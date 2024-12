In Molise ondersteunt adoptie van olijfbomen gezondheidsonderzoek

Gelegen op de glooiende heuvels van Agnone, een pittoresk dorpje in de centraal-zuid Italiaanse regio MoliseUliveto Gianna (Gianna-olijfgaard) biedt bezoekers de mogelijkheid om een ​​olijfboom te adopteren en tegelijkertijd gezondheidsonderzoek te steunen.

"Dit project is ontstaan ​​toen ik besloot om een ​​aantal olijfbomen te planten, overeenkomend met de jaren die ik met mijn vrouw Gianna heb doorgebracht sinds we verloofd zijn,” vertelde Orazio Ferrelli. Olive Oil Times. ​"Ze was onlangs overleden en ik wilde iets betekenisvols doen om haar eer te bewijzen.”

Met de hulp van zijn broer Antonio plantte Ferrelli 26 jonge olijfboompjes op een stuk onbebouwd land van hun familie en hij stelde ze ter adoptie ter beschikking.

"Ik wilde dat mensen, vooral zij die niet op het platteland wonen, deze planten konden adopteren en ervan konden genieten wanneer ze maar wilden,' aldus Ferrelli. ​"In ruil daarvoor zou ik iets heel waardevols willen vragen: een donatie voor gezondheidszorgonderzoek.”

Een bijdrage van welk bedrag dan ook ter ondersteuning van een vereniging of organisatie die zich richt op medisch onderzoek, is gelijk aan de prijs voor de adoptie van een jonge olijfboom in de boomgaard.

"Ik heb het donatiebewijs niet nodig, omdat ik een ​''bergman' en ik geloof de mensen op hun woord', zei Ferrelli.

Hij gaf aan dat de aspirant-adoptieouders contact kunnen opnemen met Uliveto Gianna op Instagram om hun donatie en de vereniging die ze steunen te communiceren. Ze worden vervolgens uitgenodigd om de boomgaard te bezoeken en een bericht achter te laten, dat op een bord bij hun olijfboom wordt geschreven.

Gelanceerd als een klein initiatief voor vrienden en collega's, heeft het buzz en interesse gegenereerd in de lokale gemeenschap en van media. Onder de indruk van het succes van zijn project, ontvangt Ferrelli adoptieaanvragen uit heel Italië en andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Dit bracht hem ertoe om meer olijfbomen toe te voegen – er zijn er onlangs 70 geplant en er worden er de komende maanden nog eens 100 geplant. Afhankelijk van het aantal nieuwe adoptieaanvragen kan er nog een perceel aan het plan worden toegevoegd. De bomen zouden over vier of vijf jaar fruit moeten gaan produceren.

Onlangs zijn er zeventig jonge olijfbomen geplant in Uliveto Gianna. (Foto: Orazio Ferrelli)

"Nu kan ik zeggen dat de extra vergine olijfolie “De geproduceerde producten zullen door onze familie worden gebruikt en als geschenk,” zei Ferrelli. ​"Op dit moment kan ik het me niet veroorloven om mensen in te huren om de olijfolie te bottelen. Hoe dan ook, dit initiatief zal nooit commerciële doeleinden hebben en het moet non-profit blijven, met als enige doel het ondersteunen van gezondheidsonderzoek en het promoten van preventie.”

"“Ik zou inderdaad andere soorten fruitbomen kunnen planten, maar ik heb gekozen voor de olijfboom vanwege wat deze voor alle volkeren vertegenwoordigt”, voegde hij toe. ​"In alle culturen symboliseert het belangrijke waarden die ik met dit project wil communiceren, zoals vrede te brengen., eeuwige liefde, vriendschap en wedergeboorte.”

Afgelopen oktober, de maand van het bewustzijn van borstkanker, werd er een roze bank geplaatst in een panoramisch gebied van de olijfgaard als herinnering aan het belang van preventie. Het zal het aankomstpunt zijn van een wandeling die Ferrelli volgend jaar wil organiseren als een verdere manier om bewustzijn te creëren en onderzoek te ondersteunen.

"“Ik kan dit project voortzetten dankzij mijn twee dochters, die mij al steunen sinds ik het bedacht heb”, zei hij. ​"Ik moet echter zeggen dat ik dit allemaal niet had kunnen doen zonder de fundamentele hulp van mijn broer, die het hele jaar door praktisch voor de boomgaard zorgt. Dit land behoorde toe aan onze ouders, die veel offers voor ons brachten, en dit is ook een manier om hen te bedanken.”

De sterke band met zijn land houdt in dat hij het milieu en de biodiversiteit beschermt en tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen beschermt.

Elke olijfboomadoptie bij Uliveto Gianna wordt gemarkeerd met een bord met een bericht van de adoptant. (Foto: Orazio Ferrelli)

De olijfgaard van Gianna bestaat uit bomen die behoren tot autochtone variëteiten, waaronder Bella di Montagna en Sperone di Gallo, en andere die wijdverspreid zijn in heel Midden-Italië, zoals Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro en Leccio del Corno.

De bomen worden op duurzame wijze beheerd, bemest met biologische producten en in de warmste maanden bewaterd via een regenwateropvangsysteem.

"De borden die de adopties aangeven naast de olijfbomen vertellen veel verschillende verhalen, die min of meer gelukkige momenten bevatten, allemaal gekenmerkt door liefde', aldus Ferrelli. ​"Het mooie wat we hier doen met alle mensen die de olijfbomen adopteren, is proactief en toegewijd zijn en iets goeds doen om de wereld te verbeteren.”

"Ondanks de moeilijke tijden die we doormaakten, gaven we niet op en besloten we samen verder te gaan, vooruitkijkend naar een toekomst met alle kleuren van de regenboog", besloot hij.