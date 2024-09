EU-voorzitter benoemt nieuwe landbouwcommissaris

De Duitse politica en voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie gepresenteerd. De 42-jarige Luxemburger Christophe Hansen is aangewezen als de nieuwe commissaris voor Landbouw en Voedselvoorziening.

De commissie, het belangrijkste uitvoerende orgaan van de Europese Unie, bestaat uit 27 commissarissen, één uit elke lidstaat van het blok.

Hansen behoort tot de conservatieve centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de grootste politieke fractie in het Europees Parlement, met 188 leden uit alle EU-landen.

Sinds 2018 werkt hij voor het Europees Parlement, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met het opstellen van belangrijke EU-wetgeving, zoals de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) en de ontbossingsregels van het blok.

Hansen zal naar verwachting de Poolse minister van Landbouw Janusz Wojciechowski vervangen, die vijf jaar lang tijdens de eerste termijn van von der Leyens voorzitterschap EU-commissaris voor Landbouw was.

Wojciechowski bracht de laatste revisie van het GLB, de regelgeving en subsidieregelingen van het blok voor de landbouw, die in januari 2023 van kracht werden.

Echter, Europese boeren richtten zich op de strenge milieuregels voor boeren en de strenge landbouwregels van het nieuwe GLB. vereisten voor groene landbouw in demonstraties die begin 2024 op het hele continent plaatsvond.

Hansen komt uit een boerenfamilie uit een van de kleinste EU-lidstaten met beperkt bouwland, dus hij zal het moeten doen. herbouw de bruggen tussen Brussel en de boeren in het blok na hun recente protesten.

Het lijkt erop dat de boeren in Europa de meeste aandacht hebben gekregen van de grootste politieke macht in Brussel.

De centrumrechtse EVP, de politieke thuisbasis van von der Leyen en Hansen, noemt zichzelf de EU's ​"boerenpartij. ” Sommige leden pleiten regelmatig voor een eerlijk inkomen en minder bureaucratie voor Europese boeren.

In een toespraak in het parlement in juli vorig jaar, voordat hij werd herkozen voor een tweede ambtstermijn als EU-leider, zei von der Leyen dat boeren ​"mogen niet gedwongen worden om hun ​"“goed voedsel” onder de productiekosten.

"“We moeten de positie van boeren in de voedselketen versterken; ze hebben toegang tot meer kapitaal nodig”, zei ze.

In haar missiebrief aan Hansen na zijn benoeming tot nieuwe landbouwcommissaris, gaf von der Leyen hem ook de opdracht om een ​'Tijdens zijn eerste 100 dagen in functie stelde hij een 'visie voor landbouw en voedsel' op, waarbij de nadruk lag op het waarborgen van de concurrentiekracht en duurzaamheid van de landbouw- en voedselsector van het blok op de lange termijn.

Het nieuwe plan zal ook rekening houden met de aanbevelingen van het rapport Strategische Dialoog van EU Landbouw en Voedsel, samengesteld door de commissie in samenwerking met 29 belanghebbenden. Het rapport roept op tot een verschuiving van op hectare gebaseerde betalingen naar meer gerichte betalingen aan boeren en meer steun voor kleine boeren.

"U zult er ook voor zorgen dat ons toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geschikt is om gerichte steun te bieden aan boeren die dat het hardst nodig hebben, met name kleinschalige boeren', schreef von der Leyen in haar brief. ​"Bij al je werk zorg je ervoor dat boeren een eerlijk en voldoende inkomen hebben.”

Volgens de standaardpraktijk ondergaan alle nieuwe commissarissen-aangewezen personen meerdere hoorzittingen van parlementaire commissies om de definitieve goedkeuring van het Europees Parlement te ontvangen. Het parlement stemt vervolgens over de geschiktheid van de nieuwe commissie als geheel.

De vijfjarige termijn van het nieuwe team van commissarissen van von der Leyen zal naar verwachting eind november of begin december van dit jaar ingaan.