Ontdekking van nieuwe olijfvariëteiten in Italië stimuleert app-ontwikkeling

Er zijn twee voorheen onbekende olijvencultivars ontdekt Frosinone, een provincie in de centraal-Italiaanse regio Lazio.

Het laboratorium van het Italiaanse Nationale Onderzoekscentrum (CNR) testte verschillende boommonsters en bevestigde dat hun DNA niet overeenkomt met een bekende variëteit die is opgenomen in de IBBR-CNR-database in Perugia.

We proefden de olijfolie die door deze bomen werd geproduceerd met deskundige proevers en vonden de kwaliteit echt interessant. Daarom hebben we al geïnvesteerd in de verspreiding ervan. - Pierluigi Turchetta, olijvenboer uit Frosinone

De database bevat meer dan 5,000 genetische profielen en een repository met meer dan 10,000 monsters.

De analyses van CNR gaven aan dat de twee nieuw gevonden cultivars mogelijk genetisch verwant zijn aan cultivars in Veneto, een Noord-Italiaanse regio, met name de Favarol-variëteit.

Zie ook: Olijven met een hoger fenolgehalte zijn beter bestand tegen anthracnose

"Het zijn bomen die hun oorsprong hebben in onze regio en hier al eeuwenlang gedijen”, vertelt Pierluigi Turchetta, de olijventeler die de nieuwe variëteiten heeft ontdekt. Olive Oil Times.

Hij voegde eraan toe dat de ontdekking hem niet verraste. ​"We waren specifiek op zoek naar inheemse olijvencultivars in onze regio, omdat we vermoedden dat sommige bomen niet tot de typische cultivars hier behoorden”, aldus Turchetta. ​"We konden er echter niet zeker van zijn.”

"We besloten vier monsters naar het gespecialiseerde laboratorium van CNR te sturen”, voegde hij eraan toe. ​"Twee monsters onthulden de unieke aard van tenminste enkele van onze bomen.”

Hoewel er nog een paar stappen nodig zijn om deze variëteiten formeel op te nemen in de officiële lijst van Italiaanse olijvencultivars, hopen lokale telers dat deze ontdekking een nieuw gebied kan creëren voor de productie van olijfolie met gecertificeerde oorsprong.

Dergelijke geografische aanduidingen zijn van fundamenteel belang voor de certificeringen voor Beschermde Geografische Indicaties (BGA) van de Europese Unie, die voedsel koppelen aan het unieke productiegebied en de waarde van lokale producten vergroten.

Onlangs hebben onderzoekers er 21 gevonden die voorheen onbekend waren olijfvariëteiten op Capri, een eiland dat sinds de oudheid bezaaid is met olijfbomen.

"De biodiversiteit van olijfbomen heeft een aanzienlijke waarde vanuit ecologisch en ecologisch perspectief”, zegt Thomas Vatrano, olijfolieproever en agronoom. ​"Het heeft een dynamische interactie met alle levende organismen in een territorium, waardoor het goed gedijt.”

Volgens Vatrano, olijfboom biodiversiteit is cruciaal in tijden van klimaatverandering. ​"Kijk naar Zuid-Italië, waar langdurige waterstress jaarlijks de kwaliteit van de olijfolie beïnvloedt”, zei hij.

"Oude olijfboomgaarden in regio's als Calabrië fungeren als bewakers van deze gebieden en zijn goed bestand tegen droogte, waardoor ze een strategie bieden om de klimaatverandering te verzachten”, aldus Vatrano.

Bomen met een hoog aanpassingsvermogen in barre klimaten kunnen ook waardevolle inzichten verschaffen in het voorkomen van de verspreiding van opkomende ziekten.

(Foto: Pierluigi Turchetta)

"Het Middellandse-Zeegebied is het grootste olijventeeltgebied ter wereld”, aldus Vatrano. ​"De risicovolle keuze van variëteiten vanwege de olieopbrengst of de behoeften van de markt heeft geleid tot het verlaten van inheemse variëteiten ten gunste van buitenlandse of nationale variëteiten.”

"Dit verlies aan biodiversiteit kan een verschil maken in resistentiestrategieën tegen nieuwe ziekteverwekkers of plagen”, voegde hij eraan toe.

Vatrano benadrukte dat de ontdekking van nieuwe olijfboomvariëteiten in Italië zal doorgaan.

"Italië bezit ongeveer 30 procent van het kiemplasma van olijven in de wereld”, zei hij. ​"Het aantal variëteiten wordt onderschat, omdat onbekende individuen vaak worden ontdekt via moderne moleculaire biologietechnieken.”

Volgens Turchetta zouden de nieuw gevonden rassen aanzienlijke resultaten kunnen opleveren voor olijventelers.

"We hebben de olijfolie die door deze bomen wordt geproduceerd geproefd met deskundige proevers en vonden de kwaliteit echt interessant”, zei hij. ​"Daarom hebben we al geïnvesteerd in de verspreiding ervan.”

"Momenteel planten we honderden bomen, met 600 jonge olijfbomen voor elke cultivar”, aldus Turchetta.

Turchetta ontwikkelt ook een mobiele app die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om specifieke cultivars snel te identificeren.

"Met een team jonge programmeurs hebben we een app ontwikkeld die olijfbomen kan identificeren”, zei hij. Het kan bijvoorbeeld aangeven ​'deze olijfboom lijkt een Leccino te zijn met een betrouwbaarheidsniveau van bijvoorbeeld 80 procent.”

Hoewel moleculair genetische analyse noodzakelijk is voor volledige resultaten, zegt Turchetta dat de app een veel voorkomende vraag onder olijventelers beantwoordt.

"Er is een bètaversie van de Olivamea-app beschikbaar voor Android, en binnenkort volgt een iPhone-versie, met de officiële lancering op 21 juni.st, "Zei hij.