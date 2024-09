Invasieve schapen verwoesten olijfboomgaarden in Oost-Spanje

L'ALCOIÀ, Spanje – De Valenciaanse Gemeenschap Unie Llauradora en Ramadera (Boeren- en Veehouderijbond) heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de schade aan de landbouw die wordt veroorzaakt door wilde dieren in het Alicante-gebergte. Hierbij werd met name de nadruk gelegd op de effecten van invasieve soorten zoals het Berberschapenschaap.

In een in augustus gepubliceerd onderzoek schatte de vakbond dat de schade door hoefdieren jaarlijks zo'n 10 miljoen euro aan directe verliezen voor boeren oplevert. Ongeveer 4.7 miljoen euro, oftewel 47 procent, daarvan wordt veroorzaakt door olijfgaarden.

De regio's Marina Alta, Marina Baixa, El Comtat, L'Alcoià, L'Alacantí en Alto y Medio Vinalopó bleken het zwaarst getroffen te zijn.

Een van de dieren die in de studie worden belicht, is het Barbarijse schaap, een wilde rundersoort die endemisch is voor regio's in de Sahara. Hoewel het steeds zeldzamer wordt in zijn oorspronkelijke leefgebied, heeft het zich verspreid in veel gebieden waar het is geïntroduceerd.

In Spanje gebeurde dit voor het eerst in het regionale park Sierra Espuña, waar het schaap in 1970 als wildsoort werd geïntroduceerd. Sindsdien heeft het zich verspreid naar minstens acht verschillende provincies. De populatie in Alicante alleen al wordt nu geschat op ongeveer 2,500 individuen.

Er wordt aangenomen dat invasieve soorten die oorspronkelijk uit Noord-Afrika komen, zich sneller verspreiden dan in voorgaande decennia vanwege de toenemende snelheid van verwoestijning dat het Spaanse landschap transformeert in een landschap dat meer lijkt op hun oorspronkelijke habitat. Dit geldt met name voor de bergen van Alicante.

Vanwege zijn aanpassingen aan bergachtig, droog terrein en zijn vermogen om zich te voeden met een groot aantal houtachtige plantensoorten, kan het Barbarijse schaap aanzienlijke schade toebrengen aan traditionele olijfgaarden op berghellingen. Bovendien kan het een staande sprong van meer dan twee meter maken, waardoor standaardomheiningen ineffectief zijn.

De vakbond gebruikte het geval van Miguel Ángel García als voorbeeld van de problemen waarmee boeren te maken hebben vanwege deze soorten. Een olijfboer en olieproducent in L'Alcoià, zijn perceel het dichtst bij de bergen heeft de afgelopen jaren uitgebreide en toenemende schade opgelopen, met een oogst van slechts 2023 kilogram in 300: 1,000 kilogram minder dan het jaar ervoor.

Barbarijse schapen beschadigen de olijfbomen in het Alicante-gebergte. (Foto: Simon Roots)

Spreken met de Olive Oil Times, De inwoners van L'Alcoià uitten een scala aan meningen over de aanwezigheid van de exotische soorten, geen enkele daarvan was positief. Hoewel iedereen zich zorgen maakte over de effecten van de dieren op de lokale economie en tradities, geloofden velen dat hun impact op het milieu nog zorgwekkender was.

Het gebied staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid en de bergen en ravijnen vormen een belangrijk toevluchtsoord voor veel soorten die alleen op het Iberisch schiereiland voorkomen. Naast de toenemende concurrentie om voedsel en leefgebied, zijn invasieve exotische soorten vectoren van verschillende ziekten die zich kunnen verspreiden naar inheemse wilde dieren en vee.

Een ander erkend gevaar dat de dieren vormen, is hun vermogen om over vangrails langs de kant van de weg te springen. Dit leidt tot een toename van verkeersongelukken in de regio's waar hun aantallen sterk zijn toegenomen.

Een dergelijk uitgebreid scala aan problemen betekent dat oproepen om de populaties van deze soorten te controleren brede steun hebben. De situatie wordt echter gecompliceerd door de vaak veranderende en zelfs tegenstrijdige wetgeving, aangezien opeenvolgende regeringen tegengestelde ideologieën en prioriteiten inbrengen.

Zo werd het Berberschaap in 2013 opgenomen in de Spaanse catalogus van invasieve uitheemse soorten. Dit betekent dat het officiële beleid van de nationale overheid was om de soort volledig uit het land uit te roeien.

Jachtgroepen kregen echter een uitzondering voor de regio Murcia, het oorsprongspunt van de soort in Spanje. In 2016 schrapte een uitspraak van het Hooggerechtshof deze en andere uitzonderingen en herhaalde dat alle invasieve uitheemse soorten uitgeroeid moeten worden.

In 2018 werd de wetgeving inzake natuurlijk erfgoed en biodiversiteit uit 2007 echter hervormd, waardoor het vonnis uit 2016 feitelijk werd teruggedraaid.

Ondanks pogingen om de invasieve schapen te jagen, hebben verboden op dergelijke activiteiten in beschermde gebieden deze inspanningen belemmerd. (Foto: Simon Roots)

Met deze hervorming worden uitheemse soorten die al invasief waren vóór 2007 niet langer uitgeroeid. In plaats daarvan worden ze gecontroleerd door middel van jacht en visserij. Wat de situatie nog ingewikkelder maakt, is dat jagen illegaal is in beschermde natuurgebieden en dat de jachtwetgeving verschilt tussen autonome gemeenschappen.

Veel bewoners zijn echter van mening dat er binnen het huidige kader een effectief evenwicht kan worden gevonden.

"“Het evenwicht tussen het behoud van wildfauna en de bescherming van de landbouw is een complexe maar beheersbare uitdaging”, aldus García. ​"Het Alicante-gebergte, met zijn rijke biodiversiteit en belangrijke landbouwsector, kan als model dienen voor andere regio's die met soortgelijke problemen kampen.”

"“Met een geïntegreerde en duurzame aanpak is het mogelijk om de belangen van boeren te beschermen en tegelijkertijd de natuurlijke rijkdom te behouden die deze prachtige regio kenmerkt”, voegde hij toe. ​"Het is daarom van cruciaal belang om duurzame beheerstrategieën te implementeren die een evenwicht vinden tussen het behoud van de wildfauna en de bescherming van de landbouw.”

Een ander omstreden punt is compensatie. Terwijl wildbeheer de verantwoordelijkheid is van het Department of the Environment, is het Department of Agriculture verantwoordelijk voor het compenseren van boeren voor verliezen die zijn geleden door schade aan wilde dieren en het verstrekken van hulp voor preventieve maatregelen.

In juni van dit jaar kondigde het ministerie van Landbouw echter aan dat het alleen geld zou vrijmaken voor preventieve maatregelen in de regio Valencia en niet voor compensatie, zoals eerder aangekondigd. Bovendien bedroegen de voor deze maatregelen toegewezen middelen € 250,000, een bedrag dat in schril contrast staat met de € 6.3 miljoen in de begroting van buurland Catalonië.

Volgens gegevens van de vakbond bedroegen de totale verliezen door schade aan wilde dieren op het platteland van Valencia in 2023 ruim € 45 miljoen.

Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft eerder verklaard dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn om de uitbreiding van verschillende soorten in te dammen. of de frequentie en omvang van hun impact op menselijke activiteiten en de natuurlijke omgeving. Het heeft specifiek gesproken over wild zwijn, reeën, barbarijse schapen, steenbokken, moeflons en konijnen, die in bevolking en verspreiding toenemen.