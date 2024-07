Ondanks dalende prijzen bij herkomst blijven de detailhandelsprijzen voor olijfolie hoog

Hoge olijfolieprijzen hebben in heel Europa de aandacht van het publiek getrokken.

Volgens gegevens van de Europese Commissie waren de gemiddelde olijfolieprijzen in de detailhandel in de 27 lidstaten van de Europese Unie in juni 45 2024 procent hoger dan het jaar daarvoor. Ter vergelijking: de gemiddelde voedselprijzen stegen in die periode met 1.3 procent, terwijl de bredere categorie vetten en oliën met 13 procent steeg.

Ondertussen blijkt uit prijsgegevens die in april zijn gepubliceerd door The Grocer, een in Groot-Brittannië gevestigd vakblad, dat de gemiddelde kosten van white-label olijfoliemerken in de grootste supermarkten van het land £7.38 (€8.60) per liter bereikten, een stijging van 42 procent. vergeleken met april 2023.

Uit verdere gegevens van de grondstoffentracker van het Internationale Monetaire Fonds, bepaald door de grootste exporteur, blijkt dat de olijfolieprijs in juni $9,157 (€8,530) per ton bedraagt, 27 procent hoger dan vorig jaar.

De stijgende olijfolieprijzen zijn veroorzaakt door twee opeenvolgende slechte oogsten in het Middellandse Zeegebied, vooral in Spanje, in combinatie met een veerkrachtige vraag.

Hoewel sommige analisten zich zorgen maken dat hoge olijfolieprijzen zouden kunnen lijken op regressieve belastingen, die een onevenredige impact zouden hebben op huishoudens met lage inkomens, betwist Lisa Paglietti, een econoom bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), dit idee.

"De term ​'regressieve belasting heeft een aanzienlijk politiek en sociaal gewicht, dus het zou productiever kunnen zijn om zich te concentreren op de algehele impact in plaats van het te framen als een regressieve belastingkwestie,” vertelde ze. Olive Oil Times. ​"Het analyseren van de consumptie per hoofd van de bevolking in relatie tot de inkomensniveaus zou waardevolle inzichten kunnen opleveren.”

"Het begrijpen van de verdelende impact van de prijsstijging op verschillende inkomensgroepen is cruciaal om te bepalen of het een regressieve belasting is”, aldus Paglieti. ​"Als de stijging van de olijfolieprijzen onevenredig veel mensen met een lager inkomen treft, kan dit regressief zijn.”

"Als de prijsstijging echter het gevolg is van factoren die alle inkomensniveaus in gelijke mate beïnvloeden, zoals een mondiaal tekort aan olijfolie, zou dit niet als een regressieve belasting kunnen worden beschouwd, maar eerder als een algemene stijging van de kosten van levensonderhoud”, voegde ze eraan toe. ​"Ik geloof dat dit op alle niveaus is gebeurd en dat het alle inkomensniveaus heeft beïnvloed.”

Sommige regeringen hebben actie ondernomen om de gevolgen van dure olijfolie voor huishoudens te verzachten.

Autoriteiten in Turkije en Marokko voerde een verbod op bulkexport in om het binnenlandse aanbod van olijfolie te vergroten en de individueel verpakte export te bevorderen, die hogere prijzen met zich meebrengt. Producenten en consumenten in beide landen hebben dat echter wel gedaan twijfelde aan de effectiviteit van deze maatregelen.

Dat heeft de Tunesische regering intussen bekendgemaakt plannen om de prijs te beperken olijfolie op de binnenlandse markt tegen 15 Tunesische dinar (€ 4.45) per liter in december en 10,500 liter extra vergine olijfolie terzijde voor dit initiatief.

Sommige consumenten hebben dat echter wel betwistte de effectiviteit van deze inspanningen en beweerde dat deze niet goed worden gehandhaafd.

In Spanje kozen de autoriteiten voor een andere aanpak: het afschaffen van de belasting over de toegevoegde waarde, vergelijkbaar met een omzetbelasting, van olijfolie en andere keukenbenodigdheden om huishoudens te helpen omgaan met de stijgende kosten van levensonderhoud.

Deze beslissing werd genomen als reactie op de prijsstijgingen van grote winkelketens voor olijfolie, die frustratie en protesten hebben veroorzaakt onder de Spanjaarden die dit ingrediënt zwaar consumeren.

Terwijl de prijzen voor olijfolie aan de oorsprong in Spanje met 25 procent zijn gedaald ten opzichte van het recordniveau dat medio januari werd bereikt, hebben de prijzen in de detailhandel dit voorbeeld niet gevolgd.

Dit is vooral te wijten aan de heersende marktdynamiek. Veel detailhandelaren kochten de olijfolie die ze momenteel verkochten tussen november 2023 en januari 2024, toen de prijzen aan de oorsprong hun recordhoogte naderden.

Als gevolg hiervan moeten ze de olijfolie tegen een hogere prijs verkopen om winst te maken, ook al zijn de prijzen in het land van herkomst gedaald.

Andere oorzaken van hoge detailhandelsprijzen zijn bedrijven die zich indekken tegen potentiële verliezen als gevolg van een nieuwe slechte oogst en speculatie door bedrijven die olijfolie kopen en vasthouden voordat ze deze later tegen een hogere prijs doorverkopen.

Omdat de detailhandelsprijzen hoog blijven, kunnen consumenten hun consumptie verminderen overstappen op goedkopere alternatieven. Dit kan de vraag doen afnemen, waardoor de detailhandelsprijzen kunnen dalen naarmate de markt zich aanpast.

Veranderingen in de mondiale vraag naar olijfolie kunnen ook van invloed zijn op de prijzen van olijfolie in de Europese detailhandel.

Naarmate de vraag naar olijfolie op niet-traditionele markten groeit, zullen producenten en exporteurs een groter deel van hun producten daarheen verleggen, waar ze gewoonlijk kunnen hogere prijzen vragen, waardoor er minder overblijft voor de traditionele markten.

"Het is belangrijk om te erkennen dat niet-traditionele olijfolieproducerende landen, buiten de EU, nu een groter deel van de totale olijfolieconsumptie voor hun rekening nemen”, aldus Paglieti. ​"Producenten en distributeurs moeten de uitdaging van productdifferentiatie en marktontwikkeling omarmen, vooral voor olijfolie die op de markt wordt gebracht op basis van kwaliteit in plaats van prijs.”

"Hoewel elke markt en niche uniek is, moeten producenten mogelijk hun strategieën op nieuwere markten aanpassen”, voegde ze eraan toe. ​"Zonder inspanningen op het gebied van marktontwikkeling zou er mogelijk sprake zijn van een hogere mate van prijselasticiteit van de vraag, en zouden niet-traditionele markten in de toekomst een groter groeipotentieel kunnen bieden.”

Consumentenbureaus, zoals de Spaanse Organisatie van Consumenten en Gebruikers (OCU), een non-profit waakhond voor de consumentenprijzen, hebben waardevol advies gegeven over kosteneffectieve methoden voor het kopen van olijfolie zonder de voordelen ervan in gevaar te brengen.

Aanbevelingen zijn onder meer het kopen van grotere formaten (waardoor de prijs per eenheid daalt), het op de juiste manier bewaren van olijfolie om zo lang mogelijk mee te gaan, het profiteren van promotiekortingen, het verminderen van de hoeveelheid die bij elke bereiding wordt gebruikt en het ondersteunen van lokale producenten.

Paglieti raadt aan om anders te kopen soorten olijfolie voor verschillende doeleinden. Bewaar bijvoorbeeld de dure fles extra vergine olijfolie voor het afwerken van gerechten zoals salades en gebruik daarbij een virgin of niet-virgin voor sauteren en bakken.

"Een fruitige olie van hoge kwaliteit, met zijn sterke kruidenkracht en uitgesproken sensorische eigenschappen, kan in kleinere hoeveelheden worden gebruikt en gereserveerd voor speciale gelegenheden of speciale gerechten, waardoor de economische impact wordt verminderd, aangezien deze over het algemeen duurder is”, zei ze.

"Meer gewone en minder dure extra vierge oliën kunnen worden gebruikt bij het koken en als basisbereiding voor gerechten”, aldus Paglietti. ​"Een andere suggestie is om kleinere verpakkingen met hoogwaardige producten te kopen om het afrekenbedrag te verminderen en een hoge rotatievoorraad te garanderen, aangezien deze producten in kleinere hoeveelheden worden geconsumeerd.”