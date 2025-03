Deoleo boekt verlies op bijna € 1 miljard omzet

Hoge prijzen zorgden ervoor dat de grootste olijfoliebottelaar ter wereld in 996 een omzet van € 2024 miljoen rapporteerde, een stijging van 19 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uit het jaarverslag blijkt echter dat Deoleo vorig jaar € 54.5 miljoen verlies leed, tegenover € 34.3 miljoen in 2023.

Ambtenaren citeerden de verklaring van het bedrijf lopende juridische kwesties, met inbegrip van de rechtszaak tegen het Italiaanse dochterbedrijf Carapelli Firenze, als belangrijkste reden voor de verliezen.

Zie ook: Spaanse olijfolieprijzen dalen terwijl de productie herstelt

Op basis van twee ongunstige gerechtelijke uitspraken zei het bedrijf dat het € 64.7 miljoen zou toewijzen aan achterstallige belastingen en boetes als de uitspraken worden gehandhaafd. Deoleo wacht op het Italiaanse Hooggerechtshof om te beslissen of het de zaak in behandeling wil nemen.

Het geschil is het gevolg van een juridische manoeuvre die Carapelli gebruikte om olijfolie te importeren via een Zwitserse dochteronderneming. De olie werd later gebotteld in Italië en opnieuw geëxporteerd buiten de EU.

Zwitserland is geen lidstaat, maar heeft een vrijhandelsovereenkomst met de EU

Deoleo zei dat het begreep dat deze praktijk binnen een vrijstelling van de Europese douanewetgeving viel, waardoor het geen invoerrechten hoefde te betalen op olijfolie. Italiaanse douaneambtenaren waren het daar echter niet mee eens en openden in 2014 een zaak tegen Carapelli.

Enrique Weickert, financieel directeur van Deoleo, zei dat de Italiaanse douaneautoriteiten in februari om de eerste betaling vroegen.

"“Het resultaat voor het jaar is zeer negatief, maar 90 procent van dit resultaat is gerelateerd aan de voorziening die we hebben getroffen voor de rechtszaak in Italië”, vertelde hij verslaggevers tijdens een telefonische vergadering, eraan toevoegend dat het bedrijf ​"“zeer solide argumenten” mocht het Hooggerechtshof besluiten de zaak te behandelen.

Afgezien van de juridische kwesties beschreef Weickert 2024 als ​"moeilijk en ingewikkeld.”

Het bedrijf had begin dit jaar moeite met het verkrijgen van olijfolie, omdat de voorraden olijfolie na de tweede opeenvolgende daling bijna tot nul daalden. slechte oogst door heel Spanje en het Middellandse Zeegebied.

In de tweede helft van het jaar werd het bedrijf beïnvloed door een aanhoudende dalende prijzen Terwijl veel landen in de regio zich voorbereidden op een herstel van de oogst.

Volgens Weickert is de consumptie van olijfolie in Spanje en de Verenigde Staten in 2024 met acht procent gedaald, en in Italië met twee procent.

Het bedrijf gaf echter aan dat de zaken nog steeds sterk waren, wijzend op een tien procent stijging in EBITDA, die € 33.4 miljoen bereikte. EBITDA is een prestatiemaatstaf die helpt bij het beoordelen hoeveel winst een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten.

Weickert voegde eraan toe dat het bedrijf zijn bruto-eenheidsmargedoelstelling van € 0.69 per liter heeft bereikt dankzij de ​"“effectieve” overdracht van grondstofprijzen naar verkoopprijzen.

Het bedrijf noemde daarnaast nog een aantal andere positieve financiële indicatoren, waaronder een daling van de netto financiële schuld met vier procent, een toename van de kaspositie met 72 procent en een bindende overeenkomst om in juni € 160 miljoen aan schulden te herfinancieren.

Tegen de achtergrond van hernieuwde tariefdreigingen door de Amerikaanse president Donald J. Trump, Weickert benadrukt the Het belang van de Amerikaanse markt aan het bedrijf.

Hij zei dat ongeveer 38 procent van de EBITDA van het bedrijf in de VS wordt gegenereerd. Hij benadrukte dat hogere tarieven ​"“Zorgen er alleen voor dat de Amerikaanse consument meer betaalt voor een gezond product dat afkomstig is uit het Middellandse Zeegebied.”

Deoleo heeft al nagedacht over manieren om de impact van mogelijke tarieven te minimaliseren, zoals ​"het opbouwen van een extra voorraadbuffer” en mogelijk ​"“Het lokaal bottelen in de Verenigde Staten.”