Beton en water beschadigen de oudste olijfboom van Montenegro

In de buurt van Ulcinj en Bar aan de kust van Montenegro zijn ruim 50 olijfbomen minstens 500 jaar oud.

De oudste is Stara Maslina in Mirovica. Volgens wetenschappers van de bosbouwafdeling van de Universiteit van Istanbul is de boom naar schatting 2,247 jaar oud, waardoor het een van de drie oudste bomen in het Middellandse-Zeegebied is.

Wij zijn bang dat de boom het misschien niet zal overleven. - Ćazim Alković, voorzitter van de Bar Olive Growers Association

"We hebben niets belangrijkers, niets waardevollers en niets ouder dan dat”, zei Gojko Kastratović tijdens een lezing over het culturele erfgoed van Montenegro.

Ćazim Alkovic, voorzitter van de Bar Olive Growers Association, is het daarmee eens, en hij kon zijn bezorgdheid niet verbergen toen hij hoorde dat de takken van het oudste deel van de boom begonnen te verwelken. ​"We zijn bang dat de boom het misschien niet zal overleven”, zei hij.

Ćazim Alković, voorzitter van de Bar Olive Growers Association

Zorgwekkende veranderingen werden voor het eerst opgemerkt door de medewerkers van het plaatselijke culturele centrum, dat het park onderhoudt waarin de boom staat. Bezoekers kunnen entree betalen en een rondleiding volgen om de boom te bezoeken en er meer over te leren.

De lokale autoriteiten in Bar realiseerden zich 18 jaar geleden dat de Stara Maslina een toeristische trekpleister zou kunnen worden en begonnen het gebied te ontwikkelen om ​"verbetering” van het milieu rond de olijfboom.

Hierbij werd een betonnen ring om de boom gestort, zodat er een trottoir voor bezoekers ontstond. Het beton werd echter gestort, waardoor het water zich verzamelde en rond de wortels van de boom bleef hangen. In de tussentijd werden er meer gebouwen en gezinswoningen rond de olijfboom gebouwd.

Ratko Bataković, een agronoom uit Nikšić, een stad in het continentale gebied van Montenegro, was de eerste die waarschuwde voor het probleem en de mogelijke gevolgen ervan. In een artikel gepubliceerd in het dagblad Republika legde hij de schadelijkheid uit van het beton rondom Stara Maslina.

Sommige burgers protesteerden, waaronder de bekende archeoloog Omer Peročević en activist Anto Baković.

De lokale media spraken zich toen echter niet uit tegen het besluit, en dat deed de Orde van Olijftelers ook niet, tot vier jaar geleden, toen de huidige president, Ćazim Alković, op de voorgrond trad.

Sindsdien heeft de Bar Olive Growers Association tal van activiteiten ondernomen. Hij tekende een contract met het cultureel centrum om Stara Maslina te helpen behouden. Gedurende drie jaar heeft de vereniging alle noodzakelijke agrotechnische maatregelen toegepast.

"In overeenstemming met de aanbevelingen van de faculteit biotechnologie hebben we topdressing uitgevoerd door middel van grond en bladeren, bescherming tegen ziekten en plagen, sanitair snoeien en al het andere”, zei Alković.

Daarnaast organiseerde het cultureel centrum de openbare oogst van Stara Maslina twee jaar op rij, wat een festival werd in de stad dat ook het begin van de olijvenoogst markeerde.

Veel bewoners en gasten, waaronder de minister van Landbouw, de voorzitter van de gemeenteraad van de balie en de voorzitter van de gemeente van de balie, namen deel aan de openbare oogst.

Stara Maslina-oogst

In totaal produceerde het bedrijf alleen olijfolie van zorgvuldig geplukt fruit van Stara Maslina, dat de gemeente Bar aan geselecteerde gasten schonk. inclusief koning Charles III en zijn vrouw Camila in 2016, toen hij nog Prins van Wales was.

Toen de gemeenteraad van de balie vier jaar geleden het onderzoek naar de bescherming van Stara Maslina ter openbare discussie stelde, diende alleen de vereniging van olijventelers schriftelijke opmerkingen in.

advertentie

advertentie

"Onze eerste opmerking was dat het beton Stara Maslina bedreigt en dat het water dat het verzamelt de wortels permanent in gevaar kan brengen”, aldus Alković.

Helaas werd de waarschuwing van de telers, van wie sommigen een 300 jaar oude familietraditie in de olijventeelt hebben, niet serieus genomen.

"Ook hebben we aan het begin van de zomer van 2023 gewezen op het probleem van het verwelken van Stara Maslina, dat wil zeggen het probleem van overmatig water in het wortelstelsel”, aldus Alković.

Weinig mensen namen de waarschuwing van de vereniging echter serieus. ​"Alleen Mirko Bujišić, adjunct-directeur van het Bar Cultureel Centrum, wilde dat we iets deden, en hij was de enige die probeerde water uit het wortelsysteem te verwijderen, omdat we geen toestemming hadden om in te grijpen, ook al wisten we wat er moest gebeuren. gedaan”, zei Alković.

In augustus 2023 vormde Dušan Raičević, de voorzitter van de gemeente Bar, een commissie voor het beheer van Stara Maslina, waartoe geen leden van de Bar Olive Growers Association behoorden.

"Sindsdien heeft de vereniging geen informatie gehad over wat er wordt gedaan en hoe het wordt gedaan”, zei Alković. ​"Nog zorgwekkender is dat de president de commissie in augustus heeft gevormd en dat de interventie naar verwachting in januari volgend jaar zou beginnen. Die extra vijf maanden in het water moeten hebben bijgedragen aan extra schade aan de wortels.”

Hij is van mening dat de aanleg van de afwateringssloot en de pompinstallatie succesvol zijn geweest. Alković voegt er echter aan toe dat er nog steeds water op de grond zit, zij het veel minder dan voorheen, maar meer dan wenselijk zou zijn.

Zoals de meeste olijventelers stelde hij voor om overtollig water uit het wortelsysteem te verwijderen; Hoewel recente interventies resultaten hebben opgeleverd, is het probleem nog niet volledig opgelost.

"Ons voorstel is ook dat van het grote publiek: om de betonnen ring rond de Stara Maslina en de betonnen muren rond de boom te verwijderen en de voorwaarden te scheppen voor een natuurlijke afvoer van het water”, aldus Alković.

Als voorbeeld noemt hij een van de oudste olijfbomen in het naburige Kroatië, het Brijuni Nationaal Park. Een eenvoudig houten hek omringt het en het is een onvergelijkbaar belangrijkere toeristische attractie.

Alković denkt ook dat de bouw van het kaartjesgebouw, dat bedoeld is om het zicht op de boom vanaf de straat te blokkeren, verhindert dat zonlicht de basis van de boom bereikt en onkruid, waaronder oleander, heeft laten groeien, wat ook schadelijk kan zijn voor de boom. .

De Bar Olive Growers Association heeft een geheel andere aanpak en is van mening dat de Stara Maslina open moet zijn om te bekijken, en niet verborgen.

"Het hele complex zou zeker veel mooier zijn als het beton werd verwijderd en het gras de ruimte mocht verfraaien”, aldus Alković.

"We zijn er zeker van dat Stara Maslina zou blijven leven en een grotere toeristische attractie zou kunnen worden als het beton eromheen zou worden verwijderd”, voegde hij eraan toe. ​"We moeten ook de oleander eromheen verwijderen, waarvan we weten dat deze schadelijk kan zijn.”