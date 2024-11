Italië munt speciale labels voor zijn PDO- en PGI-olijfolie

Als onderdeel van een plan om oplossingen voor veiligheid en traceerbaarheid voor de agrovoedingssector te implementeren, heeft het Italiaanse Polygrafische Instituut en Staatsmunt (IPZS, naar de Italiaanse afkorting) een label gelanceerd dat specifiek is ontwikkeld voor de extra vergine olijfolie met Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA) certificeringen.

Het label, met exclusieve graphics en geavanceerde beveiligingselementen, is ontworpen om op de dop of het blikje van de fles te worden bevestigd. Het is uniek genummerd en bevat een QR-code om toegang te krijgen tot een platform met informatie over het product en de producent.

Het consortium voor de bescherming van de BGA-olie van Rome was het eerste bedrijf dat het label direct na de oprichting invoerde, gevolgd dit jaar door de consortia PDO Olio Sabina, PGI Olio di Calabria en PDO Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times bezocht de Officina Carte Valori, de beveiligde drukkerij in Rome waar de etiketten worden vervaardigd. Het is gevestigd aan de Via Salaria, de grootste van de vier IPZS-faciliteiten, met 569 personeelsleden en 15 productieafdelingen.

""Hier vervaardigt het Polygrafisch Instituut alle traceerbaarheidsproducten, terwijl de producten voor de fysieke en digitale identiteit van de burger in een nabijgelegen gebouw worden gemaakt", zei Matteo Cerasoli, de manager van de beveiligde drukkerij, tijdens de introductie van het bezoek en na het passeren van de eerste veiligheidscontrole.

De fabriek produceert ook etiketten voor goederen die onder het staatsmonopolie vallen, waaronder tabak, farmaceutische etiketten, belastingzegels en niet-traceerbare genummerde producten zoals loterijbiljetten. Bovendien is er een sectie gewijd aan het drukken van postzegels en het officiële tijdschrift.

In overeenstemming met de strenge veiligheidsnormen die de toegang tot alle IPZS-faciliteiten regelen, wordt de ingang van de beveiligde drukkerijruimte bewaakt door de financiële politie. Alleen geautoriseerd personeel kan de verschillende afdelingen betreden via gesloten deuren.

"“Net als alle andere traceerbare producten heeft het label voor de BOB- en BGA-extra vierge olijfolie veiligheidskenmerken die vergelijkbaar zijn met die welke we vinden in identiteitsdocumenten zoals paspoorten en identiteitskaarten, maar ook in bankbiljetten”, aldus Cerasoli.

Als men de plek nadert waar de etiketten worden geproduceerd, is het geluid van machines die op volle capaciteit werken te horen. Tijdens de Olive Oil Times Tijdens hun bezoek stellen de technici van IPZS de machine in die de op rollen geordende etiketten print.

Productie van etiketten voor de PGI Olio di Calabria (Foto: Polygrafisch Instituut en Staatsmunt)

"“Alle apparatuur is exclusief ontworpen voor het Polygrafisch Instituut”, aldus Cerasoli. ​"Deze machine heeft een kern die bestaat uit een veelvoud aan controlesystemen, die 100 procent van de productie certificeren.”

"“Wij certificeren de producten door elk zichtbaar en onzichtbaar veiligheidskenmerk te controleren”, voegde hij toe. ​"We kunnen zeggen dat de fysieke beveiligingsproducten twee werelden hebben, een zichtbare en een onzichtbare die de bescherming verbetert.”

Nadat ze zijn gedrukt, gaan de etiketten die bestemd zijn voor de agrovoedingssector, waaronder die voor de extra vierge olijfolie met BOB en BGA, naar de afdeling variabele gegevens om te worden genummerd.

"“Deze afdeling voert een taak uit van grote complexiteit”, aldus Cerasoli. ​"Simpel gezegd wordt elk label genummerd met een alfanumerieke code gecombineerd met een willekeurige controlecode die wordt gegenereerd door een gepatenteerd algoritme, waarmee we unieke labels kunnen verkrijgen.”

Speciale camera's controleren vervolgens de aanwezigheid, leesbaarheid en kwaliteit van beide codes op elk etiket, zodat de controle-instanties de authenticiteit van het product kunnen verifiëren. Bovendien controleren ze de QR-code om ervoor te zorgen dat deze volledig voldoet aan de ISO (kwaliteitsvereisten) van de sector en ondubbelzinnig kan worden gelezen door de apparaten van de gebruikers.

"“We zijn in feite begonnen met onze ervaring met wijn”, aldus Annalisa Griffo, hoofd van de agrovoedingseenheid. ​"We hebben meer dan een decennium lang labels voor DOCG- en DOC-wijnen geproduceerd. We moeten bedenken dat het label voor DOCG-wijnen verplicht is, terwijl dat voor DOC-wijnen vrijwillig is.”

"Toch hebben we in de loop der jaren gezien dat steeds meer producenten en consortia ervoor kiezen om het laatste te doen', voegde ze toe. ​"We produceren jaarlijks twee miljard wijnetiketten, waarvan 1.5 miljard DOC zijn. Dit was een sterk punt om deze oplossing uit te breiden naar de PDO- en PGI-agrovoedingsproducten.”

Bij de volgende machine, die het bedrukte papier verwerkt, ronden de IPZS-technici de verwerking van een rol af.

Etiketten voor de PGI Olio di Roma (Foto: Polygrafisch Instituut en Staatsmunt)

De rollen worden volgens veilige drukprocedures geproduceerd in de IPZS-fabriek in Foggia, waarna ze worden geregistreerd en overgebracht naar Rome.

"“Elke afdeling in dit gebied is uitgerust met een kluis om de rollen op te slaan die uit het vorige verwerkingsgebied komen”, aldus Cerasoli, die erop wijst dat er aan het einde van elke fase van het productieproces een rapport wordt opgesteld.

"“In elke fase worden zowel de goede als de afvalproducten in kaart gebracht, per stuk geteld en gewogen”, voegde hij toe. ​"“In essentie houden we gegevens bij over de geschiedenis van elke rol en de labels die deze vormen, gedurende het hele productieproces. Het beheer hiervan is cruciaal.”

Zodra de IPZS-technici klaar waren met het verwerken van een rol, Olive Oil Times hebben het onderzocht en de fysieke kenmerken van de etiketten nauwkeurig bestudeerd.

"“Elk etiket wordt gekenmerkt door een reeks fysieke elementen, namelijk het watermerk met een specifiek ontwerp, samen met zichtbare en onzichtbare fibrillen”, aldus Cerasoli. ​"Bovendien is er een veiligheidsafdruk, en daarom is het onmogelijk om deze te kopiëren of te vervalsen.”

"Als we met een vergrootglas kijken, zien we microteksten die verschillende formuleringen weergeven met een resolutie die ze alleen met speciale systemen detecteerbaar maakt', voegde hij toe. ​"Dit is het zichtbare deel van het product, aangevuld met een onzichtbaar deel erachter, zoals we eerder al zeiden. Sommige fibrillen worden fluorescerend en de veiligheidsdruk bestaat uit verschillende inkten. Daarnaast is er een veiligheidskenmerk dat we niet mogen onthullen.”

De andere IPZS-labels verschillen van hen doordat ze aangepaste graphics hebben. De PDO en PGI extra vergine olijfolie consortia kunnen de labels personaliseren met hun logo's en kleuren.

"Dit alles komt voort uit de noodzaak om de hoogwaardige producten, hun authenticiteit en de ware aard ervan te beschermen. ​''Gemaakt in Italië,' zei Griffo. ​"De Italiaanse agrovoedingssector behoort tot de meest gewaardeerde en erkende ter wereld, en om die reden ook tot de meest geïmiteerde.”

Productie van etiketten voor de BOB Olio Terre di Siena (Foto: Polygrafisch Instituut en Staatsmunt)

Ze noemde een recent rapport van het Italiaanse Instituut voor Kwaliteitscontrole en Fraudebestrijding, waaruit blijkt dat de waarde van nagemaakte Italiaanse landbouw- en voedingsproducten in 2023 ruim € 42 miljoen bedroeg, waarvan 33 procent nagemaakte BOB- en BGA-producten waren.

"Wij geloven dat het erg belangrijk is om een ​​sterke identificatie van het product te creëren, ook om de ​'“Het is een ‘Italiaans klinkende’ fraude, met zeer hoge cijfers”, aldus Griffo. ​"Jaarlijks verliezen Italiaanse producenten bijna € 100 miljard aan exportverkopen door deze truc, waarbij ze ​'Italiaans-zijn door de kleuren, woorden en symbolen van het land.”

"BOB's en BGA's zijn niet alleen ​''Made in Italy', maar ook gecertificeerde producten die een extra certificerings- en controleproces doorlopen', merkte ze op. ​"Vervalsing leidt tot reputatieschade, verlies van inkomsten en, niet secundair, een risico op gezondheidsschade. Daarom is het belangrijk om de producten, de producent en de consumenten te beschermen.”

Het beschermen van het publieke vertrouwen en de gezondheid is een van de kernwaarden van IPZS. Het label wil de kwaliteit van consumenten verder garanderen en tegelijkertijd authentieke en gezonde producten beschermen.

Bovendien geeft de QR-code die op elk etiket is afgedrukt toegang tot het IPZS-platform dat is gewijd aan het digitale paspoort van de producten, Geef het doorHier kunnen consumenten de authenticiteit en traceerbaarheid van de producten verifiëren en een etalage vinden.

"Naast het weergeven van alle stappen van het productieproces, geeft het platform ook informatie die door de boeren wordt verstrekt, zoals evenementen, oleotoerisme en wijntoeristische reizen, recepten en combinaties, en meer,” voegde Griffo toe. ​"Het is de bedoeling dat het een echt communicatiekanaal wordt tussen producenten en consumenten.”

Het bezoek werd afgesloten met een laatste veiligheidscontrole, terwijl de productie in de beveiligde drukkerij op volle toeren draaide.

Momenteel wordt, parallel aan de olijvenoogst, gewerkt aan de productie van etiketten voor de extra vierge olijfolie met beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en beschermde geografische aanduiding (BGA).