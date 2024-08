Details komen naar voren over het harde optreden van Europa tegen olijfoliefraude

Verscherpte fraudebestrijdingsmaatregelen in de Europese Unie zouden de lidstaten ertoe verplichten om jaarlijks ten minste één gerichte controle uit te voeren per duizend ton olijfolie die binnen hen op de markt wordt gebracht, volgens ontwerpwetgeving van de Europese Commissie.

En elke persoon of entiteit die olijfolie in zijn bezit heeft, zou een register moeten bijhouden waarin de invoer en de terugtrekking voor elke categorie olie worden bijgehouden tot aan de bottelfase, onder een ander aspect van de ontwerpwijzigingen van EU-verordening 2568/91 over olijfoliekenmerken en analysemethoden.

"De ervaring heeft aangetoond dat bepaalde risico's van fraude het volledige effect van de consumentenbescherming die door Verordening 2568/91 wordt geboden, belemmeren”, zegt het ontwerp met betrekking tot de noodzaak van de registers.

Het spreekt ook over de noodzaak om bepaalde analysemethoden waarnaar in de verordening wordt verwezen te actualiseren en stelt daarom twee nieuwe bijlagen voor.

Eén, bij spectrofotometrisch onderzoek in het ultraviolet, is ontworpen om: ​"enkele inconsistenties en onvolkomenheden in de analysemethode te verhelpen”.

Een andere, bij bepaling van het verschil tussen het werkelijke en theoretische gehalte aan triacylglycerolen met ECN 42, is bedoeld om de bestaande bijlage te vervangen door een ​"efficiëntere methode”.

De ontwerpwetgeving stelt voor dat de wijzigingen op 1 januari van kracht worden, met uitzondering van nieuwe regels voor de rapportage van lidstaten aan de EC over hun conformiteitscontroles, die begin 2015 van kracht zouden worden.

Ook met betrekking tot de conformiteitscontroles zouden lidstaten veel gedetailleerdere informatie aan de EC moeten verstrekken over hun testen en de resultaten ervan. Controles moeten selectief, op basis van risicoanalyse en met gepaste frequentie worden uitgevoerd, staat in het concept.

Er staat ook dat verwijzingen naar: ​"olijfolie die in een bepaalde staat in de handel wordt gebracht: de totale hoeveelheid olijfolie en olie uit perskoeken van olijven van die staat die erin wordt geconsumeerd of daaruit wordt geëxporteerd.

De voorgestelde wijziging wordt geacht de zegen te hebben van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en zich in een vergevorderd stadium van overleg en onderhandeling te bevinden.