Er komen details naar voren over de inbeslagname van nagemaakte olijfolie in Puglia

De Italiaanse Carabinieri ontdekte een wijdverbreid netwerk van namaak van olijfolie in Cerignola, Puglia, wat een van de meest uitgebreide activiteiten van dit soort in de afgelopen jaren markeerde.

Agenten van de Anti-vervalsing en Gezondheidseenheid (NAS) van de Carabinieri voerden huiszoekingsbevelen uit tegen zeven lokale mensen en ontdekten 71 ton olieachtige stoffen, 623 liter chlorofyl en apparatuur om illegaal grote hoeveelheden olijfolie-achtige producten te produceren.

De politie operatie werd gecoördineerd door het Openbaar Ministerie van Foggia en er waren verschillende provincies in het hele land bij betrokken.

Het onderzoek begon afgelopen september en stelde NAS onlangs in staat bijna 42 ton vervalste olie te identificeren en in beslag te nemen.

Een groot deel van deze stof was klaar voor distributie op de markt. Soms werd het al gebotteld en ter beschikking gesteld van de agrovoedingsketen, onder het valse etiket Italiaans extra vergine olijfolie.

Door de jaren heen heeft de plaag van de namaak van olijfolie geleid tot een groeiend volume aan wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop namaak plaatsvindt en naar methoden om vervalste producten op te sporen.

Vervalsers voegen soms chlorofyl en bèta-caroteen toe aan zaadoliën om de kleur van extra vierge olijfolie na te bootsen.

Een oppervlakkige analyse van deze namaakproducten kan fraude wellicht niet aan het licht brengen, omdat er vaak olijfolie van lage kwaliteit aan het mengsel wordt toegevoegd.

Als gevolg hiervan gebruiken wetshandhavingsinstanties zeer geavanceerde methoden, waaronder: spectroscopie, chromatografie en zelfs DNA-testen.

Volgens Gennaro Sicolo, president van Italia Olivicola, onderstreept het NAS-onderzoek het vermogen van de Italiaanse wetshandhavingsinstanties om voedselmisdaden efficiënt te bestrijden.

"De Carabinieri-operatie tegen valse extra vierge olijfolie en olie gekleurd met chlorofyl is een lichtend voorbeeld van de uitstekende werking van het controlesysteem tegen voedselfraude”, zei hij.

Sicolo benadrukte het belang van dergelijke operaties gezien de hoge waarde van de Apulische olijfolieproductie.

Met zijn 60 miljoen olijfbomen en talrijk bekroond Als olijfolieproducent is Puglia de belangrijkste productieregio van Italië, goed voor ongeveer de helft van de nationale productie.

Volgens Sicolo is de uitdaging om het bewustzijn van de consument over de kwaliteit en kwaliteit te vergroten gezondheidsvoordelen van hoogwaardige extra vierge olijfolie, zodat goedkopere oliën met minder gezondheidsgaranties minder de voorkeur genieten.

De Italiaanse Vereniging van de Eetbare Olie-industrie (Assitol) waarschuwde daarvoor ​"het echte probleem is de reputatieschade voor de overgrote meerderheid van bedrijven die correct opereren.”

Anna Cane, voorzitter van de olijfoliegroep van Assitol, merkte dat op ​"onze sector is een van de meest gecontroleerde sectoren, vooral dankzij SIAN, het nationale telematicasysteem dat de oliestroom controleert die Italië binnenkomt en verlaat.”

"Bovendien houden acht verschillende openbare controle-instanties toezicht op de oliën die in de schappen op de markt worden gebracht”, voegde ze eraan toe.

Volgens Assitol is een van de redenen dat fraude voortduurt het lage bewustzijn van de consument over extra vergine olijfolie.

"Het feit dat onder-the-counter-dealers zoals die ontdekt in Cerignola nog steeds kopers op de markt vinden, laat zien hoe weinig waarde wordt toegeschreven aan dit buitengewone product”, aldus Cane. ​"Dit is nog een reden om zijn kennis in Italië en wereldwijd te promoten en de bescherming ervan op alle mogelijke manieren te ondersteunen.”

Na de inbeslagname van de nagemaakte oliën benadrukten zowel de CIA als Coldiretti, een boerenvereniging, het belang van de gecertificeerde olijfolieproductie als veilige haven voor consumenten.

Ze verwezen naar de door de Europese Unie gesanctioneerde Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA)-certificeringen, die traditioneel geproduceerd voedsel en dranken koppelen aan specifieke regio's en cultivars.

"Ik blijf consumenten aanspreken: koop extra vergine olijfolie met BOB en BGA. Om deze erkenningen te verkrijgen moeten de extra vierge olijfolien met de BOB en de BGA voldoen aan nauwkeurige en strenge regels die getuigen van de hoge kwaliteit en gezondheid ervan”, aldus Sicolo.

Alfonso Cavallo, president van Coldiretti Puglia, zei dat wetshandhaving cruciaal is voor de bescherming van de gezondheid van de consument.

"Voedselfraude is een bijzonder haatdragende misdaad omdat het de gezondheid van mensen in gevaar brengt. Het is gebaseerd op bedrog en treft vooral mensen met beperkte financiële middelen die gedwongen zijn hun toevlucht te nemen tot goedkoop voedsel”, zei hij.

Dit is niet de eerste keer dat de Italiaanse wetshandhaving aanzienlijke illegale operaties heeft ontdekt die zich richten op de namaak van olijfolie. In december hebben autoriteiten in Italië en Spanje 260,000 liter in beslag genomen van vervalste olijfolie en arresteerde elf personen bij gecoördineerde invallen.

Deskundigen hebben echter gewaarschuwd dat de combinatie van een lage productie in de afgelopen twee oogstjaren, slinkende olijfolievoorraden en hoge prijzen verleidelijke omstandigheden hebben gecreëerd voor criminele organisaties om olijfoliefraude te plegen.