de producten die we verkopen, zodat ze keuzes kunnen maken die leiden tot een gezondere en duurzamere consumptie", schreef Bompard.

Tot de leveranciers die in de brief het doelwit zijn, behoort Danone, de Franse multinational in de levensmiddelensector, die onlangs aangekondigd is van plan om het gebruik van Nutri-Score op haar verpakkingen aanzienlijk te verminderen.

Danone schreef deze beslissing toe aan de recente herziening van het onderliggende algoritme van Nutri-Score.

""Deze ontwikkeling geeft een verkeerd beeld van de nutritionele en functionele kwaliteit van drinkbare zuivel- en plantaardige producten, en is niet in overeenstemming met de voedingsrichtlijnen op basis van voedsel in Europa", aldus het bedrijf.

Nutri-Score heeft aangenomen door verschillende Europese landen, hoewel het in alle gevallen vrijwillig blijft voor leveranciers.

Het initiatief van Carrefour komt op een moment dat de toekomst van Nutri-Score in Europa steeds onzekerder wordt.

Nu de nieuwe Europese Commissie op 1 december aan haar termijn begintstDe nieuwe Commissaris voor Volksgezondheid en Dierenwelzijn, Olivér Várhelyi, heeft uitgesloten dat de EU Nutri-Score tijdens de komende zittingsperiode zal aannemen als een officiële Europese FOPL.