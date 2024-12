Olijfolie-export uit Spanje bereikt recordhoogte, ondanks productiebeperkingen

De Spaanse export van olijfolie bedroeg in het oogstjaar 6/2023 meer dan € 24 miljard, een stijging van 54 procent ten opzichte van het vorige seizoen.

De aanzienlijke waardestijging vond plaats ondanks het feit dat Spanje 742,500 ton olijfolie exporteerde. Dat is slechts 3,600 ton meer olijfolie dan het land in 2022/23 naar het buitenland exporteerde.

Ambtenaren zeiden dat de hoge olijfolieprijzen waren de belangrijkste motor achter de aanzienlijke stijging van de exportinkomsten.

Volgens het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel was de gemiddelde prijs voor olijfolie-export € 8 per kilogram, 57 procent hoger dan het gemiddelde van het voorgaande oogstjaar. De exportprijzen bereikten in maart een piek van € 8.75.

Italië bleef de belangrijkste bestemming voor de export van Spaanse olijfolie, gevolgd door de Verenigde Staten, waar de export voor het eerst de grens van € 1 miljard overschreed, Frankrijk en Portugal.

Volgens het ministerie zijn maagd en extra vergine olijfolie olijfolie vormde 69 procent van de export, terwijl geraffineerde olijfolie 29 procent vertegenwoordigde en lampante olie de resterende twee procent vertegenwoordigde.

Het nieuws over de omzetstijging komt nu het oogstjaar 2024/25 op volle toeren draait. Volgens een recente vergadering van de Olive Oil Sector Board zal de productie naar verwachting 1.29 miljoen ton bereiken, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 854,500 ton in 2023/24 en 666,000 ton in 2022/23.

De raad van bestuur van de olijfoliesector schreef de opleving van de productie toe aan ​"“Goede oogstomstandigheden in veel productiegebieden, dankzij de regenval van de afgelopen weken.”

Het ligt echter aanzienlijk onder de eerdere schattingen, aangezien de producenten aanvankelijk anticiperend een oogst van 1.4 tot 1.5 miljoen ton in oktober, een daling ten opzichte van de eerdere, nog optimistischere prognose van 1.65 miljoen ton.

Producenten en ambtenaren verklaarden de daling door het feit dat sommige producenten lagere olieopbrengsten rapporteerden en arbeidsmoeilijkheden in enkele traditionele en steile hellingbossen.

Als gevolg van de opeenvolgende jaren van slechte productie nam ook de import van olijfolie naar Spanje toe om bottelaars te helpen aan de vraag te voldoen. De import steeg met 12 procent in volume en met 65 procent in waarde.

Spanje importeerde €1.6 miljard aan olijfolie, met een gemiddelde prijs van €6.60 per liter. Portugal was de grootste leverancier van het land, met een export van 105,876 ton, een stijging van 41 procent ten opzichte van 2022/23, gevolgd door Tunesië met 54,172 ton en Turkije met 21,935 ton, een stijging van 13 procent.

Wat de binnenlandse markt betreft, zei de raad van de olijfoliesector dat olijfolie de prijzen bij de oorsprong zijn gedaald met meer dan 25 procent sinds begin oktober, nadat er in de afgelopen twee oogstjaren recordhoogtes waren bereikt.

Volgens het prijzenobservatorium van Infaoliva zijn de prijzen van extra vergine olijfolie bij de oorsprong gedaald tot € 4.40 per kilogram, een daling van 51 procent ten opzichte van de recordhoogtes van januari. De prijzen van vergine en lampante zijn iets minder gedaald, respectievelijk tot € 4.35 en € 4.30.

De combinatie van dalende prijzen en meer beschikbaarheid betekent dat de consumptie zal stijgen. De Olive Oil Sector Board voorspelde dat de olijfolieconsumptie in de huidige campagne 480,000 ton zal bedragen, 17 procent hoger dan in 2023/24.