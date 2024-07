Italië, Turkije en Brazilië lopen voorop bij de 'EVO IOOC' Awards

De 9th EVO IOOC Italië werd op 15 juni afgesloten met een prijsuitreikingth in het historische stadstheater van Palmi, Calabrië.

Antonio G. Lauro, voorzitter van de internationale olijfoliewedstrijd, maakte de winnaars bekend van de categorieën Best in Show en Best in Country en de ontvangers van de speciale prijzen.

Aan het evenement, mede georganiseerd door algemeen directeur Stefania Reggio, namen producenten, sectorexperts en olijfolieliefhebbers deel. begeleide proeverijen van de winnende producten.

Gelegen aan de Violette Kust, met uitzicht op de Tyrrheense Zee, was Palmi ook het decor voor de sensorische evaluaties die in mei door de jury van het CapoSperone Resort werden uitgevoerd.

Vijfentwintig ervaren proevers uit 11 landen beoordeelden 671 inzendingen uit 28 landen, waaronder 592 extra vierge olijfolie en 79 gearomatiseerde olijfolie.

Italië heeft de meeste inzendingen ingediend en was het land met de meeste prijzen, met 185 deelnemende merken en 139 toegekende medailles. Turkije volgde met 102 ingezonden merken en 77 medailles.

De Braziliaanse producenten namen deel met 69 merken, waarvan er 63 een prijs ontvingen. Griekenland concurreerde met 88 merken en ontving 60 medailles, gevolgd door Spanje, dat met 56 merken deelnam en 38 medailles mee naar huis nam.

De lijst met winnaars omvat Portugal (23 medailles), Israël (20 medailles), Tunesië (19 medailles), Argentinië (11 medailles), Kroatië (negen medailles), Jordanië (vijf medailles), Algerije (vier medailles), de Verenigde Staten , Zuid-Afrika, Marokko (elk drie medailles), Saoedi-Arabië, China, Libanon (elk twee medailles), Frankrijk, Malta en Slovenië (elk één medaille).

"De afgelopen tijd zijn er duidelijke en impactvolle veranderingen geweest, voornamelijk als gevolg van de gevolgen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde hebben plaatsgevonden, wat complexe uitdagingen met zich meebrengt voor boeren in de traditionele olijventeeltlanden,” vertelde Lauro Olive Oil Times.

"Aan de andere kant zijn we ook getuige van een toename van het aantal producerende landen en nieuwe concurrenten die krachtig de mondiale markt voor hoogwaardige producten betreden”, voegde hij eraan toe. ​"Dit alles brengt ons ertoe te bevestigen dat extra vierge olijfolie niet langer grenzen of meesters heeft, maar alleen uitstekende hoofdrolspelers.”

De organisatoren onthulden tijdens het prijsevenement enkele gegevens over de concurrerende producten.

Dertig procent van de inzendingen was biologisch en kwam uit een regio met een gecertificeerde geografische aanduiding, waaronder een Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of Beschermde geografische aanduiding (BGA).

Ruim de helft (55.3 procent) van de extra vierge olijfolie was een mengsel van twee of meer variëteiten. Monovariëteiten omvatte bijna 45 procent van het totaal en vertegenwoordigde meer dan 180 variëteiten.

Lauro benadrukte ook een recente nieuwigheid die door de wedstrijd werd geïntroduceerd: de samenwerking met een toonaangevende onderzoeksorganisatie.

Vorig jaar ondertekende het management van de EVO IOOC Italië een voorlopige samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Olijf-, Fruit- en Citrusgewassen van de Raad voor Landbouwonderzoek en Economie (CREA-OFA).

Volgens de overeenkomst kunnen producenten die zich inschrijven voor de wedstrijd deelnemen aan de onderzoekslijn ​'Traceerbaarheid van 's werelds extra vierge olijfolie', waarvan de resultaten zullen worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke publicaties.

"Dit is een uitgebreid project betreffende de karakterisering van de extra vierge olijfolie op basis van de participatieve onderzoeksaanpak”, aldus Lauro. ​"We zijn blij dat we samen met Enzo Perri, de directeur van CREA-OFA, en de olijfoliebedrijven tot de hoofdrolspelers van dit onderzoek behoren.”

Een lijst met resultaten voor de EVO IOOC Italië 2024 is beschikbaar op de wedstrijdpagina website en sociale media.