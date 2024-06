Pieralisi benoemt nieuwe CEO

Aldino Zeppelli is de nieuwe CEO van Pieralisi Group, een toonaangevende fabrikant van apparatuur en technologie voor het malen van olijfolie.

Hij volgde de voormalige directeur Alessandro Leopardi op na vier jaar te hebben gewerkt als senior vice-president en CEO van de Loader Cranes Division bij Cargotec, een fabrikant van vrachtafhandelingsmachines.

Onze klanten worden steeds geavanceerder. Daarom hebben ze een technische interface nodig die veel specifieker, sneller en adequater reageert op de complexiteit van ons machinepark. – Aldino Zeppelli, CEO, Pieralisi Groep

"Ik ben erg trots dat ik deze rol krijg, ondersteund door onze belangrijkste investeerder, DeA Capital, die sterk gelooft in de olijfoliesector”, vertelde Zeppelli. Olive Oil Times. ​"Vandaag willen we onze reeds gevestigde positie op het gebied van technologie en marktdekking versterken.”

Aldino Zeppelli

"Bovendien streven we ernaar uit te breiden naar nieuwe gebieden waarvan we denken dat ze een groot groeipotentieel hebben dat nog niet tot uitdrukking is gebracht”, voegde hij eraan toe.

Adeodato Pieralisi richtte het bedrijf in 1888 op in het dorp Monsano in de provincie Ancona in Marche. Het bedrijf is sindsdien uitgebreid en heeft productie- en commerciële locaties in Italië, Spanje, Griekenland, Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië en Tunesië. In 2020 trad DeA Capital Group toe tot het aandeelhouderschap van het bedrijf.

"Een ander gebied waar we ons op zullen concentreren is klantenondersteuning”, aldus Zeppelli. ​"Daartoe willen we onze lokale aanwezigheid op de belangrijkste markten vergroten en de centrale functies versterken, zodat we onze klanten nog beter en competenter kunnen beantwoorden.”

Zeppelli merkte op dat een groeiend aantal boeren premiumproducten wil produceren extra vierge olijfolie, en hun werk is in de loop der jaren geëvolueerd. Als gevolg hiervan is hij van plan de strategie van het bedrijf te richten op de verdere ontwikkeling van het productassortiment en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

"Onze klanten worden steeds geavanceerder”, zegt hij. ​"Daarom hebben ze een technische interface nodig die veel specifieker, sneller en adequater reageert op de complexiteit van ons machinepark en de huidige uitdagingen zoals duurzaamheid en besparing van hulpbronnen.”

"Mijn doel is het leveren van nauwkeurige en tijdige service vanaf de eerste installatie van installaties en machines gedurende de hele levenscyclus van het productieproces, maar vooral ook in de after-sales fase”, aldus Zeppelli.

"In deze richting proberen we de beschikbaarheid van reserveonderdelen en de levertijden te verbeteren, inclusief levering op lange termijn”, vervolgde hij. ​"In dit opzicht garanderen wij, naast een zorgvuldige analyse van de behoeften van onze klanten, een capillaire aanwezigheid.”

Zeppelli benadrukte dat het bedrijf machines en componenten levert die bedoeld zijn voor kleine en grote producties, wat hij als een van de sterke punten beschouwt. Hij wees er ook op dat er de laatste tijd aanzienlijke investeringen zijn gedaan om knelpunten op de productieafdelingen weg te nemen.

"Tot op heden zijn we echter nog niet tevreden en ​'kwaliteit' is het sleutelwoord”, aldus Zeppelli. ​"Op technologisch vlak hebben we problemen met sommige componenten opgelost en versterken we de technologische en technische partnerschappen met onze belangrijkste leveranciers.”

"We streven er ook naar om onze klanten een inbedrijfstellingsfase te bieden die meer lineair is en niet de typische verstoringen van perioden met hoge seizoensinvloeden vertoont”, voegde hij eraan toe. ​"Ik ben vastbesloten om op alle gebieden te werken, namelijk productie, kwaliteit en service, om hen een betere ervaring met onze technologie te bieden.”