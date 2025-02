Hoog faalpercentage bij kwaliteitscontroles in de Tsjechische Republiek

Bij een inspectiecampagne in Tsjechië door de Staatslandbouw- en Levensmiddeleninspectie (SZPI) werden problemen vastgesteld bij bijna de helft van de geteste monsters olijfolie.

Dankzij de kleinschalige tests konden we garanderen dat de extra vierge en vierge olijfolie van verschillende landen voldeden aan de Europese kwaliteitsnormen en etiketteringsvereisten.

De resultaten waren alarmerend: acht van de 18 monsters waren niet-conform. Zeven van deze monsters waren niet extra vergine olijfolie zoals beweerd op de verpakking, maar waren van een lagere kwaliteit. Bovendien had één monster andere etiketteringstekortkomingen.

Zie ook: Een beschuldiging van wijdverbreide fraude veroorzaakt controverse in Spanje

De niet-conforme monsters kwamen uit Spanje, Griekenland en Tunesië. SZPI heeft de autoriteiten in deze landen geïnformeerd over de bevindingen en verkopers bevolen de betrokken partijen van de markt te halen. Het agentschap zal ook administratieve procedures in de vorm van boetes starten.

Deze inspectiecampagne is onderdeel van de voortdurende inspanningen van SZPI om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid voldoet aan de Europese normen. In 2023 faalde 67 procent van de geëvalueerde olijfoliemonsters bij de inspectie, wat duidt op een lichte verbetering in de nalevingspercentages dit jaar.

Tsjechië, met bijna 11 miljoen inwoners, produceert geen olijfolie. Volgens gegevens van de International Olive Council consumeerde het land 2,800 ton in het oogstjaar 2023/24, het laagste totaal sinds 2003/04.

In 2023, het laatste jaar waarvoor een volledige dataset beschikbaar is, voerde de Europese Unie 4,357 etiketcontroles uit, waarbij 724 olijfoliesoorten werden geïdentificeerd die niet voldeden aan de EU-eisen.

Het hoogste niveau van non-conformiteit op het gebied van etikettering werd aangetroffen bij extra vierge olijfoliemerken in niet-producerende landen: 124 van de 472 monsters voldeden niet aan de EU-marketingnormen die een correcte naamgeving, herkomstaanduiding en opslaginformatie garanderen.

Extra vergine olijfolie uit producerende landen vertoonde een veel lager niveau van non-conformiteit – 492 van de 3,299 monsters – terwijl andere olijfolie kwaliteiten uit producerende en niet-producerende landen voldeden in 18 procent van de gevallen niet aan de eisen.

De EU voerde daarnaast 3,023 categoriecontroles uit, waarbij 1,030 monsters werden geïdentificeerd die niet aan de categorie voldeden.

Categoriecontroles zorgen ervoor dat olijfolie voldoet aan de kwaliteitseisen voor de klasse en bepalen de zuiverheid. De EU gebruikt categoriecontroles om fraudegevallen identificerenErnstige onregelmatigheden tijdens deze controles kunnen leiden tot het uit de handel nemen van het product, boetes voor producenten of distributeurs en in de meest extreme gevallen tot vervolging.

Europese autoriteiten ontdekten dat 37 procent van de extra vergine olijfoliemonsters van producerende en niet-producerende landen de EU-regels overtrad. Producerende landen waren verantwoordelijk voor 743 overtredingen van 2,036 monsters, terwijl niet-producerende landen 125 overtredingen hadden van 336 monsters.

Bijna een kwart van de andere monsters van olijfolie die door de EU werden geanalyseerd, voldeed niet aan de kwaliteits- en zuiverheidseisen. De autoriteiten markeerden 162 van de 651 monsters.