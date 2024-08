Verkoop Italiaanse olijfolie gestegen in laatste rapport

Volgens ASSITOL zijn de winsten van de Italiaanse olieverpakkers in de laatste twee maanden van 2010 aanzienlijk gestegen. Op binnenlands vlak steeg de verkoop met 31 procent en de export met 22.4 procent. Met betrekking tot de gehele periode 2009-2010 rapporteert ASSITOL een stijging van 21.6 procent. Dit aantal weerspiegelt winsten in binnen- en buitenland en is welkom nieuws na een trage start van het jaar. HELPEN is de Vereniging van de Italiaanse olie-industrie. De leden zijn verpakkers van olie, voornamelijk olijfolie, maar ook zaadoliën en afvallen van olie. Leden variëren van groothandels tot bekende merken als Colavita en Monini, en zijn goed voor de verkoop van 90 procent van de Italiaanse olijfolie.

Extra vierge olijfolie, wat ASSITOL noemt ​"conventionele ”extra vierge olijfolie, is verreweg de grootste categorie die door leden wordt verpakt. Ze verpakken Italiaanse, maar ook EU- en niet-EU-olijfolie. Ook verpakt zijn de veel kleinere categorieën van geografisch aangegeven DOP- en IGP-oliën, 1OO procent Made in Italy en biologisch. Deze nicheproducten (en duurdere) vormen samen ongeveer 6 procent van de hele categorie extra vierge. Ook hun verkoopcijfers waren over het algemeen positief. De DOP- en IGP-oliën kenden een stijging van meer dan 50 procent op de binnenlandse markt in november en december, in tegenstelling tot 2009. De uitzondering kwam met 1 procent Italiaanse extra vierge olijfolie, die in eigen land een daling van 4 procent had, hoewel een stijging van 6.5 procent. op de exportmarkt.

Olie uit afvallen (een olie die wordt gewonnen via een industrieel proces waarbij oplosmiddelen worden gebruikt, en vergelijkbaar met de olie die wordt gebruikt bij het maken van zaadoliën) won ook met een stijging van 12.8 procent. Vooral bakkerijen, althans binnen Italië, gebruiken deze olie. Er wordt ook onderzoek gedaan naar olie uit afvallen van olie voor gebruik bij de opwekking van elektriciteit, het onderwerp van een conferentie die in november 2010 door olijfolieproducenten werd bijgewoond.

De concurrentie tussen de olijfolieproducerende landen is hevig en Spanje wordt beschouwd als de meest agressieve concurrent van Italië. Na Spanje produceert Italië de meeste olijfolie. Terwijl de binnenlandse cijfers van Italië met 31 procent toenamen, daalden de binnenlandse cijfers van Spanje met 5 procent (ASSITOL vergeleken met de afgelopen vier jaar) voor de periode november-december 4. ASSITOL schrijft de Italiaanse winst toe aan flexibiliteit en slimme kostenbesparende maatregelen.

ASSITOL was onlangs ook in het nieuws vanwege hun Januari 27th uitspraak over de nieuwe EU-regelgeving met betrekking tot het testen op alkylesters. Een verhoogd gehalte aan alkylesters wijst over het algemeen op een olijfolie die is geproduceerd uit olijven van slechte kwaliteit en die de aanduiding extra vierge niet waardig is. De EU heeft een wet aangenomen die een limiet stelt aan alkylesters, iets waar ASSITOL sterk voorstander van is.

De volgende cijfers gepubliceerd door Coldiretti (een grote agrarische belangengroep en lobby) geven een momentopname van de Italiaanse extra vergine olijfoliesector:

Aantal olijfbomen: 250,000,000

Productie 2010 - 2011: 550,000 ton

Marktpositie: tweede, na Spanje

Consumptie per hoofd van de bevolking: 13 - 14 kg/jaar

Aantal DOP / IGP-oliën: 40

Jaaromzet in euro: 2 miljard

Werkdagen: 50,000,000