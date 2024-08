Kangadis-zaak gaat door ondanks faillissement

Eisers in de Kangadis olijfolievervalsing class action-rechtszaak vierden vorige week een kleine overwinning nadat een federale rechter ermee instemde door te gaan in de zaak van $ 261 miljoen, ondanks de faillissement van het bedrijf.



De zaak betreft olijfolie van het merk Capatriti, die door Kangadis op de markt wordt gebracht als ​"100% pure olijfolie. " Volgens de bewering van de eiser is uit analyse gebleken dat de olie in kwestie helemaal geen olijfolie is, maar olie uit afvallen van olijven — een geraffineerde olie gemaakt van bijproducten van de eerste persing van olijven, met inbegrip van overgebleven pitten en pulp die door hitte en chemische oplosmiddelen. Als de laagste kwaliteit eetbare olie afgeleid van olijven, olie uit perskoeken van olijven wordt vooral gebruikt in de foodservice-industrie.

Op 18 september beval de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff van het zuidelijke district van New York de certificering van de klas. Certificering vindt plaats wanneer de rechtbank vaststelt dat aan bepaalde voorwaarden onder de eisers is voldaan, zoals alle eisers die dezelfde claim delen.

Rakoff certificeerde eerder de zaak Ebin v. Kangadis in maart, maar de voortgang stopte vanwege het faillissement tegen Kangadis Food Inc. (KFI). De beschuldigingen zijn effectief overgebracht naar een rechtszaak tegen Kangadis Family Management LLC, een bedrijf dat eigendom is van drie Kangadis-familieleden die ook aandeelhouders zijn van KFI.

De eisers zeggen dat de belofte van ​"100% pure olijfolie, ”gedrukt op vijf zijden van de Capatriti-blikken beïnvloedde hun beslissing om het product te kopen en dat de valse claim in strijd was met de consumentenbeschermingswetten.

Kangadis heeft bezwaar gemaakt tegen de claim vanwege het feit dat groepsleden worden gedefinieerd als ​"alle personen in de Verenigde Staten die Capatriti 100 procent pure olijfolie hebben gekocht, verpakt vóór 1 maart 2013. " Het bedrijf verkoopt aan retailers, niet rechtstreeks aan consumenten.

De rechter heeft dat echter verworpen. ​"Of iemand tijdens de les wel of niet een blikje heeft gekocht... dat daadwerkelijk afvallen bevatte, is een objectief zo ​​goed te bepalen vraag als men maar kan stellen', schreef de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff van het zuidelijke district van New York in het bevel.

Vorig jaar heeft de North American Olive Oil Association (NAOOA) een aanklacht ingediend tegen Kangadis—Die zaken doet onder de namen Gourmet Factory, Capatriti en Porto - claimen ​"onwettige, misleidende en bedrieglijke misbranding.” Hoewel de NAOOA en Kangadis in juli 2013 een vertrouwelijke schikking bereikten, dwongen juridische kosten het bedrijf tot faillissement.