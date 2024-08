EU biedt 5 miljoen euro aan om olijfoliefraude te bestrijden

Onderzoek naar betere opsporing van olijfoliefraude zou ongeveer € 5 miljoen ($ 6.7 miljoen) kunnen opleveren onder de nieuwe Horizon 2020 programma.

Het programma van bijna € 80 miljard is het grootste onderzoeks- en innovatie-initiatief van de EU en wordt als veelbelovend aangeprezen ​"meer doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door geweldige ideeën van het lab naar de markt te brengen.“

Onder het subprogramma van duurzame voedselzekerheid is er tot 12 maart een oproep voor inzendingen over het onderwerp authenticatie van olijfolie.

"Olijfolie wordt normaal gesproken voor een hogere prijs verkocht dan andere plantaardige oliën en frauduleuze activiteiten zijn verleidelijk ”, zegt de gerelateerde informatie. Daarom wordt gezocht naar nieuwe analytische methoden die het imago van olijfolie helpen behouden door de kwaliteit en authenticiteit ervan te garanderen. Van bijzonder belang zijn de detectie van mengsels van extra vierge olijfolie of olijfolie van eerste persing met zachte ontgeurde olijfolie, en van extra vierge olijfolie of olijfolie van eerste persing met andere plantaardige oliën.

"De voorstellen moeten de fraudegevoeligheid in de olijfoliesector evalueren en methoden en analytische protocollen ontwikkelen, valideren en harmoniseren om ongewenste verwerking (bv. Ontgeuring) en vervalsing op te sporen en de kwaliteit van olijfolie te verifiëren op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen, "een samenvatting van het programma bel zegt. Ze moeten ook de oprichting van een databank voor olijfolie onderzoeken en bijdragen tot normalisatie.

Een van de specifieke effecten die van het onderzoek worden verwacht, is het genereren van ​"betrouwbare, gevalideerde, kostenefficiënte, geharmoniseerde en gebruiksklare methoden (bijvoorbeeld gebaseerd op genomische, metabolomische en andere tools) om fraude op te sporen en de kwaliteit van olijfolie te verifiëren.”

De Commissie overweegt ​"Met voorstellen waarbij een bijdrage van de EU in de orde van grootte van € 5 miljoen wordt gevraagd, kan deze specifieke uitdaging op gepaste wijze worden aangepakt ”, aldus de oproep voor het programma. Voorstellen kunnen deelnemers uit landen buiten de EU omvatten.

De Workshop over authenticatie van olijfolie gezamenlijk georganiseerd door de Commissie en de Internationale Olijfolieraad in Madrid afgelopen juni, hebben prioritaire gebieden geïdentificeerd die werden gebruikt om de projectoproep te ontwerpen.