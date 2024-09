Danone, een Franse multinationale voedselproducent en een van de eerste gebruikers van Nutri scorekondigde aan dat het het gebruik van het Franse front-of-pack labeling (FOPL)-systeem aanzienlijk zou verminderen.

Na de laatste update van het Nutri-Score-algoritme verwijdert het Franse voedingsmiddelenconcern de FOPL uit zijn drinkbare zuivel- en plantaardige producten.

Wij zijn het niet eens met de herziening van het algoritme. Deze ontwikkeling geeft een onjuist beeld van de nutritionele en functionele kwaliteit van drinkbare zuivel- en plantaardige producten. -Danone,

De FOPL in stoplichtstijl gebruikt een combinatie van vijf op elkaar afgestemde kleuren en letters om te beoordelen hoe gezond een verpakt voedingsmiddel is op basis van het vet-, suiker-, zout- en caloriegehalte per portie van 100 gram of milliliter. ​"Groene A” geeft de gezondste optie aan, en ​"“Rode E” staat voor de minst voedzame soort.

De nieuwe versie van Nutri-Score heeft drinkbare zuivel- en plantaardige producten geherclassificeerd van de algemene voedingscategorie naar de drankencategorie.

Deze wijziging heeft gevolgen voor de productbeoordelingen, omdat het algoritme verschillende meetgegevens toepast, afhankelijk van de categorie waarin de levensmiddelen zijn opgenomen.

In deze categorie werden producten als volle melk gedegradeerd van ​"B” naar ​"C” vanwege hun vetgehalte.

Na de overstap daalden de beoordelingen van sommige van die producten van ​"Een” of ​"B” tot zo laag als ​"D” of ​"E,” afhankelijk van het suikergehalte of de nutritionele impact van alternatieve zoetstoffen.

Bij de Nutri-Score-metingen wordt ook rekening gehouden met de functie: vaste yoghurt wordt geclassificeerd als een voedingsmiddel dat doorgaans tijdens de maaltijd wordt gegeten, terwijl drinkyoghurt wordt gecategoriseerd als een drankje dat buiten de maaltijden om wordt geconsumeerd.

Water is de enige drank in de categorie dranken die een ​"Classificatie “Groen A”.

""Wij zijn het niet eens met de herziening van het algoritme", aldus Danone. Olive Oil Times. ​"Deze ontwikkeling geeft een verkeerd beeld van de nutritionele en functionele kwaliteit van drinkbare zuivel- en plantaardige producten, en is niet in overeenstemming met de voedingsrichtlijnen op basis van voedsel in Europa.”

Sommige van deze producten kunnen 10 tot 13 gram suiker per 100 milliliter bevatten, maar werden abnormaal geclassificeerd als ​ ' Een' of ​ ' B' met de berekeningsmethode voor algemene voedingsmiddelen die aanvankelijk werden gebruikt - Nutri-Score,

Danone verwijdert de Nutri-Score-informatie van verschillende populaire merken, zoals Actimel, High Pro, Danino, Danone en Activia.

De promotors van Nutri-Score waren het absoluut niet eens met de beslissing van het bedrijf.

""Het suikergehalte van deze dranken – drinkbare yoghurts, gezoete melkdranken (gearomatiseerde melk) en plantaardige dranken (waaronder soja-, amandel-, haver-, rijstdranken, enz.) – varieert aanzienlijk tussen suikervrije en zeer zoete versies van het product", schreven de organisatoren van Nutri-Score in een blogpost.

"Sommige van deze producten kunnen 10 tot 13 gram suiker per 100 milliliter bevatten (dus hetzelfde niveau als frisdranken), maar werden abnormaal geclassificeerd als ​'Een' of ​'B' met de berekeningsmethode voor algemene voedingsmiddelen die aanvankelijk werd gebruikt", voegden ze toe.

Danone's aanpak van Nutri-Score zal zich mogelijk verder ontwikkelen.

""We onderzoeken ook de impact van deze terugtrekking op onze andere productreferenties en werken samen met alle belanghebbenden in elke markt waar we actief zijn om de beste oplossing te identificeren", aldus het bedrijf.

De update van de Nutri-Score werd vorig jaar aangekondigd na een tweejarig onderzoek door het wetenschappelijk comité dat toezicht houdt op de FOPL.

Nutri-Score-label

Van de vele producten die hierdoor getroffen zijn, bevat de beoordeling ook alle olijfolie geüpgraded oppompen van ​"Geel C” tot ​"Lichtgroen B.”

De initiatiefnemers van de FOPL benadrukten dat er sinds de introductie periodieke herzieningen van het algoritme gepland en verwacht werden.

"Een voedingslogo, wat het ook mag zijn, moet regelmatig worden herzien op basis van de wetenschappelijke vooruitgang... marktontwikkelingen... ervaringen met de implementatie ervan", schreven ze.

Terwijl Danone afstand nam van Nutri-Score, riep het ook op tot de invoering in de Europese Unie van ​"een geharmoniseerd interpretatief voedingsinformatiesysteem dat alle Europese consumenten ten goede komt.”

Nutri-Score is ingevoerd in zes EU-landen (Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Portugal) en Zwitserland.

Deze implementaties zijn vrijwillig, wat betekent dat voedselproducenten zelf kunnen kiezen of ze het logo op hun verpakkingen willen plaatsen.

Verschillende landen verzetten zich tegen de invoering van Nutri-Score als EU-brede FOPL, en vorig jaar heeft de Roemeense consumentenbond waakhond formeel verboden Voedselproducenten verbieden om het Franse FOPL op hun verpakkingen te vermelden.

Twee jaar geleden heeft de Italiaanse mededingingsautoriteit autoriteiten verboden het gebruik van FOPL van Franse oorsprong op verschillende soorten voedsel.