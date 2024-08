Europese olijfolie-etiketteringswetten worden niet gebruikt

Europees commissaris voor Landbouw Dacian Cioloş heeft een strengere controle van de olijfolie-etiketten beloofd, bij ondervraging door Olive Oil Times over schijnbare gebreken in het huidige systeem.



De wetten voor het op de markt brengen van olijfolie van de Europese Commissie (EC) voorzien al in controles op de nauwkeurigheid van het etiket en vereisen dat de EU-lidstaten jaarlijks rapporteren over details, waaronder het aantal verzoeken om etiketverificatie dat ze hebben ontvangen en de resultaten daarvan.

Na navraag bij de EC, Olive Oil Times kan nu onthullen hoeveel van dergelijke labelverificaties de afgelopen drie jaar aan de EG zijn gemeld door 's werelds toonaangevende producenten Spanje, Italië en Griekenland: geen.

De EC zei dat ze in die periode één rapport uit Spanje en twee uit Italië had ontvangen, die allemaal aangaven dat er in het voorgaande jaar geen verzoeken om etikettering waren ontvangen. Er zijn geen meldingen uit Griekenland ontvangen.

Onder de EU-handelsnormen voor olijfolie, gecodificeerd in januari als verordening 29/2012 kunnen verschillende partijen verzoeken om tests van de waarheid van etiketaanduidingen — zoals dat de olie van eerste persing of extra vierge kwaliteit is — en de relevante producerende landen moeten uiterlijk op 31 maart aan de EC rapporteren over hun follow-up actie en eventueel toegepaste sancties.

In het licht van de aanhoudende bezorgdheid die wereldwijd door consumenten, producentengroeperingen en overheidsorganisaties is geuit over misleidende olijfolie-etikettering, Olive Oil Times vroeg Cioloş of het hem vreemd leek dat er op grond van deze EU-wetten geen verzoeken om verificatie waren gedaan. We hebben ook gevraagd wat er moet worden gedaan om de nauwkeurigheid van monitoring en etikettering te vergroten.

Een woordvoerster van Cioloş antwoordde per e-mail dat ​"Er is inderdaad geen rapport ontvangen over verificatieverzoeken, maar er zijn andere communicatiekanalen tussen de Commissie en de lidstaten in de olijfoliesector, met name in het kader van Verordening (EG) nr. 2568/91, waarin de lidstaten wordt verzocht regelmatig informatie te sturen over in de sector geconstateerde onregelmatigheden.”

"Er zijn al besprekingen gaande in het kader van het Comité voor de interne marktordening om de controle doeltreffender te maken. Het doel is om te beoordelen of een aanpassing van de huidige wetgeving nodig is, om rekening te houden met de evolutie van de olijfoliemarkt.”

"Bovendien, commissaris Cioloş is van plan een actieplan te presenteren over de olijfoliesector in de komende weken, waarschijnlijk in de eerste week van juni. Dit kan inhouden dat de technische bepalingen die verband houden met de bevoegdheid van de Commissie om de kwaliteitscontrole te versterken, de consumenten te beschermen en de etikettering te verbeteren, moeten worden aangepast.” ze zei.