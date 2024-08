Verlanglijst van EU-olijvenboeren voor verandering

Olijfolieproducenten verstevigen hun standpunten nu de onderhandelingen over de toekomst van Europa vorderen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en actieplan voor de olijfoliesector in de EU.

Juan Corbalán, Brusselse afgevaardigde van Spaanse Agrovoedingscoöperaties - die het voorzitterschap bekleedt van de olijfoliesectie van de Europese boerenfederatie Copa-Cogeca - sprak met Olive Oil Times over wat het belangrijkst is voor boeren.

Hij zei dat prioriteiten zijn onder meer het vergroten van de onderhandelingspositie van producentenorganisaties in de voedingsindustrie en een herziening op het gebied van kwaliteitscontrole.

Met dit laatste streven ze naar een aantal controversiële maatregelen, waaronder het opleggen van de verantwoordelijkheid van retailers om ervoor te zorgen dat de olie die ze in voorraad hebben van de kwaliteit is die op het etiket staat vermeld.

De voedselketen opnieuw in evenwicht brengen

De lage inkomens van veel olijventelers worden erkend in het concept-actieplan, dat in juni door de Europese Commissie voor commentaar is vrijgegeven.

Corbalán zei dat het vergroten van de concentratie van producenten essentieel is als ze hun macht in de voedselwaardeketen willen versterken.

"In Spanje bijvoorbeeld, 's werelds grootste olijfolieproducent, er zijn meer dan 1,000 producerende ondernemingen (900 zijn coöperaties), maar slechts vier bedrijven beheersen ongeveer 40 procent van de (retail)markt.”

Deze organisaties moeten de producten van hun leden actief op de markt brengen, maar hebben daarvoor voldoende massa nodig. Er zijn stimulansen nodig om fusies te stimuleren en instrumenten te ontwikkelen die boeren helpen waarde toe te voegen.

Hieraan wordt gewerkt als onderdeel van de GLB-onderhandelingen, zei hij.

Grens van verantwoordelijkheid voor productkwaliteit

Er was opschudding in Spanje in oktober toen een consumentenorganisatie haar tests van winkelgekochte producten zei extra vergine olijfolie vond dat een op de drie verkeerd was gelabeld. In hun verdediging zeiden enkele grote olijfoliebedrijven dat hun olie extra vierge was toen het hun handen verliet, en ze trokken de geldigheid van de tests van de consumentengroep in twijfel, met name de organoleptische resultaten.

Corbalán zei dat de Europese wet moet worden gewijzigd, dus wanneer een olijfolie wordt gecontroleerd, moet degene die de olijfolie op dat moment heeft - zoals een winkel - aansprakelijk zijn.

advertentie

"We willen dat degene die het product vasthoudt verantwoordelijk is voor de kwaliteit, zoals dat gebeurt onder de AGF-wet.”

"Niet wie het twee jaar geleden verkocht, maar wie het nu heeft", zei hij.

Paneltest: eerste classificatie definitief

Boeren willen ook dat de regels voor paneltests worden geharmoniseerd, zodat er consistentie is in de manier waarop de test in heel Europa wordt toegepast.

En als een olijfolie eenmaal door een panel als extra vierge is geclassificeerd, moet dit resultaat geldig blijven voor de levensduur van de olie. Een andere paneltest die twee jaar later met een ander resultaat werd gedaan, zou het niet ongeldig moeten maken, zei Corbalán.

Gevraagd naar de noodzaak om ook consumenten te beschermen, zei hij dat ook zij baat zouden hebben bij dergelijke maatregelen.

Nieuwe tools

De kwaliteitscontrole moet worden verbeterd en uniform gemaakt, zowel binnen als buiten de EU, zei hij.

Er zijn goede handelsmogelijkheden in landen als China, India en de VS, ​"maar we hebben dezelfde regels, categorieën en analytische tools nodig om toe te passen.”

De Spaanse regering heeft gezegd dat ze nieuwe instrumenten voor de paneltest bestudeert, waaronder een ​"chemische sensor”Die het zou kunnen aanvullen of vervangen. Sommige bronnen in de branche hebben verteld: Olive Oil Times een elektronische neus en een vorm van spectrometrie worden beoordeeld.

Corbalán zei dat er een hulpmiddel was voorgesteld en werd onderzocht, maar hij kon het niet uitwerken.

Labels en categorieën

met betrekking tot Houdbaarheidsdata, in het ontwerp-actieplan stond dat de huidige wetgeving voorziet in een houdbaarheidsdatum op etiketten, maar niet in een bewaartermijn. Er zou een onderzoek moeten komen naar de veranderingen in olijfolie in de loop van de tijd en overeenstemming moeten worden bereikt over een evaluatiemethode, zei het.

Corbalán zei dat de standaardisatie van houdbaarheidsdata belangrijk is, ​"want sommige retailers vragen twee jaar, andere drie en weer een jaar.”

Hij zei dat er ook een nieuwe naam moet worden gevonden voor de winkelklasse genaamd ​"olijfolie” — een mix van olijfolie van eerste persing en chemisch geraffineerde olijfolie — omdat het erg verwarrend is voor de consument. Er is echter tot nu toe geen sterke kanshebber voor de nieuwe naam.

Triggerprijzen voor steun voor particuliere opslag

Het is duidelijk dat er momenteel consensus bestaat op het niveau van het Europees Parlement om de trigger prijzen voor extra vierge en olijfolie van eerste persing (maar niet voor lampante), om de prijzen in de belangrijkste olijfoliewetgeving te verankeren en ervoor te zorgen dat de activering snel en automatisch gebeurt.

Corbalán zei dat de laatste maatregelen belangrijk zijn omdat boeren de zekerheid nodig hebben dat ze weten dat zodra de prijzen af ​​fabriek onder de drempel liggen, de steun automatisch zal zijn – ​"zoals het is in andere sectoren, zoals boter” — in plaats van naar goeddunken van de Commissie.

"Het Europees Parlement doet goed werk en we vertrouwen erop dat uiteindelijk de Europese Raad en de Commissie zijn standpunt zullen aanvaarden.”

Desalniettemin hopen de producenten dat het Parlement er alsnog van zal worden overtuigd om ook de richtprijs voor lampante, hij zei.

Dossiers over relevante aspecten van het toekomstige GLB en het actieplan worden nog beoordeeld door commissies van de Commissie en het Parlement.