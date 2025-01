Nieuwe CEO van Deoleo erft juridische en financiële uitdagingen

Nu 2025 begint, krijgt de onlangs benoemde CEO van 's werelds grootste olijfoliebottelaar te maken met grote tegenwind.

De raad van bestuur van Deoleo benoemde in september Cristóbal Valdés tot nieuwe CEO. Hij vervangt Ignacio Silva, die in 2019 voor deze functie werd benoemd.

Eind november nam Valdés officieel de leiding over het bedrijf over, terwijl Silva de overstap maakte naar een niet-uitvoerende rol als president en voorzitter van de raad van bestuur.

""Ik voel me vereerd om als CEO bij Deoleo aan de slag te gaan", schreef Valdés op LinkedIn. ​"Mijn visie is duidelijk: we willen onze marktpositie versterken en voorop blijven lopen op het gebied van innovatie, terwijl we prioriteit geven aan het welzijn en de groei van onze medewerkers.”

Valdés, die een diploma rechten en economie behaalde aan de Universiteit van Deusto en een Master in Bedrijfskunde van de IE Business School, begon zijn professionele carrière als productmanager voor de supermarktketen Carrefour.

Hij klom verder op de carrièreladder en werkte als internationaal productdirecteur voor het in Frankrijk gevestigde ADEO Services. Vervolgens werd hij CEO van het maritieme logistieke bedrijf Bergé Marítima en later directeur van de op één na grootste producent van conservenvoedsel in Europa, Jealsa.

Valdés is momenteel lid van de raad van bestuur van Meliá Hotels International, waardoor de doorgewinterde bestuurder over een brede waaier aan relevante ervaring beschikt voor zijn nieuwe functie.

Valdés brengt tientallen jaren ervaring in voedselverpakkingen, horeca en internationaal productmanagement mee naar Deoleo. (Foto: Cristóbal Valdés via LinkedIn)

Terwijl Silva vertelde La Vanguardia Eerder dit jaar was Deoleo financieel veel sterker dan toen hij werd aangesteld. Het bedrijf kreeg in de tweede helft van 2024 te maken met een reeks tegenslagen.

Silva verwacht dat het bedrijf het jaar zal afsluiten met een schuld van ongeveer € 100 miljoen, een daling ten opzichte van € 572 miljoen in 2018. Volgens het bedrijf boekte Deoleo een operationele winst van € 500,000 in de eerste helft van 2024, vergeleken met een verlies van € 10 miljoen in 2023.

Een recente uitspraak van een Italiaanse rechtbank over een belastinggeschil dat tien jaar duurde, heeft er echter toe geleid dat kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van Deoleo heeft verlaagd. Dit is een gevolg van de poging van het bedrijf om € 160 miljoen aan schulden te herfinancieren.

In november oordeelde een rechtbank in Milaan dat Deoleo € 89 miljoen aan achterstallige belastingen en rente moest betalen over de import van olijfolie door het Italiaanse dochterbedrijf Carapelli Firenze SpA.

Het geschil is het gevolg van een juridische manoeuvre die Carapelli heeft gebruikt om olijfolie van buiten de Europese Unie te importeren via een Zwitserse dochteronderneming, om deze vervolgens in Italië te bottelen en buiten de EU te exporteren.

Zwitserland is geen lidstaat, maar heeft een vrijhandelsovereenkomst met de EU

Deoleo gaf aan dat het bedrijf begreep dat deze praktijk onder een vrijstelling van de Europese douanewetgeving viel, waardoor het bedrijf geen invoerrechten hoefde te betalen op olijfolie.

De Italiaanse douane was het daar echter niet mee eens en startte in 2014 een zaak tegen Carapelli. Deoleo is in beroep gegaan tegen de uitspraak en de juridische adviseurs van het bedrijf onderzoeken de kans op succes om te bepalen welke gevolgen dit voor de financiën heeft.

In de tussentijd heeft Moody's de kredietwaardigheid van het bedrijf verlaagd van B3, wat ​"onderhevig aan een hoog kredietrisico,” aldus Caa1, waardoor het een ​"obligatie van slechte reputatie” met een negatieve outlook. Het verlaagde ook de rating van de lening van € 160 miljoen, die in juni 2025 afloopt.

De analist van Moody's die verantwoordelijk is voor de rating zei dat de verandering ​"weerspiegelt de risico's die verband houden met de ongunstige uitspraak van de Italiaanse rechtbank... Als deze beslissing wordt gehandhaafd, kan dit het financiële profiel van Deoleo verzwakken."

De analist voegde eraan toe dat dit de voortdurende inspanningen van Deoleo om zijn schulden van 2025 en 2026 te herfinancieren, zou kunnen compliceren, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op de financiële situatie. ​"materiële impact op het financiële profiel en de liquiditeit van de groep.”

Deoleo zei echter dat de uitspraak ​"heeft geen invloed gehad op de financiële activiteiten van de groep, die haar activiteiten voortzet en haar verplichtingen op de gebruikelijke wijze nakomt.”

Het bedrijf voegde toe dat het zijn twee grootste aandeelhouders, CVC en Alchemy, op de hoogte heeft gesteld. Zij blijven de groep steunen en hebben vertrouwen in de strategie van de groep om de schuld te herfinancieren.

"Relevante aandeelhouders hebben hun steun uitgesproken voor Deoleo en het juridische team van het bedrijf werkt samen met zijn adviseurs om een ​​uitstel van de uitvoering van de uitspraak aan te vragen en hiertegen in beroep te gaan bij het Italiaanse Hooggerechtshof", vertelde Deoleo aan de Spaanse financiële toezichthouder.