Open source AI-model nauwkeurig voorspelde olijfolieprijzen

Olijfolieprijzen over de hele wereld hebben historische hoogtepunten bereikt als gevolg van slechte oogsten veroorzaakt door droogte en hoge lentetemperaturen in belangrijke producerende landen, met name Spanje.

Hoewel de prijzen aan de oorsprongslanden zijn gedaald ten opzichte van hun recordhoogte van medio januari, detailhandelsprijzen blijven ruim boven het gemiddelde, wat leidt tot veranderingen in het winkelgedrag bij traditioneel zware olijfolieconsumenten.

Toonaangevende experts in de sector verwachten dat de prijzen zullen dalen op basis van de verwachting dat de mondiale olijfolieproductie in het oogstjaar 2024/25 zal terugkeren naar ongeveer drie miljoen ton. De toekomstige richting van de prijzen blijft echter verre van zeker.

Daartoe ontwikkelde een onderzoeker in de Zuid-Spaanse autonome gemeenschap Andalusië, de grootste olijfolieproducerende regio ter wereld, een kunstmatige intelligentie (AI) programma om de prijzen van olijfolie te voorspellen.

Diego Hueltes, een computeringenieur en CEO van TADA.ai, een AI-adviesbureau, ontwikkelde drie voorspellende prijsmodellen, waaronder een voorspelling voor één week, een voorspelling voor vier weken en een voorspelling of de prijzen zullen stijgen of dalen.

"Ik kom uit Alcalá la Real, een stad in Jaén waar de olijventeelt het belangrijkste levensonderhoud is, en waar een diepgewortelde cultuur rond olijfolie heerst”, vertelde hij. Olive Oil Times.

"Ik vond het fascinerend dat de ouderen marktbewegingen konden voorspellen op basis van het weer en de prijzen”, voegde hij eraan toe. ​"Als ze dat op basis van ervaring zouden kunnen doen, was mijn uitgangspunt dat een AI-model hetzelfde op een meer systematische manier zou kunnen bereiken.”

Hueltes gebruikte automatische leeralgoritmen en onderzoek naar kunstmatige intelligentie om historische olijfolieprijzen, meteorologische gegevens en productiegegevens te analyseren om nauwkeurige prijsschattingen te maken in 2017 en 2018.

Diego Hueltes

"Ik heb twee modellen ontwikkeld”, zei Hueltes. ​"De eerste kon de prijs voorspellen, een absoluut getal. In dit geval had mijn model een gemiddelde fout van drie procent. Als mijn model bijvoorbeeld voorspelt dat de prijs volgende week € 10.00 zal bedragen, zal de werkelijke prijs waarschijnlijk tussen € 9.97 en € 10.03 liggen.”

"Het tweede model voorspelde ​'volgende week gaat de prijs omhoog' of ​'volgende week gaat de prijs omlaag, wat het heel eenvoudig maakt”, voegde hij eraan toe. ​"Het voorspelde de prijsrichting 76 procent van de tijd nauwkeurig.”

"Om dit model te evalueren heb ik een financiële techniek gebruikt die de rendementen analyseert door te kijken wat het geaccumuleerde rendement zou zijn als ik, elke keer dat het model voorspelde dat de prijs volgende week zou stijgen, olijfolie zou kopen, en elke keer dat het model voorspelde dat de prijs volgende week zou dalen, Ik verkocht olijfolie”, vervolgde Hueltes. ​"Als ik tussen 100 en 2017 €2018 had geïnvesteerd volgens het model, zou ik na een jaar €140 hebben.”

Sinds 2018 zijn er echter veel dingen gebeurd, waaronder Tarieven van de Verenigde Staten op Spaanse olijfolie, de Covid-19-pandemie, de Russische invasie van Oekraïne en die van Europa historische droogte.

"Het model zou niet geldig zijn voor 2024, ook al blijft de wetenschappelijke basis geldig”, zegt Hueltes, die zijn boek publiceerde. onderzoek op GitHub, waardoor het beschikbaar wordt voor het grote publiek.

"Ik ben een grote fan van open source en ik geloof dat wetenschappelijk onderzoek, vooral op het gebied van AI, universeel toegankelijk en gratis moet zijn”, zei hij. ​"Omdat er op het gebied van olijfolie heel weinig open en toegankelijk werk was, besloot ik al mijn onderzoek beschikbaar te stellen.”

Hueltes hoopt dat deze technologie in de toekomst een positieve invloed zal hebben op de grootste olijfolieproducerende provincie ter wereld.

"Het AI-model kan, door gebruik te maken van prijs-, productie- en meteorologische gegevens, de onderliggende patronen uit de gegevens extraheren”, zei hij. ​"Deze patronen, die voor mensen heel moeilijk te detecteren zijn, zelfs voor experts in de sector, zijn heel goed haalbaar voor AI-modellen.”

Volgens Hueltes, het voorspellen van de prijzen van olijfolie ​"maakt de optimalisatie van de oliehandel mogelijk, vooral voor kleine producenten, omdat zij indicatoren ontvangen over de vraag of de prijzen eerlijk zijn of niet, en of het beter is om te wachten of snel te handelen.”

Bovendien kan het onderzoek actoren over de hele wereld ten goede komen waardeketen van olijfolie, inclusief boeren, detailhandelaren en distributeurs, consumenten, investeerders en handelaars.

Boeren en producenten kunnen hun verkoopstrategieën effectiever plannen om de winst te maximaliseren en de hulpbronnen efficiënt te beheren.

Detailhandelaren en distributeurs kunnen ook nauwkeurige prijsvoorspellingen gebruiken om de voorraad te beheren en prijsstrategieën te ontwikkelen die concurrerend en winstgevend blijven.

Ondertussen kunnen consumenten weloverwogen aankoopbeslissingen nemen op basis van potentiële prijsveranderingen, zoals het in bulk kopen wanneer de prijzen naar verwachting zullen stijgen.

Ten slotte kunnen beleggers en grondstoffenhandelaren betere investeringsbeslissingen nemen en hun rendement verhogen. Inzicht in de prijsontwikkelingen kan ook helpen bij het formuleren van beleid om de landbouwsector te ondersteunen en de markt te stabiliseren.

Hoewel Hueltes zei dat het onderzoek mogelijk geen directe invloed heeft op de klimaatverandering, waarvan de symptomen algemeen worden toegeschreven aan de recente productiedalingen, ​"het kan helpen begrijpen hoe klimaatfactoren de olijfolieproductie beïnvloeden.”

"Het open-source karakter van het onderzoek maakt de ontwikkeling van nieuwe modellen mogelijk om de handel in olijfolie eerlijker te maken”, voegde hij eraan toe.