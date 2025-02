Beleidsmakers en belangenbehartigingsgroepen bespreken de toekomst van Europees voedsel in Brussel

De eerste vergadering van de Europese Raad voor Landbouw en Voedselvoorziening (EBAF) vond eerder deze maand plaats in Brussel, onder voorzitterschap van de Europese Commissaris voor Landbouw en Voedselvoorziening Christophe Hansen.

"Commissaris Hansen benadrukte dat de komende ​'Het document 'Visie voor Landbouw en Voedsel' zal zich richten op prioritaire gebieden: zorgen voor een sterke generatievernieuwing, de landbouwsector weer aantrekkelijk maken en de afhankelijkheid van externe input verminderen, inclusief de afhankelijkheid van de EU van Rusland voor meststoffen gezien de huidige geopolitieke situatie', vertelde Marta Messa, secretaris-generaal van Slow Food, een van de leden van de EBAF. Olive Oil Times.

EBAF, een overlegorgaan met 30 leden uit de hele agrovoedingsketen en het maatschappelijk middenveld, werd in december 2024 opgericht als onderdeel van de Strategische dialoog over de toekomst van de EU-landbouw. ​​Het doel is om de toegang tot veilig, betaalbaar en voedzaam voedsel voor iedereen te verbeteren en de toenemende ontevredenheid onder EU-boeren aan te pakken.

De bijeenkomst vindt plaats tegen een achtergrond van lage naleving van de Mediterraan dieet, waarvan voorstanders beweren dat het wordt veroorzaakt door overheersend beleid en niet-duurzame mondiale voedselproductiesystemen.

Voorstanders ervan zien het mediterrane dieet als een logisch eindpunt voor veel landen die zich bezighouden met wat bekendstaat als het Grote voedseltransformatie, dat wil zeggen, ​"het ongekende scala aan acties die door alle sectoren van het voedselsysteem op alle niveaus zijn ondernomen om gezonde diëten uit duurzame voedselsystemen te normaliseren.”

In 2024 publiceerde de onafhankelijke Food System Economics Commission een beleidsrapport om de urgentie van de transformatie tot uitdrukking te brengen.

Het rapport beschrijft haalbare paden om wereldwijde klimaat-, natuur- en gezondheidsnoodsituaties aan te pakken via een gezondheidsbevorderend en ecologisch duurzaam voedselsysteem. Het benadrukt de enorme economische voordelen die deze verschuiving in productie- en consumptiepatronen kan bieden.

Landbouwvoedselsystemen en hun herontwerp in de richting van duurzame, veerkrachtige en inclusieve voedselsystemen vormen de kern van de Farm to Fork-strategie van de Europese Unie, een belangrijk element van de Europese Green Deal.

Messa zei echter dat het Europese beleid, zoals de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat eind 2027 afloopt, moet worden herzien om een ​​duurzamer voedselsysteem te bevorderen.

"Er wordt momenteel gewerkt aan de herziening van het GLB, en hopelijk zal dit leiden tot ondersteuning van de agro-ecologische transitie', zei ze.

Momenteel ​"Eco-regelingen zijn een manier om positieve praktijken te bevorderen en te werken aan de erkenning van de noodzaak om agrobiodiversiteit te beschermen en te bevorderen, wat vaak over het hoofd wordt gezien in het Europese beleid", voegde Messa toe.

Ze zei dat Hansen de taak had gekregen om een ​​nieuw GLB te plannen om rekening te houden met de mogelijkheid van toetreding van Oekraïne tot de EU.

"“In een dergelijk scenario zouden de huidige gebiedsgebonden betalingen van het GLB niet langer haalbaar zijn”, zei ze. ​"Maar bovenal moet het GLB worden herzien om de duurzaamheid van de landbouw in Europa op lange termijn te waarborgen.”

Slow Food is een wereldwijde voedselbeweging waarbij boeren, vissers, koks, ambachtslieden, docenten, jongeren, burgers en iedereen die gelooft in goed, schoon en eerlijk voedsel voor iedereen, betrokken zijn.

"De sleutel is om alle belanghebbenden in het voedselsysteem te betrekken bij de transitie naar agro-ecologie, door een holistische benadering toe te passen” en ​"de agro-ecologische benadering als hoofdelement voor de ​'"Visie voor Landbouw en Voedsel' zou belangrijke gevolgen hebben op het niveau van productie, distributie en consumptie", aldus Messa.

De principes van agro-ecologie worden door veel producenten toegepast en door veel organisaties en wetenschappers gepromoot.

In 2024 te beoordelen van meer dan 13,000 publicaties heeft waardevolle inzichten opgeleverd in het wetenschappelijk bewijsmateriaal dat verband houdt met agro-ecologische praktijken en hun sociaal-economische prestaties.

"Agro-ecologie is wat we nodig hebben om een ​​verschuiving in voedselsystemen te bewerkstelligen,” zei Messa. Bovendien, ​"“Een herverdeling van de productie zou ook de herverdeling van de diëten beïnvloeden, een aanpak die de duurzaamheid van voedselsystemen nu en in de toekomst zou veiligstellen.”

Wat olijfolie betreft, ​"“De nadruk moet liggen op agro-ecologische olijfolieproductie in agro-ecologische voedselsystemen die ook ecologisch duurzaam zijn”, voegde ze toe, waarbij ze ook de nadruk legde op ​"“De invloed van de klimaatcrisis en de impact daarvan op de productie van olijfolie en van vele andere gewassen” in aanmerking nemend.

Inderdaad, ​"“Tijdens de strategische dialoog werd ook het wetenschappelijk bewijs besproken dat ten grondslag ligt aan de noodzaak om de productie (tussen dierlijke en plantaardige producten) en de consumptie weer in evenwicht te brengen”, merkte Messa op.

Zij benadrukte dat agro-ecologische praktijken op lokaal en regionaal niveau kunnen worden geïmplementeerd om een ​​duurzame olijfolieproductie te waarborgen en de kwetsbaarheid van het gewas voor plagen en ziekten, zoals Xylella fastidiosa.

Tot dusver Olijfolie van Slow Food Landbouwprojecten zijn geconcentreerd in drie landen: Italië, Spanje en Turkije.

"We hebben het Slow Food Farms-initiatief gelanceerd, geworteld in agro-ecologische principes, om boeren die zich bezighouden met de agro-ecologische transitie te verheffen en te ondersteunen, zodat ze de kans krijgen om hun producten te promoten en te verkopen via het bestaande Slow Food-netwerk', aldus Messa. ​"Het ontwikkelen van het Slow Food Farms-netwerk is onze huidige prioriteit, om iedereen die betrokken is bij de agro-ecologische transitie te ondersteunen.”

Slow Food heeft al succesvolle coalities opgezet rond Slow Coffee en Slow Wine: samenwerkingsverbanden om duurzame agro-ecologische landbouwpraktijken binnen de internationale koffie- en wijnketens te stimuleren.

Messa zei dat het ontwikkelen van een olijfoliecoalitie een ​"“geweldige” aanvulling op de Slow Food-zaak.

"“Het aangaan van partnerschappen met actoren die een gemeenschappelijke visie delen, zou echter een vereiste zijn”, zei ze, waarbij ze de waarde en levensvatbaarheid van creatief collectief agentschap onderstreepte.

Onderzoekers stellen dat het agrovoedselsysteem, ondanks de weerstand tegen verandering, opnieuw moet worden ingericht om de overgang te maken naar een duurzaam en veerkrachtig post-groeisysteem.

Om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden tussen de verschillende actoren bij de aanpak van complexe en fundamentele kwesties als onderdeel van het besluitvormingsproces dat de toekomstige richting van het EU-landbouwbeleid zal bepalen, moeten we ook rekening houden met de bevordering van betaalbare, gezonde voedingspatronen als uiting van de lokale culturele identiteit.

EBAF biedt wellicht een unieke kans om dat te doen.