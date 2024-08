AI inzetten om de kwaliteit, efficiëntie en vertrouwen van olijfolie te verbeteren

De afgelopen twee jaar is kunstmatige intelligentie (AI) in de vorm van grote taalmodellen – zoals Gemini, ChatGPT en Bard – heeft de publieke tijdsgeest vastgelegd.

De afgelopen tien jaar heeft kunstmatige intelligentie de olijfboeren echter geholpen de efficiëntie en de besluitvorming te verbeteren.

Eerder dit jaar kwamen stadsfunctionarissen in Jaén, Spanje, bijeen om de vele rollen te bespreken die kunstmatige intelligentie kan vervullen voor olijfboeren en molenaars in de meest wonderbaarlijke olijfolieproducerende provincie ter wereld.

Olijfolieproducenten beginnen langzaamaan de voordelen in te zien van hun verhuizing naar dit gebied. Ze kunnen zien hoe AI niet alleen de branding, maar ook de klanttevredenheid kan verbeteren. - Javier Canego Martinez, projectmanager, Decidata Analytics

Onder de aanwezigen bevond zich Decidata Analytics, een bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie dat wordt gebruikt om data-analyse te verbeteren.

Projectmanager Javier Canego Martinez vertelde het Olive Oil Times dat kunstmatige intelligentie de traceerbaarheid zou kunnen verbeteren en zou kunnen bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen in een sector die geplaagd wordt door negatieve ontwikkelingen krantenkoppen over fraude in de afgelopen maanden.

"AI-hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat de olijfolie authentiek en van hoge kwaliteit is door het type olijven dat wordt gebruikt te controleren”, zei hij. ​"Dit kan worden gedaan door foto's van olijfpitten te analyseren met behulp van beeldherkenningstechnologie. Door nauwkeurige informatie over het product te verstrekken, kunnen bedrijven vertrouwen bij de consument opbouwen en een sterke merkreputatie behouden.”

Onderzoekers van Italiaanse universiteiten hebben kunstmatige intelligentie getraind de herkomst identificeren van extra vierge olijfolie met behulp van de fenolverbindingen en sterolen. In een onderzoek uit 2022 meldden ze dat de AI de lokaal geproduceerde olijfolie van Taggiasca Ligure correct identificeerde.

Naast het verifiëren van de authenticiteit gelooft Canego Martinez dat AI-aangedreven tools producenten en retailers kunnen helpen klanten te targeten met gepersonaliseerde advertenties.

"Door te begrijpen wat consumenten leuk vinden en hoe ze zich gedragen, kunnen bedrijven hun berichten en promoties aanpassen om specifieke groepen effectiever te bereiken”, zegt hij.

"AI kan markttrends voor de olijfoliesector verder voorspellen, samen met de eisen van de consument, waardoor bedrijven hun strategieën van tevoren kunnen aanpassen”, aldus Canego Martinez. ​"Hierdoor kunnen ze de voorraad, prijzen en marketinginspanningen optimaliseren om concurrerend te blijven.”

Diego Hueltes, een computeringenieur en consultant, heeft aangetoond dat AI-modellen dat kunnen nauwkeurig prijzen voorspellen. Hij ontwikkelde drie voorspellende prijsmodellen met behulp van historische prijsgegevens, klimaatgegevens en gegevens over eerdere oogsten om de prijzen voor 2017 en 2018 nauwkeurig te voorspellen.

Het grootste deel van de AI-technologie voor deze toepassingen is niet zo bekend als de op de consument gerichte grote taalmodellen die de huidige generatie generatieve AI opleveren.

Canego Martinez zei echter dat generatieve AI iedereen die betrokken is bij de olijfoliewereld kan helpen documenten en formulieren in te vullen en producten te produceren. ​"inhoud van hoge kwaliteit, waaronder sociale media, blogs, video’s en andere marketingtools.”

"Olijfolieproducenten beginnen langzaamaan de voordelen in te zien van hun verhuizing naar dit gebied”, zei hij. ​"Ze kunnen zien hoe AI niet alleen de branding van olijfoliebedrijven kan verbeteren, maar ook de algehele klanttevredenheid kan verbeteren.”

Tijdens het evenement in Jaén bespraken functionarissen het gebruik van AI voor chatbots voor klantenondersteuning en hoe boeren en molenaars bestaande AI-tools kunnen gebruiken om de oogsttiming en markttrends te voorspellen.

Samen met kunstmatige intelligentie was er discussie over met behulp van blockchain-technologie om de traceerbaarheid te verbeteren en diefstal en fraude tegen te gaan.

Naast de marketing- en klantgerichte onderdelen van het bedrijf, zei Canego Martinez dat boeren en producenten AI kunnen gebruiken om hun activiteiten efficiënter en duurzamer te maken.

"AI maakt het mogelijk productieprocessen te optimaliseren, waardoor ze efficiënter en duurzamer worden”, aldus Canego Martinez. ​"Dit omvat het juiste gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water en meststoffen, het verminderen van de impact op het milieu en het bevorderen van verantwoorde landbouwpraktijken.”

Op een conferentie in juni in Mengíbar, een andere stad in de provincie Jaén, presenteerden onderzoekers een AI-platform dat zo accuraat was voorspelde tijdstippen van de olijvenoogst een seizoen vooruit op basis van meteorologische en historische oogstgegevens.

"AI en machinaal leren spelen ook een fundamentele rol bij het objectiveren van besluitvorming”, aldus Canego Martinez. ​"Met deze technologieën kunnen bedrijven grote hoeveelheden gegevens analyseren en er nauwkeurige, op bewijs gebaseerde inzichten uit halen. Dit elimineert subjectiviteit en menselijke vooroordelen, waardoor beter geïnformeerde en eerlijke beslissingen mogelijk worden.”

Canego Martinez wees ook op ongediertebestrijding als voorbeeld van hoe AI-tools olijfboeren kunnen helpen bij hun dagelijkse werk.

"Machine learning-modellen kunnen helpen voorspellen wanneer plagen kunnen verschijnen door te kijken naar gegevens uit het verleden en omgevingsfactoren, wat uiterst nuttig is voor boeren bij het maken van keuzes op het gebied van gewasbeheer, ”zei hij.

"Ze kunnen ook een indicatie geven van de toekomstige gewasopbrengsten op basis van de groei op dit moment, waardoor het voor boeren gemakkelijker wordt om vooruit te plannen”, aldus Canego Martinez. ​"Het optimaliseren van irrigatie is ook een mogelijkheid, zoals Agrow Analytics in Spanje biedt. In de toekomst zal de toepassing van AI en machine learning olie van hogere kwaliteit blijven produceren.”