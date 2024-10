Europa verscherpt beperkingen op koolwaterstoffen in extra vergine olijfolie

De Europese Commissie zal naar verwachting dit jaar de regelgeving aanscherpen en de hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) die in nieuwe en hernieuwbare energiebronnen is toegestaan, verder beperken. extra vergine olijfolie.

PAK's zijn organische verbindingen waarvan bekend is dat ze kanker en schadelijke mutaties bij zoogdieren veroorzaken. De verbindingen komen van nature voor en worden geproduceerd door het verbranden van steenkool, olie, aardgas, hout, afvalmaterialen en tabak.

De huidige Europese regelgeving beperkt de hoeveelheid van meerdere PAK's in olijfolie tot minder dan tien microgram per gram. Voor benzo(a)pyreen, een van de meest voorkomende PAK's, ligt de limiet op twee microgram per gram.

Virgin olijfolie zou idealiter vrij moeten zijn van PAK's. Echter, verontreiniging kan optreden direct tijdens het malen of indirect door blootstelling van de olijven aan rook of luchtvervuiling.

Een belangrijke bron van verontreiniging is het snoeien van bomen tijdens het oogsten van olijven. De smeermiddelen die in kettingzagen worden gebruikt, bevatten PAK's.

PHA's worden ook aangetroffen in de chemicaliën die worden gebruikt voor de productie van jutezakken. Deze zakken zijn speciaal ontworpen om de duurzaamheid en waterbestendigheid te verbeteren voor het vervoeren van olijven.

Boerenverenigingen roepen de Europese Commissie op om meer informatie te verspreiden naar alle olijfboeren en -producenten. Ze vragen de commissie om formele richtlijnen te geven over praktijken die PAK's kunnen veroorzaken tijdens de teelt, oogst en extractie.

PAK's kunnen ook in industriële oplosmiddelen worden aangetroffen. Als gevolg hiervan, ​"“Olijfolie uit perskoeken heeft een hoger PAK-gehalte en overschrijdt in sommige gevallen de grenswaarden”, schreven onderzoekers van de Italiaanse Universiteit van Udine in een recent rapport. studies.

Volgens de nieuwe regelgeving wordt alle extra vierge olijfolie die PAK's bevat, als ongeschikt voor consumptie beschouwd.

Producenten moeten deze inferieure olie daarom verkopen voor biodiesel. De prijs hiervoor bedraagt ​​€ 0.80 per liter, wat aanzienlijk lager is dan de € 8 per liter voor extra vierge olijfolie.

Hoewel de situatie sommige boeren aan het denken heeft gezet, geloven onderzoekers dat de beperkingen de publieke opinie over de kwaliteit van olijfolie verder zullen verbeteren.

"Wat de nieuwe PAK-regelgeving betreft, geloof ik dat elk idee en elke regel die kan leiden tot een beter begrip van de kwaliteit van olijfolie, nuttig is om de klanttevredenheid op basis van kwaliteit te vergroten", vertelde Michele Pisante, voorzitter van het onderzoeks- en onderwijscentrum voor landbouwkunde en gewaswetenschappen aan de Universiteit van Teramo. Olive Oil Times.

Europese landen die olijfolie produceren, verzoeken de Commissie om de nieuwe regels uit te stellen tot 2028. Het is echter nog onzeker of de Commissie dit verzoek zal honoreren.

Olijfolieverontreiniging is een belangrijke zorg in het blok van 27 leden. Vorig jaar onthulde een kleinschalige analyse van de biologische en niet-biologische olijfoliemerken van Frankrijk dat 23 van de 24 monsters verontreinigd met weekmakers en koolwaterstoffen uit minerale oliën.

De studie, gepubliceerd door het Franse Nationale Consumenteninstituut, identificeerde sporen van minerale olie-verzadigde koolwaterstoffen en minerale olie aromatische koolwaterstoffen in de monsters. Het is bekend dat deze koolwaterstoffen zich ophopen in de lever en het lymfestelsel, wat mogelijk leidt tot ontstekingen.

De nieuwe verordening is onderdeel van de voortdurende inspanningen van Europa om voedselverontreiniging te bestrijden.

In 2019 heeft de Internationale Olijfolieraad (IOC) adviseerde de Europese Unie dat het aanvaardbare consumptieniveau van de potentieel kankerverwekkende verbinding 3-monochloorpropaandiol (3-MCPD-esters) in geraffineerde olijfolie moet worden vastgesteld op 1.25 milligram per kilogram.

Deze verbinding wordt doorgaans aangetroffen in plantaardige oliën, met name in olijvenpulp en geraffineerde oliën. In extra vierge olijfolie ontbreekt het echter vanwege het ontbreken van raffinageprocessen.

In 2021 hebben de Europese autoriteiten ook beperkt cadmium niveaus in tafelolijven en kookoliën. De maatregel kwam nadat het zware metaal, een bekend kankerverwekkend middel, was aangetroffen in Spaanse tafelolijven en sommige gearomatiseerde Italiaanse olijfolie.

Hoewel sommige producentenverenigingen zich verzetten tegen verdere beperkingen vanuit Brussel, de zetel van de Europese Commissie, zijn er aanwijzingen dat deze wel werken.

In de Europese Unie van 2022 verslag over pesticidengehaltes in voedsel, gepubliceerd in april 2024, zei de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid dat het 1,805 tests heeft uitgevoerd op tussen de 167 en 226 monsters van extra vergine olijfolie, waarbij werd gescreend op negen verschillende chemische verbindingen die in pesticiden worden aangetroffen. Niet elk monster werd getest op elke chemische stof.

Bij 37 monsters van extra vierge olijfolie werden pesticidengehaltes aangetroffen die onder de wettelijke maximumresidugehaltes lagen. Slechts één monster overschreed de wettelijke limiet.

Ter vergelijking: de EFSA vond er vier monsters die groter zijn dan de wettelijke limiet van 84 in het rapport van 2019, waarbij in nog eens 22 monsters enkele pesticideniveaus werden aangetroffen.