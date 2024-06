Italiaanse leverancier van koolstofkredieten ontvangt internationale accreditatie

Italiaanse olijventelers en andere boeren kunnen gemakkelijker de koolstofkredietmarkt betreden en profiteren van een alomvattende regeneratieve landbouwaanpak.

Het Alberami-project is officieel gevalideerd door de Indiase entiteit Carbon Check onder de Internationaal Koolstofregister (ICR), waardoor het CO2-credits internationaal kan verkopen.

Deze kredieten zijn afkomstig van de eerste groep Italiaanse boeren die zich houden aan het Alberami-protocol, dat tot doel heeft de productie van koolstofkredieten in het veld te maximaliseren.

Samen met olijventelers, wier medewerking cruciaal was voor de lancering van het initiatiefzullen boeren die kastanjes, amandelen, walnoten, johannesbroodbomen, citrusvruchten, kersen, vijgen, cactusvijgen, pistachenoten, weilanden en bouwland verbouwen in het kader van de regeling koolstofkredieten kunnen genereren en verhandelen.

"Wanneer een olijventeler of een andere boer daarin geïnteresseerd is het genereren van koolstofkredieten samen met ons begeleiden we hen in de eerste fase van het kiezen van de landbouwpraktijken die ze willen toepassen”, zegt Francesco Musardo, algemeen directeur en oprichter van het Alberami-project.

De broers die LiMatunni runnen, een 19th-eeuwse olijfboerderij in de Zuid-Italiaanse regio Apulië behoorden tot de eersten die koolstofkredieten verkochten via het Alberami-project.

"Onze hele benadering van de olijventeelt is biologisch en is erop gericht de natuur te laten bloeien”, vertelt Ascanio Sammarco, mede-eigenaar van de boerderij. Olive Oil Times. ​"Toen we hoorden over de mogelijkheid om onze CO2-credits op de markt te brengen, hebben we niet geaarzeld.”

"We hielden van het idee omdat het een moderne benadering van de landbouw, met respect voor het milieu, koppelt aan tastbare steun voor boeren”, voegde hij eraan toe.

Het bedrijf beheert olijfgaarden in Erchie en Maruggio, in het zuiden van Puglia. In beide gebieden wordt biologische landbouw toegepast, waarvan er één zwaar getroffen is Xylella fastidiosa.

"Om aan de grenzen en voorwaarden van het Alberami-protocol te voldoen, hoefden we niet veel aan ons werk te veranderen”, legt Sammarco uit. ​"Hoewel iedereen mee kan doen, zullen degenen die biologische landbouw beoefenen het gemakkelijker vinden. Toch moet je je huidige praktijken upgraden en uitbreiden om CO2-credits te genereren.”

De Alberami-protocol omvat 13 praktijken geïnspireerd door duurzame en regeneratieve landbouw.

"Boeren moeten ten minste drie nieuwe agronomische praktijken overnemen van de praktijken die in het protocol staan ​​vermeld”, aldus Musardo.

"Er worden bodembemonsteringen uitgevoerd om een ​​basislijn vast te stellen, en de daaropvolgende monsters worden jaarlijks genomen”, voegde hij eraan toe. ​"Deze, samen met andere factoren, stellen ons in staat de uitgifte van koolstofkredieten te meten, die vervolgens op de vrijwillige compensatiemarkt worden verkocht.”

Koolstofkredieten worden routinematig door bedrijven over de hele wereld gekocht om de CO2-voetafdruk die zij produceren te compenseren. Koolstofmarkten zoals de ICR bieden het platform voor dergelijke transacties.

"De opbrengst van deze verkopen wordt gedeeld met de boeren, die tot 75 procent van de winst ontvangen”, aldus Musardo.

"Hoewel het afhangt van het bedrijf en de praktijken, zou ik zeggen dat we gemiddeld €250 per hectare ontvangen”, aldus Sammarco.

advertentie

advertentie

Volgens Alberami geldt dat hoe meer goedgekeurde praktijken boeren implementeren, hoe hoger de koolstofkredieten die hun activiteit genereert.

"Degenen die de Alberami-protocollen ondertekenen, verbinden zich ook tot een periode van minstens vijftien jaar”, aldus Musardo.

De lijst van dergelijke praktijken omvat de overgang naar biologische landbouw, nul- of minimale grondbewerking, het groener maken van de landbouwgrond, het planten van bodembedekkingsgewassen, het integreren van meer dan één gewas in hetzelfde gebied, het creëren van bufferstroken, windsingels en heggen langs de randen van boom- of graangewassen, het hergebruiken van snoeiresten en het terugdringen van kunstmest.

"Regeneratieve landbouw betekent het herstellen van een deel van het gehalte aan organische stof in de bodem, het voeden ervan en het verbeteren van de vruchtbaarheid”, zegt Thomas Vatrano, agronoom, olijfolieproever en technisch adviseur van Alberami.

"Of het nu gaat om monocultuur of om het overmatig gebruik en misbruik van minerale meststoffen, de bodem ligt al lange tijd onder vuur”, voegde hij eraan toe. ​"Hoewel regeneratieve landbouw een breed begrip is, kunnen we het samenvatten als het herstellen van de vruchtbaarheid van de bodem.”

Het Alberami-project beslaat momenteel ruim 1,500 hectare en er zijn 67 boeren bij betrokken. ​"Dankzij de validatie gaan we nu een echt operationele fase in, zodat de ruim 10,000 hectare op de wachtlijst kan worden ontsloten”, aldus Musardo.

Binnen ICR wordt het Alberami-project nu vermeld als ​"Agro-ecologie Italië.” Musardo zei dat ze al mogelijkheden onderzoeken om in het buitenland uit te breiden.

"Zodra de methodologie is vastgesteld, zal het eenvoudig zijn om deze op te schalen naar andere regio’s, in landen als Griekenland, Libanon, Tunesië of Turkije”, zei hij.

Volgens Alberami zijn de koolstofkredieten die worden gegenereerd nu in trek bij verschillende entiteiten.

"We werken samen met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, waaronder een voetbalspeler, en met transportbedrijven, financiële instellingen en farmaceutische entiteiten”, zei hij, verwijzend naar overeenkomsten die worden afgerond met andere kredietuitwisselingsplatforms in Frankrijk, Spanje en Zwitserland.

Terwijl de markt voor koolstofkredieten is beïnvloed door aanzienlijke misbruikenwordt de marktgebaseerde oplossing voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen nog steeds gezien als een effectieve manier om de oorzaken van de klimaatverandering te bestrijden.

Het Witte Huis heeft nieuwe richtlijnen aangekondigd om de markt voor CO2-compensatie in de Verenigde Staten te versterken. De Europese Unie denkt er ook over na koolstofmarkten van cruciaal belang om een ​​groenere landbouw te ontwikkelen.

Volgens Musardo zijn bedrijven nu veel aandachtiger en kritischer over de kwaliteit van de credits die ze kopen.

"Ze zoeken projecten van hoge kwaliteit die transparantie en verantwoording garanderen”, zei hij. ​"Het hebben van zo’n project in Italië is bijzonder aantrekkelijk voor onze landbouw, omdat alle investeringen en winsten in het land blijven.”