Producenten in Herzegovina vieren nieuwe BOB

Olijventelers in Bosnië en Herzegovina, een land op de westelijke Balkan, viert de aankondiging van de eerste Beschermde oorsprongsbenaming-gecertificeerd extra vergine olijfolie: Zlatne Kapi Herzegovina.

De boeren en ambtenaren die een bijdrage leverden aan de oprichting van de BOB, woonden een speciale ceremonie bij in Mostar, de grootste stad in de zuidelijke regio van Herzegovina.

Wij richten ons op het promoten van de Zlatne Kapi BOB en het ontwikkelen van olijfolietoerisme via projecten zoals de Olijfolieroute van Herzegovina. - Josip Matić, voorzitter van de Herzegovijnse vereniging van olijventelers en olieproducenten

De gastheren benadrukten de rol van de Verenigde Staten, die via het duurzame toerismeproject van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) werken aan de bescherming en promotie van de unieke culinaire producten van Bosnië en Herzegovina.

Ceremonie in Mostar ter inauguratie van de Zlatne Kapi PDO

"Het merk van authenticiteit betekent veel voor ons. Onze oliën zullen nu gemakkelijker op de markt komen. De olijventeelt heeft een toekomst in Herzegovina; we hebben oliën van uitzonderlijke kwaliteit,” zei Dragan Musa, eigenaar van een olijfgaard met ongeveer 900 olijfbomen in Miloševići.

Musa's woorden werden ondersteund door Ivan Milas Musa, die ook dit jaar een solide oogst en olie van topkwaliteit verwacht.

"“De beschermde geografische aanduiding betekent veel voor alle huidige en toekomstige olijventelers, en het merk Zlatne kapi Herzegovina zal bijdragen aan regionaal en wereldwijd succes”, aldus Milas. ​"We kunnen concurreren met wereldwijde merken, want waar we ook verschijnen, krijgen we prijzen.”

Bijvoorbeeld de Familiewijnmakerij Škegro is uitgereikt bij de NYIOOC World Olive Oil Competition in elk van de laatste zeven edities van de competitie. In 2023 wonnen producenten uit Herzegovina samen vier prijzen uit vijf inzendingen.

De olijventeelt in Herzegovina bestaat al eeuwenlang en gaat terug tot oude vondsten nabij Neum. De laatste 15 jaar is de teelt alleen maar intensiever geworden.

Volgens Marko Ivanković, directeur van het Federale Agro-Mediterrane Instituut, waren er toen slechts 80 hectare aan olijfgaarden. Nu heeft de regio tien grote olijfgaarden en ongeveer 800 familiebedrijven die 521 hectare aan olijfgaarden beheren en jaarlijks 380,000 liter olijfolie produceren.

""Op de middellange termijn is het doel om een ​​oppervlakte van 1,000 hectare te bereiken en de productie van olijfolie te verdubbelen", aldus Ivanković.

In samenwerking met het agentschap voor voedselveiligheid van Bosnië en Herzegovina blijft USAID werken aan het vergroten van het aantal producten met beschermde geografische aanduidingen.

""Deze erkenning is een nieuwe bevestiging van de rijkdom van Herzegovina en het enorme potentieel voor de ontwikkeling van toerisme op basis van authentieke producten en ervaringen", aldus Feđa Begović, directeur van het toerismeproject van USAID.

"Olijfolie is een belangrijk element van de mediterrane cultuur en traditie en is niet alleen een hoogwaardig voedingsproduct, maar ook een kans voor de verdere groei van het gastronomische toerisme, dat steeds aantrekkelijker wordt voor toeristen die op zoek zijn naar unieke ervaringen", voegde hij toe.

Begović benadrukte ook de rol van het agentschap voor voedselveiligheid bij het promoten van toerisme en het helpen van producenten bij het verkrijgen van beschermde geografische aanduidingen.

"Producten met een beschermde oorsprongsbenaming zijn nauw verbonden met de plaats van productie, omdat ze volledig in een bepaald geografisch gebied worden geproduceerd met behulp van lokale vaardigheden en grondstoffen", aldus directeur Đemil Hajrić van het agentschap.

De kwaliteit van deze producten hangt rechtstreeks af van de natuurlijke factoren en de mensen in die regio.

Olijfolie uit Herzegovina, waarvan de traditie al 2,000 jaar teruggaat, is herkenbaar aan zijn kruidige tonen, bitterheid en fruitige aroma's.

Josip Matić, voorzitter van de Vereniging van Olijventelers en Olieproducenten in Herzegovina, is ervan overtuigd dat de olijfoliesector in de regio zich zal blijven ontwikkelen.

De andere leden van de vereniging die zich hard maken voor het behoud van extra vierge olijfolie uit Herzegovina, vooral met een BOB-status, denken er hetzelfde over.

"“Onze doelen zijn om nieuwe olijfgaarden aan te leggen, olijfgaarden te registreren en technische en educatieve initiatieven te ondersteunen”, aldus Matić. ​"We richten ons op het promoten van de Zlatne Kapi PDO en het ontwikkelen van olijfolietoerisme via projecten zoals de Olijfolieroute van Herzegovina, die de plattelandsontwikkeling ondersteunen en de ontvolking van dorpen voorkomen.”